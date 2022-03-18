نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات كبرى من هايبر بنده لشهر رمضان في المقال التالي

يقدم هايبر بنده للأسبوع الثالث على التوالي باقة مميزة من الخصومات والتخفيضات على مئات الأصناف، وعلى رأس السلع المعروضة منتجات البقالة والسلع الغذائية على اختلاف أنواعها من المنتجات الطازجة والمجمدة والمعلبات، كما توجد تخفيضات كبيرة بجميع أقسام الهايبر من بينها الأجهزة الإلكترونية والتجهيزات المنزلية وغيرها، وقد بدأت العروض منذ يوم الأربعاء 16 مارس وتستمر حتى يوم الثلاثاء 22 مارس. هايبر بنده تخفيضات على أنواع مختلفة من منتجات الأجبان يوفرها بنده لعملائه من بينها جبنة فيتا السعودية وزن كيلو مقابل 11.95 ريال بدلا من 17.25 ريال.

كيلو من الجبن القريش قليل الدسم تشيزالاند مقابل 22.95 ريال بدلا من 28.95 ريال.

جبن أبيض دوبل كريم /فيتا/دمياطي دومتي سعر الكيلو 16.95 ريال بدلا من 22.95 ريال سعودي. جبنة إيدام/ جودا بريزيدون سعر الكيلو 44.95 ريال بدلا من 66.95 ريال.

حلاوة طحينية ماركة الخروف سعر الكيلو 11.95 ريال بدلا من 14.5 ريال.

كيلو سمن نباتي مولينا مقابل 9.95 ريال بدلا من 14.95 ريال.

جبنة قشقوان بقري عادي/ قليل الدسم هجدو سعر الكيلو 46.95 ريال بدلا من 68.95 ريال سعودي. عروض بنده جبنة مربعات كيري 24 قطعة وزن 400 جرام بسعر 16.95 ريال للحبة بدلا من 21.95 ريال.

احصل على كيس جبنة موزاريلا مبشورة فرسان وزن 700 جرام مقابل 17.95 ريال الكيس بدلا من 22.95 ريال.

اشتري 2 حبة من جبنة شرائح برايد وزن 200 جرام مقابل 12.95 ريال بدلا من 19 ريال. دجاج دو وزن الحبة 1.3 كيلو بسعر 15.5 ريال بدلا من 19.5 ريال.

صدور دجاج طرية دو وزن كيلو جرام سعر الحبة 24.95 ريال بدلا من 30.95 ريال.

اشتري فيليه سلمون مدخن سييلو وزن 450 جرام بسعر 119.95 ريال سعودي بدلا من 201.95 رب يال بخصم قدره 82 ريال. Panda offers ثلاث حبات من حليب مبخر بوني وزن 340 جرام مقابل 14.95 ريال بدلا من 20.85 ريال.

أربع حبات من قشطة التاج وزن 155 جرام بسعر 17.95 ريال بدلا من 25 ريال.

حليب مكثف محلى لونا وزن 395 جرام 3 + 1 مقابل 23.95 ريال بدلا من 26.95 ريال. حلاوة طحينية بدبس التمر الجبل وزن كيلو مقابل 19.95 ريال بدلا من 25.5 ريال.

حلاوة شعر/ بالشوكولاتة الجبل وزن نصف كيلو جرام مقابل 18.95 ريال بدلا من 23.95 ريال.

كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا وزن كيلو جرام بسعر 32.95 ريال بدلا من 41.95 ريال. عمر شويل - جدة خصومات كبرى من هايبر بنده لشهر رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات كبرى من هايبر بنده لشهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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