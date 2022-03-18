نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والاجهزة extra حتى 70% لفترة محدودة من أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والاجهزة الكهربائية نقدمها لكم من موقع اكسترا extra بتخفيضات حتى 70% لفترة محدودة بأرخص الأسعار المطروحة داخل أكسترا السعودية، والتي تضم أقوى أنواع الأجهزة الكهربائية والذكية من مختلف الماركات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، كما تقدم اكسترا خدمة الدفع بالتقسيط المميزة وخدمة التوصيل المنزلي.

هذا بجانب خدمات أخرى إضافية تعمل على جذب أكبر عدد من العملاء للتسوق من متجر اكسترا السعودية، والتي تقدم التسوق من المنزل خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، أو عن طريق التوجه إلى أقرب فرع لكم، وبهذا لن تحتاجوا إلى الذهاب إلى أكثر من متجر لشراء إحتياجاتكم، حيث تجدوها كلها في مكان واحد لدى اكسترا.

عروض اكسترا للجوالات والاجهزة extra حتى 70% لفترة محدودة من أكسترا السعودية

تتيح لكم اكسترا عروض جديدة وحصرية داخل المملكة مع تخفيضات كبرى على كل المعروضات، وهذا يشمل الجوالات، والأجهزة المنزلية الكبيرة، وأيضًا الأجهزة المنزلية الصغيرة الخاصة بالمطبخ وأدوات التنظيف، والأسعار تجدوها بتخفيض كبير متاح لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية من المعروضات في المخزن.

وقد انطلقت التخفيضات بالفعل من متجر اكسترا في السعودية منذ مدة، حيث تم طرحها إحتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك للعام الهجري الخالي، والذي سوف يبدأ بعد أيام معدودات بإذن الله تعالى، وبدفي تلك الفارة من كل عام تقدم اكسترا عروض جديدة تشمل أجود المنتجات وبأرخص سعر ممكن، ليستفيد منه كل العملاء.

كما أن الفروع الخاصة بمتجر اكسترا السعودية تقدم لكم كافة مستلزمات المنزل التي تحتاجون إليها بصفة يومية ومستديمة، حيث يحرص متجر اكسترا على توفير كل سبل الراحة لعملائه الذين يتسوقون منه في المملكة، حيث يمكنهم إيجاد مختلف الأجهزة والأدوات التي يحتاجها المستهلك، وعلاوة على ذلك تجدون الأسعار مخفضة في متناول الجميع.

أيضًا يتيح المتجر خدمات متنوعة للعملاء، منها خدمات مع بعد البيع، مع التقسيط والتركيب والتوصيل، لكونهم من أكثر الخدمات التي يتطلب توافرها في المتجر لجذب العملاء، كما أن متجر أكسترا يتيح العديد من الفروع التي تغطي معظم المناطق في محافظات ومدن المملكة العربية السعودية، بجانب ما يقدمه من منتجات على الموقع الإلكتروني.

خصم اكسترا

تثدم أكسترا أحيانًا هصم إضافي على موقعها بجانب الخصم الأساسي الذي تقدمه على معروضاتها، ومتاح حاليًا خصم نسبته 10% على كل الأجهزة شرط إستخدام بطاقات بنك الرياض الإئتمانية المسبقة الدفع، وهذا عند شراء مشتروات بقيمة 500 ريال يعودي أو أكثر للمنتج، وهذا بالتعاون مع بنك الرياض في السعودية.

عروض اكسترا الجديدة

تقدم لكم متاجر اكسترا أقل سعر متاح على كل المعروضات التي تقدمها للعملاء في كل الفروع، حيث تتحدى بأسعارها كل المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تتنافس على جذب العملاء وإغرائهم باأسعار الأقل، وتعد الأجهزة الإلكترونية من أكثر المعروضات التي تلقى رواجًا على نطاق واسع في المملكة.

اكسترا extra

يوجد في متاجر اكسترا السعودية أسعار مميزة جدًا لكل ما يخص المنزل من أجهزة العرض من شاشات التليفزيون الذكي، بجانب أجهزة البروجيكتور من أحدث الإصدارات المطروحة من أكبر الشركات الخاصة في مجال التكنولوجيا، كما يوجد على موقع اكسترا اسعار مخفضة للأجهزة المنزلية من الدفايات، بجانب خصوماتها على الجوالات.

كما يوجد أيضًا داخل كل فروع اكسترا في المملكة أجود أنواع الأجهزة المنزلية الصغيرة التي تخص المطبخ وركن القهوة، لكونها من الأجهزة الهامة في المنزل، كذلك يوجد بكل الفروع بالمملكة الأجهزة المنزلية الكبيرة من الشاشات والثلاجات والغسالات والبوتجازات بخصم على الأسعار يصل إلى 60% على الشاشات الذكية الحديثة.

عروض موقع اكسترا الالكتروني في السعودية

يقدم لكم موقع اكسترا الالكتروني ميزات عديدة يمكن للعملاء الموجودين في المملكة العربية السعودية الإستفادة منها لتسهيل عملية التسوق عليهم، فيمكن من خلال الموقع الإلكتروني شراء ما تحتاجون إلية ويتم الإستلام من أقرب فرع لكم، وهذا ينطبق أيضًا عند الشراء من خلال تطبيق اكسترا للجوالات.

حيث يفدم تطبيق متجر اكسترا الخاص بأجهزة الجوال المتنوعة العديد من الخدمات التي تفيد المستخدمين داخل المملكة العربية السعودية، وهو متوفر على جميع المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات، ويمكن من خلاله التصفحبين كل أقسام المتجر والإختيار منها ما تريدون وإستعراض المواصفات والإطلاع على الأسعار بعد الخصم وشراء المنتج إلكترونيًا بكل سهولة.

تقسيط اكسترا

يقدم لكم موقع اكسترا الإلكتروني خدمة تقسيط مميزة بدون أي فوائد، والتي تتيح لكل عملاء المملكة العربية السعودية تقسيط قيمة المشتريات على عدة أشهر وبسعر الكاش، وهذا لحاملي البطاقات الإئتمانية من البنوك المشاركة، حيث أن الفائدة على مبلغ التقسيط هي 0% دون أي زائدة وفقًا للشروط والأحكام.

كما أن خدمة التقسيط التي تقدمها اكسترا السعودية تجدوها متاحة في كل الفروع الخاصة بمتاجر اكسترا بكل مدن المملكة العربية السعودية، والتي تغطي كل المناطق في المملكة، مما يتيع للعملاء التسوق من أقرب فرع لهم والإستفادة من خدمة تقسيط اكسترا، دون الحاجة للتوجه إلى فرع معين، كما يمكن التسوق من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي والإستفادة بالخدمة ك

وتجدون العديد من البنوك مشاركة في تلك الخدمة، منهم البنك السعودي للإستثمار، والبنك العرب anb، وبنك ساب، وبنك الرياض، وبنك الأهلي snb، ومصرف الراجحي، حيث حرصت اكسترا على تقديم خدمة التقسيط بدون فوائد مع التعاون مع معظم البنوك في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يمكن أن يستفيد من الخدمة تلك عدد كبير من العملاء في المملكة.

كما أن خدمة التقسيط بدون فوائد تلك ساهمت بقدر كبير في إقبال العملاء بكل أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن أكثر ما يسعى العميل إلى تحقيقه عند شراء المنتجات غالية السعر من المتجر، هو أن يحصل عليه بأرخص سعر يمكن ، وتقدم خدمة التقسيط من اكسترا للعميل تلك الميزة، وتضمن له حصوله على المنتج بتقسيط سعره المستحق على دفعات.

تخفيضات اكسترا

تضمن لكم متاجر اكسترا تقديم أقل سعر معلن عنه في الأسواق السعودية على كل المعروضات لديها من الأجهزة والإلكترونيات والأدوات المنزلية، فهي تعرض أجهزتها بأقل سعر ممكن، بل وتتحدى سائر متاجر السعودية بوجود سعر أقل من التي تطرحه اكسترا على موقعها الإلكتروني الخاص بها، أو في أيٍ من فروعها بالمملكة العربية السعودية.

حيث أن متجر اكسترا أعلن على موقعه الرسمي الخاص بمعروضات المملكة العربية أنه في حالة إيجاد أي منتج تقوم بعرضة بسعر أقل في متجر آخر من المتاجر المنافسة لها، كما ستقوم برد فارق السعر إذا ما تم تنويل السعر لديها، وهذا يضمن للمشتري وكافة العملاء القدامى والجدد الحصول على المنتج بأقل سعر.

عروض اكسترا

الأسعار التالية عليها خصم وصل حتى 70% على القلايات الهوائية التي أصبحت من أكثر الأجهزة طلبًا في متاجر السعودية ، وكذلك خصومات تتعدى الـ 60% والـ 50 على أجهزة المطبخ الحديث وأدوات التنظيف من المكانس الكهربائية واليدوية، سواء العمودية أو ذات الخزان، ونتيح لكم في التالي أحدث الخصومات المقدمة من إكستر ا والتي ستدهشكم.

حيث يكثر الطلب كل يوم على أجهزة العناية بالمنزل والتنظيف والغسيل، وكذلك تحتل أجهزة العناية بالملابس والأقمشة نسبة كبيرة من المبيعات لدى كل المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية، ومتاح حاليًا خدمة الشراء من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمتجر، والذي يحتوي على كافة مواصفات المنتج وأيضًا سعره قبل الخصومات وبعدها.

فالأجهزة الصغيرة تلك لا يمكن الإستغناء عنها في أي منزل، وخاصةً الأجهزة الكهربائية الصغير الخاصة بإستخدامات المطبخ، والتي تساعد كل ربة منزل في إعداد الأطعمة لأسرتها، مما يسهل من مهامها اليومية، ويوفر عليها الكثير من المجهود والوقت الذي يستهلك منها الكثير يوميًا، ونظرًا لأهميتها يجب الإهتمام بمواصفات تلك الأجهزة قبل شرائها وإختيارها بعناية.

موقع اكسترا

متاح في النقاط التالية أسعار أجهزة الميزان الخاص بالمطبخ، والذي يتم إستخدامه في الكثير من الأغراض التي لها علاقة بالموازين، سواء في قياس معايير الوصفات الخاصة بالوجبات، أو لوزن الأجسام الثقيلة، هذا مع إمكانية إستخدامه في وزن الحبوب والتوابل واللحوم، كما أنه متاح بمواصفات قياسية ومصنوع من مواد متينة تتحمل الضغط.

كما أنه يوجد في الفروع أجهزة ميزان دقيقة تزن حتى 180 كيلو، والتي هي من الأجهزة الهامة لقياس الوزن بصفة يومية سواء في حالة إتباع نظام غذائي يهدف لإنقاص الوزن لمن يعانون من الوزن الزائدأو السمنة، أو لمتابعة الوزن في حالة إتباع نظام غذائي يهدف إلى زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة.

ميزان زجاجي من هومز 5 كيلو جرام، بسعر مميز 59 ريال سعودي بدل من 119 ريال سعودي.

ميزان شخصي من هومز يزن حتى وزن 180 كيلو جرام، بسعر خاص 59 ريال سعودي بدل من 119 ريال سعودي.

فسلر طقم قدور فينا بعدد 9 قطع، مصنوعة من الاسانلس ستيل، بسعر مخفض 60 ريال سعودي بدل من 1229 ريال سعودي.

اكسترا للاجهزة

عرض مخفض على عجانة من كلاس برو تعمل بقوة 700 واط، متاح منها اللون الرمادي، بسعر حصري 249 ريال سعودي بدل من 509 ريال سعودي، بخصم 50.98%.

خصم خاص على مكنسة عمودية من تيفال tefal قابلة للشحن، بسعة 0.65 لتر للغبار، تجدوها بالفروع بسعر خاص جدًا 1079 ريال سعودي بدل من 2179 ريال سعودي، بخصم 50.48%.

خصومات اكسترا على الاجهزة

ماكينة صنع القهوة نسبريسو فيرتو بلس، متاحة باللون الأبيض، بسعر 579 ريال سعودي بدل من 1169 ريال سعودي، بخصم 50.47%.

عصارة كهربائية كوفنجز، متاحة باللون الأسود، بسعر 45 ريال سعودي بدل من 149 ريال سعودي، بخصم 69.79%.

مكواة بخار من كلاس يرو تعمل بقوة 1800 واط، بخزان شفاف سعة 1.6 لتر، بسعر 99 ريال سعودي بدل من 209 ريال سعودي، بخصم 52.63%.

عروض تخفيضات اكسترا السعودية

خصم مميز وحصري على مكنسة كهربائية من كاندي تعمل بقوة 1800 واط، بسعة 18 لتر، بسعر خاص 569 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي، بخصم 51%.

عرض مميز على مجموعة ملحقات عصارة من كوفنجز مكونة من مصفات المثلجات، ومصفات اللب، وملحق، بسعر مخفض جدًا 57 ريال سعودي بدل من 189 ريال سعودي، بخصم 69.84%.

اكسترا عروض السعودية

عرض خاص على مكنسة عمودية كهربائية محديثة من إنتاج شركة كاندي، المكنسة لاسلكية ومناسبة لجميع الإستخدامات، تجدوها على موقع اكسترا السعودية بسعر مخفض 330 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم 69.97%.

مقلاة تعمل بدون زيت من نينجا، بسعة كبيرة 3.8 لتر، تعمل بقوة 1550 واط، ومتاح منها اللونين الأسود والرمادي، بسعر 236 ريال سعودي بدل من 788 ريال سعودي، بخصم 70.05%.

اكسترا

الأجهزة المنزلية الكبيرة أيضًا لها جزء خاص في موقع اكسترا اون لاين بتخفيضات كبيرة وصلت إلى 50% على غسالات الصحون والملابس، ناهيك عن خصومات الشفاطات ومواقد الغاز، والأسعار تجدوها تفصيلا في التالي مع تخفيضات اكسترا الجديدة المقدمة لكم حاليًا في المملكة.

حيث تقدم كل فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية الكثير من الأجهزة المنزلية المتنوعة، والتي من الضروري توافرها في كل منزل، كما أنهم من الأساسيات الأولية لدي كل زوجين يرغبان في تجديد منزلهما، وتوفر اكسترا أجهزة بمواصفات مميزة تناسب كل الإستخدامات، حيث تتنافس الشركات دائمًا في تطرح أجهزتها بتقنيات عالية.

كم أن اكسترا تقدم الأجهزة المنزلية من كل الماركات التي يقبل على شراء منتجاتها معظم العملاء المقيمين داخل مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، حيث أنها من إنتاج الشركات الأشهر عالميًا وعلى مستوى الوطن العربي والسعودية، ولذا يفضل العملاء التسوق من متاجر اكسترا والموقع الرسمي لما يجدوه لديه من أجهزة متنوعة في مكان واحد.

تخفيضات اكسترا

تقدم متاجر اكسترا حصريًا أسعار مميزة للغسالات ذات التعبئة الأمامية، والتي تتسع إلى تحميل كمية كبيرة من الملابس والمنسوجات، كما أنها تقدمها لكم من ماركات شهيرة بتقنيات حديثة تحافظ على ألوان الملابس لأطول فترة ممكنة، كما أن العديد منها يضم خاصية التجفيف الفوري للملابس، والتي تساهم في جفاف الملابس في وقت أسرع.

غسالة تعبئة أمامية من دايو، سعة 10 كيلو جرام للغسيل و 7 كيلو جرام للتجفيف، متاح منها اللون الأبيض، بسعر 2399 ريال سعودي بدل من 4799 ريال سعودي بخصم 50.01%، بجانب هدية مجانية قيمتها 250 ريال سعودي.

غسالة تعبئة أمامية من دايو باب، سعة 10 كيلو جرام، متاح منها اللون الأبيض، بسعر 1899 ريال سعودي بدل من 3799 ريال سعودي بخصم 50.01%، بجانب هدية مجانية قيمتها 250 ريال سعودي.

موقع اكسترا الالكتروني

غسالة تعبئة أمامية من هاير، سعة 10 كيلو جرام للغسيل و 7 كيلو جرام للتجفيف، متاح منها اللون الأبيض، بسعر 2499 ريال سعودي بدل من 4999 ريال سعودي بخصم 50.01%، بجانب هدية مجانية قيمتها 250 ريال سعودي.

غسالة تعبئة أمامية من دايو 1400 دورة، سعة 7 كيلو جرام للغسيل و 7 كيلو جرام للتجفيف مع 15 برنامج، بسعر 1449 ريال سعودي بدل من 2899 ريال سعودي بخصم 50.01%، بجانب هدية مجانية قيمتها 250 ريال سعودي.

موقع اكسترا السعودية

غسالة تعبئة أمامية من دايو 1400 دورة، سعة 7 كيلو جرام للغسيل مع 15 برنامج، متاحة باللون الأبيض، بسعر 1349 ريال سعودي بدل من 2699 ريال سعودي بخصم 50.01%، بجانب هدية مجانية قيمتها 250 ريال سعودي.

غسالة تعبئة أمامية من دايو 1200 دورة، سعة 9 كيلو جرام للغسيل مع 15 برنامج، متاحة باللون الأبيض، بسعر 1699 ريال سعودي بدل من 3399 ريال سعودي بخصم 50.01%، بجانب هدية مجانية قيمتها 250 ريال سعودي.

اجهزة اكسترا الكهربائية

تقدم غسالات الصحون مساعدة كبيرة لربة المنزل، حيث تقوم بتخفيف عبئ تنظيف أدوات الطبخ والحلل والأواني، بل أن مهمة غسالات الصحون لا تقصر فقط على غسيل الصحون، فهي تقوم أيضًا بتعقيم أدوات المطبخ، مما يقوم بالقضاء على الجراثيم والفيروسات لتناول الأطعمة في أواني نظيفة معقمة ومطهرة، وتجدونها في كل الفروع بسعر مخفض جدًا.

ولعل السبب في زيادة الإقبال على شراء غسالات الصحون في عصرنا الحالي يكمن في الوتيرة السريعة التي نمضي بها في أيم حياتنا، حيث أن معظم الأمهات أصبح لديهم الكثير من المهام التي عليهم إنجازها يوميًا، مما لا يجل لديهم متسع من الوقت لغسيل الصحون، وبالتالي تتجه ربات البيوت حاليًا إلى توفير وقت غسيل الأطباق من خلال شراء غسالات الصحون.

غسالة صحون من دايو 12/13 مكان تخزين، مع 6 برامج، متاحة باللون الأبيض، بسعر 1699 ريال سعودي بدل من 3399 ريال سعودي بخصم 50.01%، بجانب هدية مجانية قيمتها 250 ريال سعودي.

غسالة صحون من دايو 12/13 مكان تخزين، مع 6 برامج، متاحة باللون الفضي، بسعر 1799 ريال سعودي بدل من 3599 ريال سعودي بخصم 50.01%، بجانب هدية مجانية قيمتها 250 ريال سعودي.

اجهزة اكسترا السعودية

غسالة صحون من دايو 12/13 مكان تخزين، مع 6 برامج، متاحة باللون الفضي الغامق، بسعر 1899 ريال سعودي بدل من 3799 ريال سعودي بخصم ضخم 50.01%، بجانب هدية مجانية قيمتها 250 ريال سعودي.

خصم على جورنيه شفاط بشكل هرمي بمقاس 90 سم، مصنوع من خامة الاستانلس ستيل، بسعر مخفض 799 ريال سعودي بدل من 1599 ريال سعودي بخصم كبير 50.03%.

اسعار معروضات اكسترا

ما في التالي فنستعرض سويا كل أسعار المواقد بنوعيها الغاز والكهربائي، واللذان توفرهم متاجر اكسترا في كل فروعها وعلى الموقعغ الرسمي الخاص بها بأعلى تقنيات الجودة والسلامة المنصوص عليها عالميًا، فتجدون مواقد من ماركات جورنيه المعروفة، والتي تقدم لكم أحدث التقنيات المستخدمة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية الحديث، والأسعار كالتالي.

جورنيه موقد غاز بلت ان، به 4 عيون، مصنوع من الاستانلس ستيل، بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1999 ريال سعودي بخصم كبير 50.02%.

عرض على جورنيه موقد كهربائي بلت ان، به عدد 2 عيون، مصنوع من خامة الاستانلس ستيل، بسعر حصري 549 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي بخصم كبير 50.04%.

أكسترا

يوجد في اكسترا جوالات متنوعة تناسب كل الإستخدامات، والتي من أشهرها جوالات اكسترا ايفون الغنية عن التعريف، بالإضافة إلى جوالات سامسونج samsung ، و huawei هواوي اللذان اشتهرا بجوالات الفئة المتوسطة ذات المواصفات العالية، كما تقدم اكسترا هدايا قيمة جدًا عند شراء جوالات الجيل الخامس.

ومن الهدايا المجانية التي يقدمها لكم متجر اكسترا السعودية اشتراك مجاني لمدة شهران في قنوات osn ، مع هدايا إضافية بإشتراك مجاني في باقة الشباب 199 من شركة زين zain ، حيث تقدم الهدايا وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها، فيمكن للعميل الإستفادة من الهدايا تلك عند شراء أحد جوالات الجيل الخامس 5 جي.

ولعله من أهم المواصفات التي يهتم بها العملاء في المملكة العربية السعودية عند شرائهم جوال جديد هي مساحة الجوال الداخلية الخاصة بتخزين الملفات، وكذلك الذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام، كما أنه أيضًا تعتبر جودة الكاميرا العالية في الجوال من أهم ما يميزه، هذا مع تصميم الجوال الذي برعت فيه مختلف شركات التكنولوجيا.

ولم تكتفي متاجر اكسترا بعرض أحدث أجهزة للجوالات في المملكة العربية السعودية، بل تقدم لكم كل أنواع واقيات الشاشاة من أفضل أنواع الزجاج المقوى، التي تحافظ على الشاشة والجهاز من الصدمات والسقطات التي من الممكن أن تتسبب في حدوث الخدوش أو الكسور في الشاشة، بل ومن الممكن أن تتسبب في إتلافها، مما ينتج عنه دفع مبالغ كبيرة لإصلاحها.

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نقدم لكم في التالي مختلف الأسعار المطروحة لدى متجر اكسترا على أجهزة جوالات سامسونج جالاكسي الغنية عن التعريف، والتي تم طرحها في السعودية بأحدث الإصدارات المصدرة من شركة سامسونج الشهيرة عالميًا، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال إنتاج الهواتف النقالة، والتي استطاعت توفير كل فئات الجوالات التي تناسب كل الإستخدامات.

جوال سامسونج جالاكسي اس 21 samsung galaxy s21 الجيل الخامس، بسعة 256 جيجابات للذاكرة الداخلية، متاح منه اللون الرمادي، بسعر مخفض جدًا 2799 ريال سعودي بدل من 3549 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 21 samsung galaxy a21 الجيل الخامس، بسعة 64 جيجابات للذاكرة الداخلية، متاح منه اللون الوردي، بسعر 775 ريال سعودي فقط لا غير.

اكسترا اون لاين

جوال سامسونج جالاكسي ايه 32 samsung galaxy a32 الجيل الخامس، بسعة 128 جيجابات للذاكرة الداخلية، متاح منه اللون الأبيض، بسعر 1099 ريال سعودي بدل من 1249 ريال سعودي، بخصم فوري 12%.

جوال لينوفو كيه 13 lenovo k13 الجيل الرابع، بسعة 32 جيجابات للذاكرة الداخلية، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي، بخصم فوري 22.27%.

عروض اكسترا جوالات

جوال لينوفو كيه 13 نوت lenovo k13 note الجيل الرابع 4 جي، بسعة 128 جيجابات للذاكرة الداخلية، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 589 ريال سعودي بدل من 799 ريال سعودي، بخصم فوري 26.28%.

جوال لافا في بلس 6 الجيل الرابع 4 جي، بسعة 32 جيجابات للذاكرة الداخلية، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 219 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي، بخصم فوري 26.75%.

خصومات موقع اكسترا الالكتروني

جوال سامسونج نوت 20 الجيل الرابع 4 جي، بسعة 256 جيجابات للذاكرة الداخلية، متاح منه اللون البرونزي، بسعر 2399 ريال سعودي بدل من 3699 ريال سعودي، بخصم فوري 35.14%.

جوال هواوي نوفا 7 اي الجيل الرابع 4 جي، بسعة 128 جيجابات للذاكرة الداخلية، متاح منه اللون الأخضر المشرق، بسعر 769 ريال سعودي بدل من 1149 ريال سعودي، بخصم فوري 33.07%.

عروض جوالات اكسترا

خصم مميز على جوال سامسونج ايه 12 samsung a12 ، دعم تشغيل كافة شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الرابع 4 جي 4g، به ذاكرة داخلية لتخزين الملفات والوسائط بسعة 64 جيجا بات، متاح من الجوال اللون الأبيض، تجدوه في فروع اكسترا السعودية بسعر مخفض 539 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي، بخصم فوري 10.01%.

وتتيح كل فروع متاجر اكسترا داخل المملكة العربية السعودية إمكانية تقسيط سعر المنتج على دفعات شهرية، وهذا يشمل كل العملاء في المملكة سواء القدامى منهم أو الجدد، مما يتيخ لهم شراء المنتج بالمواصفات التي يحتاجونها دون القلق من ارتفاع سعرها، حيث أن التقسيط يشمل كل الأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المكتبية والمنزلية.

قدمنا لحضراتكم اليوم كل جديد من أسعار الجوالات والأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية ، وتابعونا في الأيام المقبلة لنوافيكم بكل تفاصيل تقسيط اكسترا على المعروضات، كما سنوافيكم بأحدث الخصومات التي تقدمها متاجر السعودية بصفة دورية، فانتظرونا مع المزيد من العروض الحصرية المتاحة في المملكة العربية السعودية.

كما نقدم لكم تخفيضات يومية من متاجر السوبر ماركت التي نعرض لكم مختلف السلع الغذائية من الخضراوات والفاكهة ومستلزمات الطبخ، وأيضًا تتيح كل المنتجات الغذائية التموينية من منتجات البقالة واللحوم والألبان، حيث تقدم كل أسبوع خصومات جديدة بأسعار مخفضة تستمر لفترة محدودة فقط داخل المملكة العربية السعودية، وننصحكم بالتسوق في أقرب فرصة قبل إنتهاء مدة التخفيض.