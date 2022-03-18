شوف عروض لولو ماركت إلكترونيات وجوالات بأقل سعر lulu hypermarket

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تخفيضات كبيرة على الجوالات والأجهزة الذكية والإلكترونيات بأنواعها من لولو ماركت، تتنوع الأجهزة المعروضة ما بين الشاشات والهواتف الذكية وغيرها، تتنوع العلامات التجارية المعروضة ما بين أيكون، سامسونج، هواوي، أسوس وايفون والعديد من الماركات الأخرى. عروض لولو ماركت يوفر هايبر لولو خصومات متنوعة على شاشات ايكون الذكية بأسعار تنافسية ومن العروض المتوفرة: أيكون شاشة ذكية عالية الوضوح ليد مقاس 65 بوصة مقابل 1799 ريال بدلا من 2699 ريال بخصم نقدي 900 ريال سعودي.

اشتري شاشة أيكون ذكية عالية الوضوح مقاس 70 بوصة بسعر 2499 ريال بدلا من 4399 ريال بخصم نقدي 1900 ريال.

شاشة ذكية ليد مقاس 40 بوصة مقابل 749 ريال بدلا من 1099 ريال.

احصل على خصم 700 ريال سعودي بشراء شاشة عالية الوضوح ليد مقاس 50 بوصة مقابل 1299 ريال بدلا من 1999 ريال.

عرض من لولو على شاشة أيكون 58 بوصة ذكية عالية الوضوح ألتراس اتش دي ليد مقابل 1499 ريال بدلا من 2499 ريال بخصم نقدي ألف ريال سعودي. ساعة ذكية للرجال سعر الحبة 139 ريال بدلا من 219 ريال.

تابلت أيكون سعة 32 جيجا بايت الجيل الرابع مقاس 10.1 بوصة بسعر 499 ريال بدلا من 699 ريال.

سماعة رأس لالعاب الكمبيوتر مقابل 69 ريال بدلا من 89 ريال.

خصم مائتي ريال على نوت بوك أيكون قابل للتحول مقاس 11.6 بوصة مقابل 899 ريال بدلا من 1099 ريال. هايبر لولو هواوي مات بوك كور اي 3 معالج كور أي 3، رام 8 جيجا بايت، مساحة تخزين 256 جيجا بسعر 1999 ريال بدلا من 2599 ريال بخصم 600 ريال سعودي.

إتش بي نوت بوك جي 7 كور أي 3 بسعر 1899 ريال بدلا من 2399 ريال.

خصم بقيمة مائة ريال سعودي على اتش بي نوت بوك 14 بنتيوم مقابل 1999 ريال بدلا من 2099 ريال.

أسوس نوت بوك كور أي 5 مقابل 2399 ريال بدلا من 2699 ريال. جهاز لينوفو ايديا باد كور أي 7 بسعر 3349 ريال بدلا من 3599 ريال بخصم نقدي 250 ريال سعودي.

لينوفو ايديا باد 5 كور أي 5 مقابل 2599 ريال بدلا من 2849 ريال. عروض لولو هونر 50 لايت سعة 128 جيجا مقابل 999 ريال.

جوال سامسونج جالكسي إس 21 إف أي الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت احصل عليه مقابل 2599 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال.

خصم بقيمة سبعمائة ريال سعودي على أيفون 11 يحصل عليه المشتري بدفع 2549 ريال فقط بدلا من 3249 ريال سعودي. شاومي ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا مقابل 829 ريال بدلا من 899 ريال.

جوال شاومي مي لايت الجيل الخامس سعة 128 جيجا بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 1599 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت إلكترونيات وجوالات بأقل سعر lulu hypermarket - ثقفني

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