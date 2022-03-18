الهلال والأهلي.. تغطية LIVE تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي

بالتزامن مع استئناف مباريات الدوري السعودي، فنجد أن اهتمام المتابعين من عشاق كرة القدم ينصب في هذا التوقيت على تردد قناة ssc السعودية، حيث تعتبر قناة ssc السعودية الرياضية واحدة من اشهر القنوات الرياضية العربية في المملكة العربية السعودية وفي جميع انحاء العالم العربي بشكل عام، والتي تحظى بنسب ومعدلات متابعة مرتفعة في جميع الدول العربية لما تقدم بتقديمه على مدار اليوم من اشهر المباريات في البطولات المختلفة سواء المحلية او العالمية، والتي تقوم بنقل جميع مباريات الدوري السعودي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي على نايل سات وعرب سات.

قناة SSC الناقلة لمباريات الدوري السعودي

تقوم مجموعة قنوات ssc السعودية الرياضية بنقل العديد من البطولات المحلية والعالمية، ومن أهم هذه البطولات هي بطولة الدوري السعودي هذه النسخة، حيث أعلنت عن نقل جميع مباريات بطولة الدوري السعودي مباشرة بشكل حصري بجودة مشاهدة عالية، والتي تقدم البث الفضائي الخاص بها من خلال أكثر من قمر صناعي بجودة مشاهدة عالية على مدار اليوم بدون انقطاع، فضلا عن تقديم العديد من البرامج الرياضية الهامة التي تقدم اخبار كرة القدم في العالم بشكل عام.

اقرا أيضا : “الآن LIVE الهلال” تابع لحطة بلحظة رابط مباراة الهلال والأهلي اليوم 18-3-2022 في الدوري السعودي

الهلال والأهلي تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وقد تم تحديث التردد الخاص بقناة ssc السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، حيث جاء التردد الجديد الخاص بالقناة على النحو التالي.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات هو 12523.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي الخاص بالقناة.

اختيار معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

عن طريق معامل تصحيح الخطأ 3/4.

اقرا أيضا: “تغطية حصرية LIVE” تابع دقيقة بدقيقة رابط مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي اليوم 18-3-2022

تردد قناة ssc على القمر عرب سات لمتابعة اقوى المباريات

ويمكن متابعة اقوى مباريات الدوري السعودي عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات الجديد من خلال ادخال التردد التالي.