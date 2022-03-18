نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح تعزيز البشرة للسيدات بعد سن 35 للمحافظة علي نضارتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم النصائح لتعزيز البشرة للسيدات يقوم الجلد بانتاج مادة الكولاجين بشكل طبيعي والذي يجعلها أكثر شبابا ونضارة ولكن مع التقدم من العمر يقل نسبة إنتاج الكولاجين على البشرة وبالتالي يحدث جفاف ويظهر على هذه السيدة علامات التقدم ولكن يوجد بعض المواد الطبيعية التي تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة حتى تصبح أكثر شباب وتحافظ على نضارتها بداء من 35 إلى 40 عام لأن الجلد يبدأ في عملية الارتخاء وبالتالي العوامل الداخلية والخارجيه تؤثر على مرونة.

استخدام فيتامين سي البشرة

يعتبر فيتامين سي من أكثر المواد التي تحتوي علي مضادات الأكسدة المفيدة لصحة ونضاره البشرة حيث يعمل على إنتاج الكولاجين بشكل سريع للغاية ويساعد على تماسك الجلد حيث يمكن استخدام فيتامين سي بشكل موضعي لزيادة تماسك الجلد والمحافظة على صحة ونضاره البشرة.

إضافة مضادات الأكسدة إلى العناية اليومية

مضادات الأكسدة تساعد في المحافظة على البشرة من إنتاج الجذور الحرة التي تؤثر على الجلد لأن مضادات الأكسدة مقاومة للشيخوخة المبكرة وتحافظ على صحة البشرة وبالتالي يعتبر من أفضل مضادات أكسدة مفيدة للبشرة هو فيتامين سي والرينتول والنياسيناميد.

فوائد الكاكاو للبشرة

الكاكاو عند استخدامه بشكل يومي يعمل على تقليل التجاعيد والشيخوخة المبكره ويعمل على تحسين مرونة الجلد لأنه يعتبر من أحد مكونات الشوكولاته وبالتالي يفضل استخدامه بشكل يومي.

استخدام حمض الهيلورونيك

هذا الحمض يحتويه على بعض المواد التي تقوم بترطيب البشرة في حالة تعرضها للأشعة الفوق بنفسجية لأن عند التقدم في العمر يقل إنتاج هذا الحمض في البشرة وبالتالي يفضل استخدامه كريمات أو إمصال لتعويض البشرة عن هذا الحمض أو يمكن استخدام مكملات غذائية.

يجب أيضا تجنب القلق والتوتر والعصبية الشديدة لأنها تتسبب في التأثير على البشرة بشكل كبير وتظهر التجاعيد في وقت مبكر والشيخوخة.