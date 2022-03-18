نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات بنده اليوم على جميع المنتجات خصومات تصل ل 50 % في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي تم بنائه وتشييده في عام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أهم الشركات الكبيرة في السعودية، وأيضًا أصبح السوق من الأسواق المركزية والمالية والتجارية أيضًا، وذلك يكون من أجل بيع كل المنتجات والمستحضرات التي يحتاج لها ويطلبها كل شخص في المملكة حتى وفر السوق المستحضرات والمنتجات الغذائية والغير غذائية إلى أن أصبح السوق من الشركات والأسواق الكبيرة والناجحة.
تنزيلات بنده اليوم على جميع المنتجات خصومات تصل ل 50 % في جميع الفروع
عروض بنده السعودية
خصومات بنده متواجد ومتوفر به جميع المنتجات والسلع التي يريدها ويحتاج لها كل شخص في المملكة العربية السعودية، أما أن تكون من المنتجات والمستحضرات الغذائية والغير غذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية التي يستطيع سوق بنده تواجدها وتوفيرها فيه، فيمكن أن يتم المنح والتقديم لتلك العروض والخصومات بصورة أسبوعية أو يومية على كل منتج ومستحضر في الأسواق لكل عملاء السعودية.
تخفيضات بنده الأخيرة
- تنزيلات بنده على 4 قطع من المياه نوعها نستله مقدار 12 *0.33 لتر تكون بسعر 15.95 بدلًا من 26 ريال سعودي.
- القاروص حجم 1400 أو 2300 يكون بسعر 18.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- سعر الكرتون من الدجاج نوعه سيارا يكون بسعر 124.95 بدلًا من 179.95 ريال سعودي.
- الحليب المبخر من النوع بوني قليل الدسم مقدار 170 جرام عدد 4 قطع يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- 200 مل من العصير نوعه نادك عدد 5 قطع يكون بسعر 4.95 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.
- 800 جرام من الشاي فرط ربيع المذاق الأصلي يكون بسعر 24.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- 6 قطع من المكرونة نوعها إيطاليانو مقدار 400 جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 27 ريال سعودي.
- اثنان لتر من زيت الزيتون نوعها تريفا البكر الممتاز يكون بسعر 45.95 بدلًا من 65.95 ريال سعودي.
- نشاء الذرة من النوع رياض فوود مقدار 200 مل عدد 5 قطع يكون سعرها 9.95 بدلًا من 16.25 ريال سعودي.
- 12 * 80 جرام من الجلي نوعه جرينز يكون بسعر 25.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
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