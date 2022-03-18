نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا لمشاكل انسداد الاحواض مره أخرى كل طرق تسليك الاحواض بكل انواعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مهمة تسليك الحوض من المهام الشاقة التي تحتاج إلى جهد كبير وتبحث الكثير من ربات المنازل عن الخطوات التي تتبع في تسليك الحوض ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طرق تسليك الحوض.

طرق تسليك الحوض

يعد تسليك الحوض من المشاكل التي تواجها الكثير من ربات المنازل فيكون من الصعب استخدام الحوض بشكل طبيعي أثناء انسداده فتتراكم المياه وبالتالي تنجذب الحشرات إلى المياه المتراكمة ولكن استطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم أسهل الطرق التي تستخدم لتسليك الحوض:

تسليك الحوض بالمشروبات الغازية

تعمل المشروبات الغازية على تسليك الحوض والتخلص من الزيوت والدهون وذلك لأنها تحتوي على مادة الصودا القوية القادرة على التخلص من الأوساخ فما عليكم سوى سكب المشروب الغاز واتركيه قليلًا وستلاحظين اختفاء الانسداد.

تسليك الحوض بملح الليمون

الحصول على كمية من ملح الليمون ثم يتم وضعه في الحوض ثم يتم وضع عليه كمية من الكلور الأبيض ثم يتم تركه لفترة عشرة دقائق لحين أن يبدأ مفعوله ثم يتم وضع المياه في الحوض وستلاحظون إزالة الانسداد بشكل سريع ويفضل في هذه الحالة ارتداء الكمامة لأن رائحة ملح الليمون مع الكلور ستبدو قوية للغاية.

تسليك الحوض بالملح

الحصول على كمية كبيرة من الملح ثم يتم وضع فيه المياه الغلي وتركه لحين أن يذوب بشكل سريع ثم يتم تركه لحين أن يبرد منعًا لحدوث مشكلة في ماسورة الحوض.

تسليك الحوض بالمواد الكيمائية

يتم وضع المنظفات الكيميائية ثم يتم تركه في الحوض لبضعة من الوقت لحين أن تذوب الدهون ويفضل عدم الإكثار من المواد الكيميائية لأنها أيضًا تسبب انسداد في الحوض.

تسليك الحوض بالخل

يعتبر الخل من الوسائل التي تساعد تسليك الحوض فيتم خلط البيكنج صودا مع الخل فيتم وضع البيكنج صودا أولًا في الحوض ثم نصف فنجان من الخل وستلاحظون الفرق.

نصائح لتجنب انسداد الحوض

إليكم في السطور الآتية النصائح التي يفضل اتباعها لتجنب انسداد الحوض: