نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الخليج الجديد 2022 وكيفية الاستعلام عن حسابك وتفعيله بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الخليج الجديد 2022؛ رقم خدمة عملاء بنك الخليج الجديد، من الأمور التي يجب معرفتها التي سنقدمها لكم الآن إذ قد سهل البنك الكثير من المهام على عملائه التي يمكن تنفيذها الكترونيًا بكل سهولة، بدون الحاجة للذهاب لمقر البنك الرئيسي الذي يقع في 9 شارع عبد القادر حمزة جاردن سيتي، أو لأحد فروعه المتوفرة في جميع أنحاء المحافظة.

بنك الخليج الجديد 2022

ويمكن الاستعلام عن حسابي في بنك الخليج 2022 بطرق مختلفة مثل:-

أولا:- الاشتراك في الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

ثانيا:- الاشتراك في الرسائل النصية عبر خدمة نقل الخليج المتميز.

ثالثا:- أو عبر التوجه لأجهزة الصراف الآلي والتي يمكن من خلالها مشاهدة الحساب على الشاشة، والحصول على إيصال أيضًا.

رابعا:- أو عن طريق الاتصال على رقم 1805805 للاستعلام عن الحساب عن طريق الخدمة المصرفية.

خامسا:- كما يمكن الوصول لتفاصيل الحساب من خلال القيام بتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لبنك الخليج الجديد والذي سيساعد في معرفة كل التفاصيل والحركات التي تمت على الحساب.

رقم خدمة عملاء بنك الخليج الجديد 2022

كما قدم البنك أيضًا ميزة رقم خدمة العملاء الذي يساعد في التواصل السريع مع فريق متخصص يجيب على كل الاستفسارات، ويساعد في معرفة كل الخدمات والمهام التي يقدمها البنك لعملائه بكل سهولة.

فقد تم تخصيص الرقم المختصر 19342 خدمة العملاء من داخل مصر، وإذا كان يرغب أحد العملاء في معرفة أي حركة بالحساب الخاص بهم، او التواصل لمعرفة أحد الأمور المتعلقة بالبنك من خارج مصر، يمكن الاتصال على:-

20227951603+.

20227947019+.

خطوات تفعيل خدمة الانترنت البنكي في بنك الخليج الجديد

تساعد تلك الخدمة في القيام بكل المعاملات البنكية بكل سهولة في البيت بدون الحاجة لزيارة مقر البنك، والتي تبدأ بالضغط على رابط البنك:-

ثم الضغط على تسجيل.

ومن ثم ملْ الفراغات المطلوبة بكتابة كل المعلومات الأساسية بصاحب الحساب.

ثم كتابة رقم OTP.

على الفور سيتم ارسال رسالة على رقم الهاتف.

اسم المستخدم إدخال كل البيانات.

ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام التابعة للبنك.

ومن ثم الضغط على إنهاء.

سيتم ارسال على البريد الالكتروني الذي تم تسجيله حتى يتم تفعيل الخدمة.

ثم إعادة تعيين كلمة المرور، وبهذا يمكن استخدام كل الخدمات بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

شروط الحصول على قرض من بنك الخليج الجديد

أتاح البنك إمكانية الحصول على قرض كاش، بشروط وتسهيلات مميزة، ولكن يجب توافر بعض الشروط الإلزامية للحصول على القرض والذي يأتي بمزايا رائعة مثل:-

قيمة القرض تبدأ من 20 ألف جنيه وحتى 3 مليون جنيه.

فترة السداد تتراوح من 6 أشهر وحتى 10 سنوات بحد اقصى.

يجب أن يكون المتقدم الحد الأدنى للراتب لا يقل عن 2500 جنيه مصري.

أن يتراوح سن المتقدم للحصول على خدمة القرض الشخصي من 21 عامًا وحتى 65 عام.

تتراوح المصاريف الإدارية من 1.25 % وحتى 2.5 % من إجمالي مبلغ القرض.

مصاريف الاستعلام عن القرض 200 جنيه.

يتم احتساب قيمة الفوائد، والأقساط بالاتفاق مع إدارة البنك.

عقوبة تأخير السداد والدفع للأقساط 2.5% زيادة على الفائدة.

معدل الفوائد في حالة الدفع الجزئي للقرض 7%.

أما عن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي هي:-