نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مصيده للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس في المقال التالي
من الأمور التي يعاني منها العديد من الأشخاص في المنازل الخاصة بهم هي مشكلة الذباب والناموس خاصة عند النوم وهذا بالطبع يجعل الأمر مزعج للغاية بالنسبة لجميع الأسر لذلك يلجئون دائما إلى استخدام المبيدات التي تحتوي على مواد سامة للغاية وهذا بالطبع له العديد من الأضرار بالنسبة لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من الأفراد التي لا تستطيع شراء مصيدة الجاهزة، لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة سهلة وبسيطة للغاية من أجل تحضيرها في المنزل بأقل المكونات الممكنة.
مكونات تحضير مصيدة الذباب بالمنزل
سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة المكونات التي تحتاجون إليها من أجل عمل مصيدة بالمنزل بمكونات سهلة وبسيطة للغاية وتوجد في جميع أنحاء المنزل يمكنكم عمل هذه المصيدة بكل سهولة من خلال هذه المكونات:
- في البداية نحتاج أن نحضر شريط سوليتب.
- زجاجة كولا فارغة.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- قلم للتحديد.
- سكين مطبخ.
طريقة تحضير مصيدة الذباب بالمنزل
يمكنكم تحضير مصيدة الذباب بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية نقوم برسم خط في منتصف الزجاجة ثم بعد ذلك نقوم بقص الزجاج إلى نصفين.
- ثم نقوم باحضار كوب من الماء المغلي ويجب عليكم وضعه في نصف الزجاجة السفلي.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة من الخميرة ونصف كوب من السكر.
- ثم يتم تغطية الزجاجة من أعلي بكيس من البلاستيك ثم يجب عليكم عمل ثقوب وبالطبع بمجرد اقتراب الذباب من الزجاجة سوف يشم الرائحة الخميرة بالسكر سوف يموت في الحال.
- وبهذه الطريقة نكون قد قدمنا لكم مصيدة الذباب في المنزل بأقل التكاليف الممكنة ومكونات سهلة وبسيطة للغاية وبالطبع يمكن أن يتم تغيير الزجاجة كل ١٠ أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مصيده للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.