طريقة عمل مصيده للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس

من الأمور التي يعاني منها العديد من الأشخاص في المنازل الخاصة بهم هي مشكلة الذباب والناموس خاصة عند النوم وهذا بالطبع يجعل الأمر مزعج للغاية بالنسبة لجميع الأسر لذلك يلجئون دائما إلى استخدام المبيدات التي تحتوي على مواد سامة للغاية وهذا بالطبع له العديد من الأضرار بالنسبة لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من الأفراد التي لا تستطيع شراء مصيدة الجاهزة، لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة سهلة وبسيطة للغاية من أجل تحضيرها في المنزل بأقل المكونات الممكنة.

مكونات تحضير مصيدة الذباب بالمنزل

سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة المكونات التي تحتاجون إليها من أجل عمل مصيدة بالمنزل بمكونات سهلة وبسيطة للغاية وتوجد في جميع أنحاء المنزل يمكنكم عمل هذه المصيدة بكل سهولة من خلال هذه المكونات:

في البداية نحتاج أن نحضر شريط سوليتب.

زجاجة كولا فارغة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

قلم للتحديد.

سكين مطبخ.

طريقة تحضير مصيدة الذباب بالمنزل

يمكنكم تحضير مصيدة الذباب بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: