الخلطة الجبارة بدون فرك تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة أصعب البقع في دقيقتين

هناك العديد من النساء في الوقت الحالي التي تبحث عن بعض الطرق الفعالة التي تساعد في التخلص من جميع الدهون العالقة في الحلل والطاسة المحروقة أيضا، حيث يتواجد العديد من السيدات التي قامت باستخدام العديد من المنظفات ولكن بدون فائدة وفي خلال السطور القادمة سوق نقدم لكم خلطة جبارة تساعدكم في التخلص من الدهون المتراكمة في الأواني والطاسة المحروقة وتعيد جميع الأواني لامعة تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوصفة.

تنظيف طاسة القلي المحروقة

هناك العديد من الخلطات الجبارة التي تساعد في تنظيف الأواني والتخلص من جميع الدهون والحروق أيضاً ولكن يجب عليكم اتباع الخطوات الآتية:

وصفة بيكربونات الصوديوم:

مكونات الوصفة:

3 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

1 كوب من الخل الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال وضع بيكربونات الصوديوم على الطاسة المحروقة ثم يتم تغطيتها بواسطة المناديل.

ثم يتم بعد ذلك إضافة الخل الأبيض إلى الطاسة والليمون أيضاً ثم يتم تركها لمدة ساعة كاملة.

ثم بعد ذلك يجب عليكم غسل الطاسة جيدا بسلك المواعيد سوق تجدين أن جميع الحروق الملتصقة على الطاسة يتم إزالتها.

يمكنكم استخدام هذه الخلطة من أجل التخلص نهائيا من آثار الحروق.

وصفة الكركدية لتنظيف الأواني

مكونات الوصفة:

1 ملعقة كبيرة من الكركدية الجاف.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح الخش.

3 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

قشور ليمون طازجة.

طريقة تحضير الوصفة: يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة عن طريق الخطوات الآتية: