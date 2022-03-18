شوف عروض بنده الأسبوعية اقوى الخصومات خصم يصل إلي 50% تسوق الآن

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عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يعتبر من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق من الأسواق التي لها دور هام في خدمة الكثير من الزبائن والمواطنين التي وصل العدد الخاص بهم نحو مائة مليون وستون عميل بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن ذلك السوق يشتمل ولديه سجل رائع وقوي يرجع لسنة 1978.
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عروض بنده الأسبوعية
سوق بنده يكون من الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا الهايبر يحتوي ويشمل على أقوى وأكبر المجموعات وكذلك الأعمال الرائعة والمهمة التي تتواجد بين كل متجر وشركة بالمملكة العربية السعودية وهذا لكي يتم لبناء وإنشاء شركة تكون من أنجح الشركات القوية بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن السوق يشمل على أكبر المجموعات التي قد مهدت طريقها لإنشاء وبناء عدة تصورات إيجابية.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده الشهرية اسكالوب من النوع امريكانا مقدار 750 جرام يكون بسعر 29.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم البرجر خالي من النوع اللحم نباتي من النوع امريكانا مقدار 226 جرام تكون بسعر 19.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية الخضار من النوع امريكانا عدد اثنان قطعة مقدار 450 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
- خصومات بنده الأسبوعية الصينية المدورة المصنوعة من الجرانيت الغير لاصق مقاس 34 – 38 سم من النوع مستر كوك تكون بسعر 69 بدلًا من 105 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية طقم القدور المصنوع من الستانلس ستيل من النوع كوركماز تومبيك عدد 6 قطع تكون بسعر 149 بدلًا من 312 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية الصينية الشفافة من دوراليكس مقاس 36 * 25 سم يكون سعرها 20 بدلًا من 49 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية ثلاثة قطع من الشطة الحارة نوعها تويا مقدار 473 مل سعرها يكون 9.95 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.
خصومات بنده الشهرية
- خصومات بنده اليوم الطحين الأسمر من النوع بيكر عدد ثلاثة حبات مقدار كيلو جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية 800 جرام من اللوبيا نوعها زين تكون بسعر 23.95 بدلًا من 29 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية مسحوق الكاري من النوع شان مقدار 400 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم الليمون المجفف من النوع مجدي مقدار 200 جرام عدد ثلاثة قطع يكون بسعر 19.95 بدلًا من 35.85 ريال سعودي.
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