نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية بأوفر عروض رمضان 2022 على المنتجات في ساكو saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهزوا فرصة التخفيضات الكبرى في عروض ساكو saco بمناسبة شهر رمضان 1443هـ، فهناك خصم ساري على جميع المنتجات يصل إلى 40%، بما تشمله من أدوات ضرورية سواء في المطبخ أو في المنزل، بالإضافة إلى توافر لوازم المنزل بأشكال رمضانية رائعة، كما نجد في ساكو أجهزة كهربائية بأنواع عديدة، كالغلايات وأيضًا ماكينة تحضير القهوة، وتستمر تلك الخصومات حتى يوم 9 أبريل 2022، سواء في المعارض بالمملكة أو في ساكو اون لاين.

عروض ساكو السعودية

تسوق الأن غلايات المياه من عروض ساكو بالمملكة بخصومات على الأسعار وضمان 3 سنوات، بسعة داخلية للغلاية تبدأ من 1.7 لتر وحتى 2.5 لتر، بخامات من البلاستيك والستانلس ستيل، وبعضها يكون زجاجي، وننتقل إلى منتجات وأجهزة أخرى لإعداد المشروبات مثل غلاية شاي تركي مكونة من قطعتين، 1900 واط، وسعة 1.7 لتر، مع غلايات مياه مناسبة للرحلات والسفر مثل غلاية هوميكس بخامة مناسبة للسفر مع عزل مزودج، بسعة 0.6 لتر.

غلاية كهربائية براون، بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 239.75 ريال سعودي.

ساكو أجهزة

أسعار الأجهزة الكهربائية في ساكو تأتي بخصم كبير، وخصوصًا أجهزة تحضير القهوة في وقت أقل ومذاق لا يقاوم للقهوة، ومنها صانعة القهوة بكبسولات متعددة، تعمل بقوة 1850 واط، والتي يمكنها تحضير أنواع عديدة من القهوة، بمذاق مميز لكل نوع منهم، كما توجد ماكينة صانعة للكابتشينو وأيضًا قهوة اسبريسو، مع سعة 1 لتر، وإليكم أسعار صانعات القهوة في تخفيضات Saco بالمملكة.

صانعة القهوة براون، وتحضير لعدد كبير من الأكواب يصل إلى 10 أكواب، بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 199.75 ريال سعودي.

صانعة القهوة اسبريسو والكابتشينو، بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 479.75 ريال سعودي.

ساكو أدوات منزلية

بادورا بشراء الأدوات المنزلية واقتناء أفضل القطع لتزيين المطبخ والسفرة، حيث التصميمات البسيطة لأطقم الأكواب مع أبريق، وأطقم المشروبات مع حامل، وبعض الأطقم تأتي مزودة بصينية، وأطقم أخرى موزعة للمشروبات.

طقم شراب مكون من زجاجة وصينية وأكواب، بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 69.75 ريال سعودي.

طقم المشروبات مكون من 9 قطع، بسعر 59 ريال سعودي.

ساكو عروض

تمتعوا بأفضل أشكال أكواب القهوة والمشروبات المختلفة، كما أن الأشكال تتناسب لوضعها في ركن القهوة في منزلك لتجميله وجعله بأفضل مظهر، ونقدم لكم أشكال جميلة من الأطباق برسومات رمضانية رائعة، وإليكم الأسعار.