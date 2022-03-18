صلح بيتك بسهولة.. الحل النهائي للتخلص من رطوبة وعفن الحوائط بدون تكاليف بمكون سحري خطير

رطوبة الحوائط من أكثر المشاكل التي يتعرض لها الكثير وخاصة في فصل الشتاء وتتراكم الرطوبة على الحوائط بسبب العديد من العادات الخاطئة منها عدم تهوية البيت وعدم دخول أشعة الشمس الي البيت وبالتالي تزداد نسبة الرطوبة في البيت وتتراكم على الحوائط وتسبب تجمع البكتيريا والفطريات وظهور العفن على الحوائط وانتشار رائحة كريهة في البيت والتسبب في تآكل الحوائط، وخلال السطور التالية سنوضح طريقة التخلص من رطوبة الحوائط بمكون سحري موجود في كل بيت.

أفضل طريقة للتخلص من رطوبة الحوائط بمكون سحري في البيت

تراكم الرطوبة على الحوائط من المشاكل التي تسبب تآكل الحوائط ويمكن ان تسبب انهيارها في بعض الأحيان، ولذلك يجب الحرص على حل هذه المشكلة، وذلك عن طريق تهوية البيت بشكل جيدا والتخلص أي مصدر تسريب في الحائط للماء، ويمكن التخلص من رطوبة الحوائط من خلال الخل فهو من المكونات السحرية التي لها قدرة على التخلص من أي بخار ماء موجود على الحائط، ويتم تحضير الخلطة واستخدامها كالتالي: –

يتم خلط معلقة من الخل مع معلقة من الملح ومعلقة من النشادر.

يتم خلط المكونات معا وتوضع على الحائط وتترك نصف ساعة حتى تمتص أي رطوبة موجودة في الحائط.

بعد ذلك يتم استخدام قطعة قماش صوف في تنظيف الحائط والتخلص من أي عفن متراكم عليها.

كيفية التخلص من الرطوبة المتراكمة على الحوائط باستخدام بيكربونات الصوديوم

خلطة البيكربونات من الخلطات التي تستخدم في امتصاص أي بخار ماء موجود في البيت وعلى الحوائط وتساعد في التخلص من أي بكتيريا على الحائط وتسبب تجمع العفن، ويتم استخدامها عن طريق وضع معلقة من بيكربونات الصوديوم على كوب ماء ويوضع في زجاجة ويرج ويرش على الحائط وبعد ذلك يتم تنظيف الحائط بقطعة قماش قطن لامتصاص أي ماء على الحائط, ويمكن بجانب استخدام هذه الخلطة استخدام جهاز للتحكم في رطوبة البيت وإزالة أي بخار ماء في البيت زائد ويمكن استخدام التكييف لهذا الغرض ايضًا، والحرص على دخول أشعة الشمس الي البيت يوميًا.