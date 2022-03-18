نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لاب توب جرير مارس وتنزيلات اللابتوب والكمبيوتر وملحقاتهم الالكترونية في المقال التالي
اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير مارس 2022، عروض رمضان هذا العام سوف يتم تقديمها خلال شهر مارس ولذلك يتساءل عن عروض jarir bookstore مكتبة جرير لشهر رمضان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن مكتبات جرير خلال شهر رمضان تقدم مجموعة متميزة من الخصومات والعروض المتنوعة، وإليكم خلال هذا المقال سأتحدث عن عروض مكتبات جرير خلال شهر مارس 2022 وهي عروض رمضان لهذا العام.
تخفيضات جرير مع دخول شهر رمضان على وخصومات رهيبة على لابتوب جرير
تخفيضات جرير السعودية
مكتبات جرير من أشهر وأهم المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية والمتخصصة في الكثير من الموضوعات ولكن أهم هذه الموضوعات هي الأجهزة الإلكترونية، وهناك جزء خاص بداخلها لكافة المستلزمات المدرسية وجزء خاص بكافة الكتب الأجنبية والعربية، وهناك جزء خاص الاستثمارات والعقارات، وشركات جرير من أنجح الشركات في جميع ما تعمل فيه من منتجات مختلفة.
أفضل عروض لابتوب جرير لشهر مارس 2022
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض بشكل أسبوعي وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- عروض جرير هواوي وهواوي ميت بوك 15 لاب توب 15.6 بوصة بسعر 2399 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير إتش بي بافيليون 14 لاب توب 14 بوصة بسعر 4499 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير مايكروسوفت سيرفس لاب توب او لاب توب 12 بوصة بسعر 3299 ريال سعودي.
- كود خصم جرير أسر إسبر كمبيوتر محمول 12.6 بوصة بسعر 2399 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم أبل ماك بوك برو 13 إم بسعر 8999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير مايكروسوفت سيرفس لاب توب برو 12.4 بوصة بسعر 4099 ريال سعودي.
- لابتوب جرير ولاب توب أبل ماك بوك إير 13 إم بسعر 6199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير إتش بي نوت بوك كمبيوتر محمول 15.6 بوصة بسعر 2266 ريال سعودي.
- عرض جرير إيسر اسباير كمبيوتر محمول بحجم 15.6 بوصة بسعر 2099 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير إتش بي نوت بوك كمبيوتر محمول بسعر مميزة جدًا فقط 2899 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير لاب توب هواوي ميت بوك 13 بوصة بسعر 3499 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين ديل إنسبايرون 13 بسعر 3599 ريال سعودي.
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