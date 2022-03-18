رسائل تهنئة عيد الأم 2022|| أجدد وأجمل كلمات وصور تهنئة رائعة بمناسبة عيد الأم

رسائل تهنئة عيد الأم 2022، يعتبر عيد الأم من المناسبات العظيمة التي يحتفل فيها الأبناء بأمهاتها تقديراً لكل التضحيات التي قامت بها من أجلهم، فالأم هي الشخص الوحيد الذي يقدم التضحيات وكل الأمور دون مقابل، ومهما قدمنا لها فهو قليل لا يساوي أي شيء مقابل ما فعلوه من أجلنا، ويأتي عيد الأم كل عام في 21 من مارس، وينتظره الأبناء بفارغ الصبر لتقديم التهنئة والهدايا للأمهات تعبيراً عن حبهم وتقديراً لهم، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم في هذا المقال رسائل تهنئة عيد الأم كلمات وصور.

رسائل تهنئة عيد الأم 2022

من منا يقدر أن ينكر فضل الآم علينا، فهي من علمت أبنائها كل أمور الحياة، هي من سهرت الليالي وتحملت الكثير من أجلنا وبذلت كل ما في جهدها ليكون الأبناء سعداء، وتهنئة عيد الأم وتقديم الهدايا يعتبر أمر قليل جداً مقابل ما قدمته طوال حياتها، كما أن تهنئة عيد الأم أصبحت في الوقت الحالي مختلفة تماماً، حيث يمكن إرسال التهنئة للأمهات من خلال رسائل مكتوبة أو مصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فهناك الكثير من الرسائل التي تحمل المعاني الجميلة والأماني للأمهات.

أجمل كلمات بمناسبة عيد الأم

نستعرض عليكم أجمل وأجدد الكلمات التي يمكن إرسالها للأمهات، كنوع من التهنئة والتقدير بمناسبة عيد الأم:

أمي أنتي بنظر الناس أمي لكن بنظري أروع ملاك يحضني ولو أقدر لأهديتك عمري.

أمي جايلك محتاج رضاكي بيومك يا روحي وأقول سامحيني بعيدك يا أمي، وكل عام وأنت بألف خير يا عيوني.

أمي ما أتصور حياتي من دون، العمر ما يحلى إلا بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعى ربي ما يحرمني وجودك، كل عام وأنت بخير.

أنا لا شيء دون وجودك يا أمي، فأنتي سر حياتي ومصدر سعادتي وبريق أيامي، أدامك الله فوق رأسنا ما حيينا.

أنا قطعة من قلبك وأنتي كل القلب يا أمي.

هي أمي وأماني وإيماني وأمتي واطمئنان إهداء لأعظم وأجمل وأغلى امرأة في عيني بالوجود.

احترت بيومك أهديكي أيه,, عمري إلى بحضنك ربيتيه.. ولا قلبي إلى علمتيه الحب.

بحبك يا أمي وهمي رضاكي.. يا اغلى من عرفت بحياتي وعمري.

صور تهاني بمناسبة عيد الام