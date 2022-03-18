أضرار تناول القهوة بكثرة على الصحة وأهم فوائدها للجسم

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عمر شويل - جدة أضرار تناول القهوة بكثرة على الصحة، تعتبر القهوة من أكثر المشروبات التي يوجد عليها إقبال كبير للغاية مثل الشاي وكثير من الأشخاص لا يبدءون يؤمهم بدون تناول القهوة حتى تجعلهم يشعرون بالقدر على التركيز لبدء المهام اليومية في حياتها بجانب أن القهوة وتعمل على زيادة اليقظة العقلية وتقلل التعب العقلي والجسدي بجانب أنها تقى الإنسان من العديد من الأمراض التي تصيب الجسم.

أهمية القهوة للجسم

من المعروف أن القهوة تحتوي على مادة الكافيين التي تقوم بتنشيط الجهاز العصبي في الجسم وتعمل على تنشيط القلب وتقوي العضلات وتجنب الإنسان الإصابة بكثير من الأمراض كما أن القهوة تساعد على رفع معدل حرق الدهون في الجسم لهذا يتناولها الأشخاص الذين يذهبون إلى الصالات الرياضية لإنقاص الوزن ولكن القهوة يوجد فيها بعض المواد الكيميائية التي تتسبب في حدوث إضرار عند تناولها بكميات كبيرة بسبب مادة الكافيين الموجودة فيها.

ما هي أضرار تناول القهوة

لا يعلم الكثير من الأشخاص أن القهوة تتسبب في حدوث الكثير من الأضرار التي تؤثر على صحة الإنسان بجانب الفوائد المتعددة الموجودة فيها حيث تسبب القهوة في حدوث اضطرابات القلق وعند تناول الكافيين بكميات كبيرة يزداد هذا الأمر.

عند تناول القهوة تتسبب في حدوث اضطرابات النزيف ويعاني منها الكثير من الأشخاص وبالتالي تزداد عند الإكثار من تناول.

أما بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض القلب في حالة تناول القهوة المغليه تتسبب في زيادة نسبه الكوليسترول والدهون في الدم بجانب أنها تقوم برفع مستوى الهوموسيستين جميع هذه المواد تسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة الحالة لأن أكدت الأبحاث الأخيرة أنه يوجد علاقة كبيرة بين النوبات القلبية وكثرة تناول القهوة بكميات كبيرة.