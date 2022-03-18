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طريقة عمل فانوس رمضان، إقترب شهر الكرم شهر رمضان المبارك والذي يهل على المسلمون بالفرح والسرور، والذي تكثر فيه البركات ونرى كافة الشوارع والمنازل مزينة بفانوس رمضان، والذي يعد أبهى مظاهر إستقبال الشهر المبارك، فمنذ زمن بعيد ويهتم كافة المسلمون كبار وصغار بزينة رمضان فيقوموا بالتجديد والإبداع في الزينة، كما أنهم إتجهوا لإستخدام الأوراق الغير مرغوب فيها لعمل زينة رمضان بشكل خرافي ومميز، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم أكثر الطرق سهولة وتميز لعمل الفانوس فتابعونا. طريقة عمل فانوس رمضان الأوراق من أكثر الأشياء المتاحة بكثر في كافة المنازل واليوم سوف نُعلمكم طريقة مفيدة للتخلص من كل كميات الورق الغير مرغوب فيه بشكل جميل ومسلي أي وهو صنع فانوس رمضان بالورق وببعض الخطوات البسيطة جداً وهي كالتالي: الأدوات المطلوبة لعمل فانوس رمضان كمية من الأوراق الملونة أو أوراق التصوير الملونة المتواجدة في جميع المكتبات.

عدد من شرائط الستان الملونة أو أي نوع من القماش الملون.

قلم تحديد أو قلم رصاص.

لصق أي نوع لصق جيد.

مقص صغير. طريقة عمل فانوس رمضان نبدأ بثني الورقة الأولى من المنتصف لتصبح على شكل مستطيل.

بعد ذلك نأخذ القلم الرصاص ونصنع خطوطاً في الجانب الذي قمنا بثنيه بين كل خط وأخر مسافة قليلة ومتساوية.

نقوم بعمل فتحات مكان كل خط قمنا برسمه.

نُعيد ذات الخطوات بكافة الأوراق.

نبدأ بفرد الثني الذي فعلناه في البداية ولكن ببطىء دون فرد الورقة بشكل مستقيم.

نأخذ ورقتان من الورق الذي جهزناه بألون مختلفة ونقوم بلف كل ورقة على الأخرى بحيث يحدث لدينا مزيج من اللونين.

نلف الورقتين على شكل إسطواني ونقوم بلصقهم معاً.

نأخذ جزء من الشريط الستان ونقصعه حسب الحجم الذي نريد ثم نلصق به الورقتان الملتصقتان ببعضهم على شكل فانوس إسطواني.

يمكن أيضاً رسم بعض النجوم على الورق بألوان ذاهية ونزين بها المنزل. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا طريقة عمل فانوس رمضان نرجو أن نكون قد أفدناكم ونلنا إعجابكم ولأي إستفسار فعليكم بإرسال التعليقات عبر موقعنا وسيتم الرد عليها. عمر شويل - جدة طريقة عمل فانوس رمضان - ثقفني

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