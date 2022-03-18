نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده بمناسبة عيد الأم وشهر رمضان خصومات تصل الى 70% عروضنا ما تقارن في المقال التالي
عروض بنده السعودية، شركة بنده تعد من الشركات الحريصة في تقديم العروض الكبيرة والرائعة المصاحبة للخصومات القوية والمذهلة، فمن الممكن العرض والتقديم لهذه العروض والخصومات سواء كانت بشكل يومي أو أيضًا أسبوعي، كما أن تلك الشركة قد نالت واستحوذت على توزيعات رئيسية كثيرة وصلت لحوالي أربعة متواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة ومنتج غذائي وغير غذائي.
عروض بنده الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 60% أقوى عروض شهر رمضان
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من أكبر الأسواق القوية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يتواجد ويتوافر فيه كل سلعة أو مستحضر غذائي من إحدى المنتجات والمستحضرات التي يطلبها ويريدها كل شخص يتواجد في المملكة العربية السعودية.
حيث أن هذا الهايبر قد قام بتوفير وتقديم العديد من الأصناف والسلع بالجودة الرائعة والكبيرة التي يحتاجها كل متواجد في السعودية، كما أن السوق استطاع أن يوفر ويقدم أكبر الخصومات القوية بالسعر الذي يتناسب مع كل مواطن بالمملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على اثنان قطعة من المربعات بف بيستري سويتز عدد 10 حبات مقدار 400 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 15.90 ريال سعودي.
- 500 مل من زيت الزيتون نوعه رحمه الممتاز يكون بسعر 13.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- زيت الذرة من النوع مازولا مقدار 1.5 لتر يكون بسعر 23.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- 2 + 1 من الشطة الحارة نوعها كريستال مقدار 176 مل يكون سعرها 9.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- الهيل الأخضر الزينة مقدار 500 مل يكون بسعر 49.95 بدلًا من 77.95 ريال سعودي.
- حلوى الكب كيك بالشوكولاتة الثلاثية من النوع بيتي كروكر مقدار 300 جرام عدد اثنان قطعة يكون سعرها 19.95 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.
- 500 جرام من خليط البراوني بالشوكولاتة من النوع بيتي كروكر تكون بسعر 14.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
- 600 جرام من ستربس الدجاج الفاخر من النوع رضوى يكون بسعر 19.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- مقدار 400 جرام من الطماطم المقشرة عدد 5 قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
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