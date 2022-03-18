نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده panda تخفيضات رمضان 2022 في السعودية أوفر أسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوفر عروض بنده السعودية بخصومات هائلة في موسم عروض رمضان 2022، حيث يستعرض هايبر بنده hyper panda أفضل عروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى مستلزمات المنزل من أدوات المطبخ المتعددة الاستخدامات، مما يتيح لعملاء التسوق أون لاين من خلال موقع بنده الإلكتروني اختيار المنتج المفضل بأنسب سعر، وأغلب المنتجات المعروضة في نشرة عروض بندة الاسبوعية تصلح كهدايا مميزة في عيد الأم، فتقدم لها كل ما تحتاجه من أدوات منزلية وأجهزة إلكترونية وكهربائية كبيرة وصغيرة، والمتاحة بخصومات هائلة داخل العروض، وتسري العروض حتى يوم 22 مارس 2022 المقبل، كما أنها متاحة حتى نفاذ الكمية، يمكنكم زيارة الفروع للحصول على العرض المفضل لديكم، أو يمكنكم تصفح أجدد العروض في التالي.

عروض بنده panda تخفيضات رمضان 2022

تضم خصومات بنده السعودية أجود أنواع أجهزة الفرن الكهربائي التي لا غنى عنها في المطبخ؛ فهي تسهل عملية إعداد الطعام في وقت أقل من المعتاد، كما تشمل العروض موزع المياه أيضًا والذي يكفي احتياجات مستخدميه وخاصةً في موسم العزائم الرمضانية، إلى جانب أجهزة طهي الأرز وقدور الضغط المذهلة لطهي الطعام خلال دقائق معدودة.

كينوود مايكروويف 20 لتر بسعر 239 بدلًا من 449 ريال.

دوتس موزع مياه 630 وات بسعر 349 بدلًا من 487 ريال.

صانعة سندويتش من دوتس بسعر 69 بدلًا من 99 ريال.

قدر طهي كهربائي من دوتس 12 لتر بسعر 289 بدلًا من 386 ريال.

طاهي الأرز من كينوود 1.8 لتر بسعر 199 بدلًا من 269 ريال.

هايبر بنده hyper panda

لم يغفل هايبر بندة عن تقديم أفضل أجهزة الخلاطات اليدوية والمضرب الكهربائي، بحيث توفر لربة المنزل كافة احتياجاتها التي تجعل من عملية تحضير الحلويات بمختلف أنواعها أسهل، بالإضافة إلأى أجهزة العصارات الكهربائية لتحضير أشهى أنواع العصائر الطازجة للإفطار والسحور، وإليكم تفاصيل العروض.

خلاط + مطحنة بلاك اند ديكر 400 وات بسعر 99 بدلًا من 179 ريال.

سينكور خلاط 1000 وات بسعر 199 بدلًا من 299 ريال.

عصارة دوتس 850 وات بسعر 119 بدلًا من 199 ريال.

خلاط يدوي سينكور 800 وات بسعر 79 بدلًا من 149 ريال.

عروض رمضان 2022 في السعودية

تتنوع تخفيضات بنده لتشمل الأجهزة الإلكترونية من الجوالات بمختلف الأنواع المصنفة ضمن الفئة الاقتصادية، والتي تخدم احتياجات المستخدم بجودة عالية، إلى جانب التخفيضات على أسعار الشاشات التلفزيونية السينمائية ومتعددة الأحجام، بحيث تصلح لكافة المساحات، وإليكم كل ما يتعلق بالعروض.

شاومي ريدمي 9 أي بسعر 369 بدلًا من 419 ريال.

عرض شاومي ريدمي نوت 10 اس بسعر 899 بدلًا من 949 ريال.

ريدمي نوت 11 بسعر 719 بدلًا من 799 ريال.

جوال تي سي ال 20 بسعر 849 بدلًا من 1199 ريال.

فيفوا واي 72 بسعر 1099 بدلًا من 1299 ريال.

كنتم مع أقوى وأوفر العروض والتخفيضات من هايبر بندة السعودية، والتي تضم مجموعة متنوعة من احتياجات المنزل العصري التي تناسب جميع الأذواق، وتتماشى مع موسم تخفيضات رمضان 1443 في السعودية، كما أنها تصنف ضمن أفضل فئة هدايا عيد الأم العملية والمميزة حصريًا من بنده panda، تابعونا لمعرفة كل ما هو متعلق بأجدد عروض السعودية في رمضان.