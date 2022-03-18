شوف خصومات اكسترا على الجوال والأجهزة الكهربائية تبدأ من 50% عروض لا تفوتك

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عروض اكسترا المملكة العربية السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في القيام بتقديم ومنح أكبر الخصومات القوية مع أروع العروض المذهلة جدًا التي توفرها شركة اكسترا، حيث أن شركة اكسترا تتميز بتقديم تلك الخصومات والعروض بالسعر الذي يناسب ويوافق كل شخص مقيم في السعودية، وكذلك فإن تلك الشركة تكون من ضمن الشركات المتخصصة في بيع كل الكهربائيات وأيضًا الإلكترونيات من خلال التجزئة.
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عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المتخصصة في بيع كل الكهربائيات وكذلك الإلكترونيات التي توفرها الشركة بالسعر الصغير والمناسب مع كل شخص في المملكة العربية السعودية حتى يستطيع كل شخص الحصول والاستحواذ على جميع متطلباته وما يرغب به سواء كان من الأدوات والأجهزة المنزلية والإلكترونية أيضًا، كما تعد شركة اكسترا شركة مساهمة قد دخلت إلى الأسواق المركزية والمالية في السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على المكيف الشباك من النوع تي سي إل 18000 وحدة كمبريسور روتاري البارد يكون بسعر 1199 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جري 11600 وحدة البارد يكون بسعر 2099 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع كلاس برو المانعة للتجمد باللون الأبيض يكون بسعر 1599 بدلًا من 2299 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع كلاس برو أو الفريزر العمودي حجم 17 قدم مع البخار باللون الأبيض تكون بسعر 2299 بدلًا من 3599 ريال سعودي.
- غسالة الصحون من النوع ميديا مع 8 برامج وعدد 15 مكان للتخزين مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 1999 بدلًا من 2799 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جري 22000 وحدة بارد فقط يدعم الواي فاي باللون الأبيض يكون بسعر 3399 بدلًا من 4299 ريال سعودي.
- المكنسة الكهربائية من النوع هوفر حجم 3 لتر 2200 واط باللون الرمادي أو الأحمر تكون بسعر 349 بدلًا من 509 ريال سعودي.
- المحلول من النوع بيسيل الخاص بتنظيف السجاد والتخلص من البقع مقدار 1.5 لتر يكون بسعر 89 بدلًا من 129 ريال سعودي.
- المكنسة الكهربائية بغير كيس من النوع فيليبس باوريو 1800 واط تكون بسعر 369 بدلًا من 469 ريال سعودي.
- سعر المكنسة المحمولة للسجاد والأرضيات من النوع هوفر وخاصة بالمفروشات أيضًا باللون الرمادي والأزرق تكون 499 بدلًا من 689 ريال سعودي.
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