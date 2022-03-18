نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لشهر رمضان المبارك وتنزيلات وخصومات كريمة على السلع الغذائية في المقال التالي
أفضل عروض العثيم لشهر رمضان 2022، عروض شهر رمضان داخل أسواق عبدالله العثيم تكون عروض مميزة ومختلفة كل عام وينتظرها معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية وعروض رمضان هذا العام داخل العثيم ستكون مختلفة عن أي عام آخر وستكون مليئة بالمفاجآت والعروض، وإليكم خلال هذا المقال أفضل عروض أسواق عبد الله العثيم لشهر رمضان 2022، وسأتحدث في الموضوع بشيء من التفصيل، وإذا كنت ممن يرغب في الاطلاع على هذه العروض فعليك بمتابعة المقال.
عروض العثيم وتخفيضات قوية بمناسبة عيد الأم على السلع الغذائية
أسواق عبدالله العثيم
أسواق عبدالله علي العثيم تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية في الثمانينات من القرن الماضي وكانت نمان صغير لبيع المواد الغذائية ولكن سرعان ما توسع وأصبح من أكبر الأماكن وأصبح له فروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يذكر أنه له فروع خارج المملكة في دول الوطن العربي، ويعتبر أهم واكبر المولات التجارية في السعودية.
أفضل عروض العثيم الاسبوعية لشهر رمضان مارس 2022
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض بمناسبة شهر الخير، وإليكم هذه العروض فيما يلي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين فراولة علبة سعر العلبة 3.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم جوافة كرتونة سعر الكرتونة 10.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية كيوي سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم ليمون سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين تفاح احمر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بخاري حمراء سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم كمثرى سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم كلمنتينا سلة سعر السلة 5.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب خس علب سعر العلبة 4.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم كوسة سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده زنجبيل سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم تمر اما الخير سعر الكيس 11.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه جبنة 3 بقرات بيضاء سعر الكيلو 11.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم مرتديلا امريكانا بقر سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم مربى فراولة شهد سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم لشهر رمضان المبارك وتنزيلات وخصومات كريمة على السلع الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.