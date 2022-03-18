نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة الجبارة بدون فرك تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة أصعب البقع في دقيقتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تنظيف المواعين من الأمور الشاقة لدى ربات المنازل حيث تستهلك الكثير من الوقت لتنظيفها وسوف نتناول في هذا المقال طريقة سهل وجبارة في التخلص من دهون الطاسة المتعبة والمزعجة بطريقة سهلة وبأقل المكونات المتوفرة لديكم بدلاً من المساحيق غالية الثمن .

طريقة تنظيف الطاسة وبأقل المكونات

●خل.

●ملح.

●ليمون.

●ماء.

●بيكربونات صوديوم.

الطريقة الأولى

●نقوم بتسخين الطاسة أولاً .

●نقوم بكحت الطاسة لمدة ١٥ دقيقة.

●نضع كوب من الخل في إناء واسع.

●نضع ملعقتين من بيكربونات الصوديوم في الإناء.

●نضع ملعقة واحدة من الملح إلى الخليط.

●نضيف ٢ من الليمون ويتم التقليب جيداً.

●نضيف ربع كوب من الماء.

●يتم وضع هذه الخلطة على الطاسة المليئة بالدهون ونتركها حوالي 15 ساعة على الطاسة ويتم دعكها جيدا ً ثم تشطف بالماء بعد ذلك وسنلاحظ نتيجة مبهرة .

الطريقة الثانية

●المكونات:-

●خل التفاح.

●بيكربونات صوديوم.

●ماء.

طريقة التجهيز:-

●نضع ملعقتين من كل مكون ويتم خلط المكونات جيداً ويتركوا على الطاسة حوالي ربع ساعة ويتم دعك الطاسة ما يقارب ربع ساعة ويتم غسلها بالماء وسنلاحظ نتيجة سحرية ومبهرة.

●طريقة الكركديه لتنظيف:-

●نضع القليل من الكركديه في الماء المغلي.

●نتركه حتى يبرد.

●يوضع على الطاسة ويترك حوالي ربع ساعة.

ونقوم بشطفها بالماء.

الطريقة الرابعة

●نضع ملعقة واحدة من الملح وقليل من الليمون ونضيف قليل من البريل

يتم دعك الطاسة جيداً بتلك المكونين وسوف نحصل على نتيجة مبهرة

وبهذه الطرق السهلة نتمكن من إزالة الدهون على المواعين بكل سهولة.

فوائد هذه الطريقة

●التوفير من شراء المساحيق باهظة الثمن.

●التخلص من الدهون بدون الحاجة إلى بذل مجهود.

وبذلك نكون قد عرضنا في هذا المقال الطرق السهلة والمذهلة للتخلص من الدهون