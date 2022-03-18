نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بن داوود 60% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات بن داوود 60% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية مارس 2022، حيث يتوفر عرض خاص على براون خلاط يدوي بسعر 249 ريال، يتوفر تيفال شواية كهربائية 2000 وات بسعر 279 ريال بدلا من 399 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية كينوود قدر ضغط سعة 6 لتر 1000 وات بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال خصم 20%، تتوفر مولنيكس عصارة 800 وات بسعر 369 ريال بدلا من 499 ريال خصم 26% ضمن عروض مارس بن داوود.

خصومات بن داوود 60% جميع الأجهزة

يتوفر مولنيكس مفرمة كهربائية سعة 500 مللي 400 وات بسعر 109 ريال بدلا من 249 ريال خصم 57%، تتوفر كينوود مفرمة كهربائية بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن خصومات مارس نصف الثمن مولنيكس مطحنة قهوة بسعر 99 ريال بدلا من 179 ريال خصم 45%، ضمن خصومات أدوات المطبخ بن داوود بي أند دي طقم إبريق كاسات 7 قطع مًزخرف بسعر 79 ريال بدلا من 108 ريال خصم 27%، يتوفر امبيريال صانعة الكريب سعة 700 وات بسعر 99 ريال بدلا من 155 ريال خصم 36%.

عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود

يتوفر بي اند دي طقم وعاء الفوندو بسعر 29 ريال بدلا من 42 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض مارس بن داوود ميلانو حافظة الطعام سعة 1000 مللي بسعر 29 ريال بدلا من 39 ريال خصم 26%، كما يتوفر سعة 2500 مللي بسعر 49 ريال بدلا من 59 ريال خصم 17%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود بلاك اند ديكر غلاية سعة 1.7 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 149 ريال خصم 40%، يتوفر يتوفر بي أند دي طقم ابريق كاسات 7 قطع بسعر 29 ريال بدلا من 43 ريال خصم 33%.

عروض مارس 2022 بن داوود

يتوفر بستر طقم قلاية 2 قطع مقاس 20 و 24 سم بسعر 45 ريال بدلا من 69 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض أدوات المطبخ بن داوود عرض على قدر طبخ مع غطاء زجاجي حجم 24 سم بسعر 49 ريال بدلا من 71 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض مارس 2022 بن داوود حجم 26 سم بسعر 59 ريال بدلا من 76 ريال خصم 23%، تتوفر مقلاة غير قابلة للإلتصاق حجم 24 سم بسعر 28 ريال بدلا من 38 ريال خصم 27%، و حجم 28 سم بسعر 32 ريال بدلا من 42 ريال خصم 24%.

عروض الهواتف بن داوود

يتوفر عرض خاص على هاتف سامسونج جالاكسي A 2 سعة 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الرابع كاميرا خلفية ثنائية 5 + 12 ميجا بكسيل و أمامية 2 ميجا بكسيل بسعر 399 ريال فقط، يتوفر ضمن عروض الهواتف بن داوود عرض خاص على هاتف سامسونج جالاكسي A 3 كور سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الرابع الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسيل و الامامية 5 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال، يتوفر عرض خاص على سامسونج جالاكسي A 226 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام تدعم شبكة الجيل الخامس كاميرا خلفية ثلاثية 2 + 5 + 48 ميجا بكسيل و الامامية 8 ميجا بكسيل بسعر 775 ريال ضمن عروض مارس بن داوود.