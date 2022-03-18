نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات الذكية extra بخصم حتى 35% على موقع أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات وكل الأجهزة الإلكترونية الذكية المتاحة على موقع اكسترا extra تجدوها بخصم وصل إلى 35% بخصومات أكسترا الجديدة، فهي تضم العديد من الماركات الشهيرة بسعر مميز جدًا، حيث اقترب موعد التخفيضات الكبرى في المملكة العربية السعودية، وعلى الجميع إنتهاز تلك الفرصة للتسوق بأقل سعر.

كما أن الكمية المتاحة محدودة جدًا، فسارعوا بالشراء قبل إنتهاء المخزون المناح حاليًا، وتقدم اكسترا عروض مستمرة بأسعار مخفضة لا يضاهيها أي تخفيض آخر، وقد كان الشهر الماضي حافلًا بالعديد من الخصومات المتجددة، مما ساعد متجر اكسترا على استقطاب عدد أكبر من المستهلكين المقمين داخل كل مدن المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات الذكية extra بخصم حتى 35% على موقع أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا تحتوي على خصم يبدأ من 5% إلى 35% على أسعار الأجهزة الإلكترونية من جوالات اكسترا والساعات الذكية، وكذلك الأيباد والتابلت، حيث تهتم كل متاجر السعودية في هذا الوقت من كل عام بتقديم أقوى التخفيضات الكبرى على كل المعروضات، مما يتيح الفرصة لكل العملاء لشراء ما يرغبون به من احتياجات، وهذا كذلك مع الكثير من الخدمات التي يقدمها موقع اكسترا من خدمة التوصيل المنزلي و تقسيط اكسترا على كل المعروضات.

كما نعرض لكم عبر موقعنا الرسمي كل جديد اكسترا السعودية في كل الفروع التي أنشأتها في داخل مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، هذا مع إتاحتها لإمكانية الشراء لكل المعروضاءدت من خلال الموقع الرسمي لها، حيث تمكنكم اكسترا من التسوق منه وتوصيل المنتج منه حتى باب المنزل، دون عناء أو مشقة.

خصم اكسترا

تجدون في موقع اكسترا اون لاين السعودية خصومات كبيرة تتيحها على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لتنافس ادبسعرها كل المتاجر الكبيرة، كما تقدم عروض حصرية للموقع فقط، هذا بجانب خاصية الإسترجاع النقدي الذي وصلت نسبة إلى 10% عند شراء بعض الأجهزة المنزلية الصغيرة، حيث تتيح تلك الخدمة على أجهزة مختارة.

توضيل اكسترا المجاني

وكما هو موضح في الصورة التالية، فنجد لدى متجر أكسترا العديد من الخدمات التي يتيحها ليستفيد منها المستخدم من خلال الموقع الرسمي لدالخاص بالمنتجات الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية، والتي توفها المعارض كذلك، مع أمكانية التوصيل المجاني المستمرة لفترة حتى مدة محددة، وهذا بالفعل مع ضمان بشراء أفضل سعر لكل المنتجات.

هذا بجانب ما يقدمه موقع اكسترا السعودية من خدمات أخرى متنوعة تناسب كل العملاء للإختيار من بينها، مثل خدمة توصيل المعروضات بكل أنواعها حتى باب المنزل لكل العملاء، بجانب خدمة إمكانية تبديل أجهزة الجوال القديمة بأجهزة أخرى من الطرازات الأحدث منها، حيث يقدم متجر اكسترا تلك الإمكانية ما بين الحين والآخر.

عروض اكسترا السعودية

متاح لدى اكسترا الكثير من الأجهزة المنزلية التي تحتاج لها كل أسرة في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد لديها شاشات من ماركات شهيرة بخصم عالي يصل إلى 60% على الشاشات الذكية التي تعمل بأنظمة اندرويد الحديثة، أيضًا متاح خصم 60% على مختلف ماركات الأجهزة المنزلية الصغيرة بأسعار لا تقاوم ضمن موسم التخفيضات الشتوية.

وتقدم متاجر اكسترا تخفيضات داخل كل ما لديها من فروع داخل المملكة السعودية، أو لعملائها اللذين يفضلون التسوق في الفرع الأقرب إليهم التابع لمتجر اكسترا وموقعه الإلكتروني، حيث أن كل المعروضات يتيحها المتجر بسعر مخفض جدًا في كلا الموقع لرسمي أو الفروع، ونقدم اليوم منها كل أسعار الجوالات، والساعات، و التابلت.

وتقدم اكسترا الباقة المفضلة للكومبيوتر التي تضمن لكل العملاء خدمة حماية اكسترا المميزة، والتي تقدم لمستخدمها مميزات عديدة مثل الجاهزية التامة قبل الخروج من المعرض، مع حماية تامة من الفيروسات، ودعم الرقابة الأبوية لأمان العيلة، وهذا كله مقدم بسعر مخفض 439 ريال سعودي، كما أنه هناك بطاقات أخرى.

كما أنه يمكن الإستفادة من الباقة والتوفير عند شراء أي من باقات مايكروسوفت اوفيس microsoft office ، حيث تتيح لكم اكسترا ثلاث باقت مختلفة لكل برامج مايكروسوفت اوفيس حيث تضم الباقة الشخصية عدد 5 برامج، وكذلك في الباقة العائلية، بالإضافة إلى باقة مدى الحياة التي تضم 3 برامج، وهذا كله بأسعار مخفضة جدًا.

وتتنوع برامج وتطبيقات مايكروسوفت التي تقدمها متاجر اكسترا الإشتراك بها كباقات بسعر مخفض لكل عملاء السعودية لتضم برامج هامة جدًا في مجال الأعمال، حيث تضم تطبيقات الوورد، والاكسيل، والباور بوينت التي تشتمل عليها باقة الفع لمرة واحدة، كما تشمل الباقات ذات المدة المحددة التطبيفات ذاتها بالإضافة إلى تطبيق كلاود واوت لوك.

كما تقدم اكسترا العديد من الباقات الأخرى التي تفيد كل العملاء القدامى والجدد، حيث أنه متاح لديها باقات خاصة للتصليح والصيانة لفترات متنوعة، هذا بالإضافة إلى باقات تخص فترات الضمان على منتجات مختارة، كما أنه متاح لديها خدمة ما بعد البيع بمستوى ممتاز جدًا نال رضى معظم العملاء لديها.

تقسيط اكسترا

يوجد في اكسترا السعودية خدمة تقسيط مريح تغطي قيمة مشتريات حتى مبلغ 60 ألف ريال سعودي، حيث يمكن الإستفادة من خدمة التقسيط دون الحاجة إلى وجود كفيل للشاري، كما أنه لا يشترط تحويل الراتب شهريًا، حيث تتيح اكسترا تلك الخدمة بالتعاون مع تسهيل للتمويل، وهذا متاح لكل العملاء المقيمون في المملكة العربية السعودية.

وبهذا يمكنكم التسوق من كل فروع متجر اكسترا في السعودية، أو الموقع الإلكتروني والإختيار من بين كل المعروضات المتاحة، دون الإلتزام بمبلغ محدد، سواء الإلكترونيات الذكية أو الأجهزة المنزلية الكهربائية، وكذلك تشمل خدمة التقسيط الأدوات والمستلزمات المكتبية، حيث يتم تسديد المبلغ على دفعات، وهذا من خلال التواصل مع إدارة أحد الفروع بعد التأكد من تطابق الشروط والأحكام.

ويجب التنويه لحضراتكم أن هذا يتم تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية، والتي تخضع تحت إشراف البنك السعودي المركزي ورقابته، ويجب التنويه أن معدل النسبة السنوية الخاصة بخدمة التقسيط يبدأ من 48.50%، وللمزيد من المعلومات عن خدمة التقسيط وكيفية اللإستفادة منها يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بتساهيل للتمويل.

عروض اكسترا

تضم اكسترا اون لاين مختلف الجوالات بسعر خاص جدًا، حيث يوجد خصومات على كل الجوالات الحديثة من اكسترا سامسونج samsung وهواوي، مع جوالات الفئة المتوسطة من لينوفو lenovo وموتورولا، والأسعار جاءت كالتالي بخصم يصل إلى 35%.

كما تحتوي الخصومات على تخفيضات وصلت إلى 30% و 27%، وهذا خاص بكل أنواع الجوالات من الفئات العالية والمنخفضة، وتوفر متاجر أكسترا في كل فروعها العديد من الألوان من كل الإصدارات، حيث تقدم شركات التكنولوجيا مختلف الألوان العصرية، حتى يجد المستهلك جواله الذي يحلم به باللون والمواصفات التي يرغب بها ويفضلها.

تخفيضات اكسترا

نقدم لكم في التالي أسعار جوالات سامسونج الجديدة بتقنياتها المميزة من أجهزة سامسونج جالاكسي نوت وسامسونج جالاكسي نوت الترا الحديثة التي قد تم إصدارها في العام الماضي، والتي تتسم بتقنياتها العالية التي جعلتها من أجود الجوالات التي أصدرتها شركة سامسونج العالمية، مما جعلها تنافس الجوالات الأخرى من الفئية السعرية ذاتها.

جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا samsung galaxy note 20 ultra ، لون أبيض، مع ذكرة بسعة 512 جيجا بايت، بسعر 3999 ريال سعودي، بدلًا من 5499 ريال سعودي، مع إمكانية التوصيل إلى باب المنزل، أو الإستلام من مقر المعرض.

جوال تيلو جيمز لينوفو ليجن، لون أزرق، بسعة 256 جيجابايت، بسعر 2499 ريال سعودي، بدلًا من 3499 ريال سعودي، مع إمكانية التوصيل إلى باب المنزل، أو الإستلام من مقر المعرض.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنتاج جوالات خاصة للألعاب تم تصميمها بمواصفات تقنية حديثة تناسب ظروف اللعب لأوقات طويلة، فمعظم جوالات الألعاب الحديثة تم دمج معالج قوى بها حتى يتيح لكم أفضل أداء للألعاب دون تعرض الجوال إلى السخونة المفرطة التي يسبب حدوثها تأثير سلبي على عمر البطارية وآداء الهاتف.

كما أن نوعية الشاشة تعد من التقنيات التي تتحكم في جودة جوالات الألعاب الجديدة، فمن المهم أن تتمتع الشاشة بجودة عالية من خلال التقنيات الحديثة التي ظهرت مؤخرًا، حيث تتنافس شركات إنتاج جوالات الألعاب على إصدار أجهزتها بشاشات متينة وناعمة تتيج للمستخدم تحريك الأصابع عليها أثناء اللعب بكل سلاسة ويسر.

ولا يمكن أن ننسى أهمية جودة الكاميرا التي تأتي مع الجوال، فهي من أهم الأساسيات التي يهتم بها المستخدم عند إختياره جواله الجديد، ولذا يوجد جوالات تم إصدارها بأكثر من كاميرا، مما يقدم للمستخدم تجربة تصوير رائعة بجودة عالية وزاوية للتصوير مميزة، كما أن الكاميرات في الجوال يتم تصميمها بعدسة ذات بؤرة مثالية تقدم لكم لقطات مميزة.

عروض اكسترا للجوالات

جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 samsung galaxy note 20 ، لون أخضر، لجيل الخامس، مع ذكرة بسعة 256 جيجا بايت، بسعر2799 ريال سعودي، بدلًا من 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا samsung galaxy note 20 ultra ، لون برونزي، الجيل الخامس، مع ذكرة بسعة 256 جيجا بايت، بسعر 3499 ريال سعودي، بدلًا من 5149 ريال سعودي.

اكسترا جوالات

عرض جوال موتورولا جي 30 ، لون سماوي باستيل، الجيل الرابع، مع ذكرة بسعة 128 جيجا بايت، بسعر خاص 699 ريال سعودي، بدلًا من 999 ريال سعودي بخصم 30.03%.

خصم على جوال لينوفو كيه 12 ، لون سماوي أزرق، الجيل الرابع، مع ذكرة بسعة 64 جيجا بايت، بسعر 449 ريال سعودي، بدلًا من 699 ريال سعودي بخصم 35.76%.

وتعد جوالات موتورولا ولينوفو من الجوالات الإقتصادية ذات المواصفات القياسية التي يحتاج إليها معظم العملاء في المملكة العربية السعودية، فهي من فئات الجوالات المتوسطة ذات السعر المميز الذي يناسب كل الفئات، وهذا مع تقنيات متطورة من حيث الكاميرا والشاشة والمساحات الداخلية، هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء المكالمات بصوت نقي وواضح جدًا.

كما أنه متاح في سامسونج كذلك عدد كبير من جوالات الفئة المتوسطة، حيث حرصت شركت سامسونج التكنولوجية على تقديم كل فئات الجوالات الإقتصادية، فكما نجد لديها جوالات الفئة المتوسطة، نجد لديها أيَضًا جوالات الفئة العليا ذات المواصفات التقنية الأقوى على الساحة، من حيث الكاميرا، ومقاس الشاشة، وسعة الرامات، والخامات المصنوع منها الجوال.

اكسترا

نعرض في التالي أجدد أجهزة اكسترا ايباد وعدد من أجهزة التابلت، والتي تعد من أجود أنواع الكومبيوتر اللوحي في المملكة العربية السعودية، والتي منها تابلت اكسترا هواوي huawei ، و ابل ايباد ipad ، وشاومي باد وسامسونج جالاكسي تاب، وجميعها من الأجهزة الأشهر في السعودية التي تضم تقنيات من أحدث ما تكون.

كما ان بها مساحة للتخزين داخلية في الجهاز تسمح لكم بحفظ اللفات ومقاطع الفيديو والصور الهامة لتسهيل مشاهدتها أو قرائتها في أي وقت، هذا بالإضافة إلى ذاكرة الرام الكبيرة التي تسمح لكم بفتح أكثر من تطبيق عل الجهاز دون الحاجه لإعلاق التطبيقات الأخرى، وبهذا يصبح من السهل التنقل بينهم أثناء التصفح أو القرآءة.

وتعد أجهزة ابل ايباد هي الأجهزة الأشهر في المملكة من بين كل أنواع الكمبيوتر اللوحي المنتشرة حاليا، فبالرغم من أرتفاع سعرها بالمقارنة من الإصدرات الأخرى، إلا أن هذا الأرتفاع يقابله مواصفات لا تقارن بتقنيات عالية جدا من حيث التكنولوحيا الحديثة التي تستخدمها شركة ابل في إصدارتها من الأجهزة الإلكترونية، كل عذا تقدمه لكم مع جسم متين وقوى للجهاز.

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أما في التالي فمتاح كل أسعار أجهزة الكمبيوتر اللوحي من شركة ساكسونج العالمية، والتي اشتهرت بإصداراتها من أجهزة التابلت ذات المواصفات القياسية التي تقدم لكم تجربة آداء مميزة بأرخص سعر متاح في قئات الأجهزة المتوسطة، فهي تقدم لكم أفضل سعر مقابل أنسب قيمة، وبهذا تسيطر سامسونج على سوق الفئة المتوسطة قي الجوابات والتابلت كذلك.

تابلت سامسونج جالاكسي تاب اس 7 اف اي samsung galaxy tap s7 fe ، مع شاشة بمقاس 12.4 بوصة، داعم لشبكات الجيل الخامس، بسعة للذكرة 64 جيجا بايت، لون أسود، بسعر 2399 ريال سعودي.

تابلت هواوي ميت باد برو huawei matepad pro ، مع شاشة كبيرة بمقاس 12.6 بوصة، مع قلم ولوحة مفاتيح، لون رمادي، بسعر 4499 ريال سعودي.

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تابلت هواوي ميت باد تي 10 huawei matepad t10 ، مع شاشة كبيرة بمقاس 9.7 بوصة، بمساحة تخزين 32 جيجا بايت واي فاي، لون أزرق، بسعر 749 ريال سعودي.

تابلت هواوي ميت باد تي للأطفال 10 huawei matepad t10 ، مع شاشة كبيرة بمقاس 9.7 بوصة، بمساحة تخزين 32 جيجا بايت واي فاي، لون أزرق، بسعر 799 ريال سعودي.

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ابل ايباد ميني ipad mini ، مع شاشة كبيرة بمقاس 7.9 بوصة، بمساحة تخزين 256 جيجا بايت واي فاي الجيل الرابع، لون ذهبي، بسعر 2879 ريال سعودي بدلًا من 3049 ريال سعودي، بخصم فوري 4.98%.

، مع شاشة كبيرة بمقاس 7.9 بوصة، بمساحة تخزين 256 جيجا بايت واي فاي الجيل الرابع، لون ذهبي، بسعر 2879 ريال سعودي بدلًا من 3049 ريال سعودي، بخصم فوري 4.98%. ابل ايباد ميني ipad mini ، مع شاشة كبيرة بمقاس 7.9 بوصة، بمساحة تخزين 64 جيجا بايت واي فاي الجيل الرابع، لون فضي، بسعر 2279 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي، بخصم فوري 5%.

أرخص الأسعار من موقع اكسترا السعودية

كمبيوتر لوحي تابلت شاومي باد 5 xiaomi pad 5 ، مصمم مع شاشة مقاس 11 بوصة، الجهاز به مساحة داخلية للذاكرة التخزين بسعة 128 جيجا بايت، مع خاصية الإتصال بشبكات أجهزة الواي فاي اللاسلكية الحديثة، الجهاز متاح منه في معارض اكسترا السعودية لونين وهما اللون الأبيض واللون الرمادي، بسعر 1499 ريال سعودي.

وهكذا نرى أنه تم توفير مختلف أنواع أجهزة التابلت والكومبيوتر اللوحي من ابل أيباد بخصم كبير، حيث أنه متاح منها ما يحتوي على قلم، والأخر المناسب لإستخدام الأطفال، أيضًا متاح من التابلت ألوان متنوعة تلائم كل الأعمار، وبهذا يمكن شراء الجهاز الذي تحتاجون إليه بأرخص سعر أعلى جودة وبمختلف المواصفات.

أكسترا

نأتي الآن لأسعار الساعات الذكية التي أصبح لا غنى عنها لمحبي التقنيات الحديثة، ومن خلال الساعات الذاكية يمكن مزامنتها مع الجوالات من خلال تقنية البلوتوث المتاحة في الكثير منها، كما أنها تتميز بالذوق الرفيع وتصميماتها العصرية التي تناسب العديد من الأذواق للشباب والبالغين من كل الأعمار.

حيث أن الساعات الذكية أصبحت من الأجهزة الإلكترونية الأساسية مع معظمنا، خاصةً الشباب ورجال الأعمال، من محبي ممارسة الرياضة اليومية، حيث أن البعض من الساعات الذكية تدعم خاصية قياس نبضات القلب، كما أن الكثير منها مزود بتطبيقات ذكية تقوم باحتساب السعرات الحرارية المفقودة مع عدد الخطوات التي يقوم بها الفرد.

وتقدم لكم متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية كافة ساعات ابل الذكية مع ألوانها المتعددة، والتي تجوها بكل الفروع وعلى الموقع الرسمي الخاص باكسترا بسعر مخفض مع خصم يصل إلى 1400 ريال سعودي، وبهذا يمكنكم جميعًا أن تحصلون على ساعة ابل الباللون المفضل لكم وبأرخص سعر في كل المتاجر السعودية.

داخل متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية وكذلك الموقع الرسمي لها نجد أنواع كثيرة من الساعات الذكية بمواصفات متنوعة، وكذلك تصميمات مختلفة، ولذا تتيح منها متاجر اكسترا بالسعودية ألوان متعددة ما بين الأسود الكلاسيكي، مع الأبيض المشرق، وكذلك أللون الأخضر والأحمر، بجانب الألوان المحايدة من البني والرمادي ، بالإضافة إلى اللون الذهبي الفخم.

كما أنه يتم تصميم الساعات الذكية بأسلوب مريع للمعصم واليد، مما يتيح لمستخدمها الإطلاع على الوقت ومزامنة بياناته بكل يسر، حيث أنها مثالية جدًا لتلقي الإشعارات بالمكالمات وارسائل التي تصل على الجوال أو التابلت، ناهيك عن عدم الحاجة لمسكها باليد مثلما هو الحال مع الأجهزة الإلكترونية، فهي صغيرة الحجم وتتسم بالإنسيابية.

عروض اكسترا السعودية

هواوي ساعة جي تي 2، 42 ملم، لون ذهبي مع سوار معدني، بسعر مميز 980 ريال سعودي فقط، بدلًا من 1089 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 10%، ومتاح توصيل المنتج إلى المنزل أو استلامه من المعرض، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

هواوي ساعة جي تي برو، 46 ملم، لون أسود، بسعر خاص 899 ريال سعودي فقط، بدلًا من 999 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 10.01%، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

اكسترا عروض السعودية

هواوي ساعة جي تي 2 اي، 46 ملم، لون أخضر ومصنوعة من معدن الستانلستيل، بسعر حصري 599 ريال سعودي فقط، بدلًا من 659 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 9.1%، وسيتم إتاحة المنتج للشراء فور توفّره.

ساعة ذكية من هواوي ووتش فيت اليجانت، 1.64 بوصة، باللون الأسود، بسعر مميز 449 ريال سعودي فقط، بدلًا من 499 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 10.02%، ومتاح توصيل المنتج إلى المنزل أو إستلامه من المعرض، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

اكسترا السعودية

ساعة هواوي جي تي 2، 46 ملم، لون أسود سوار سيليكون، بسعر 679 ريال سعودي فقط، بدلًا من 769 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 11.7%، بضمان المصنع لمدة عامين.

ساعة هواوي جي تي 2، 46 ملم، لون بني سوار جلد، بسعر 789 ريال سعودي فقط، بدلًا من 879 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 10.23%، بضمان المصنع لمدة عامين.

موقع اكسترا الالكتروني

الساعة الأكثر مبيعًا على موقع اكسترا السعودية ابل ساعة ذكية الجيل السادس متاح بها تقنية الجي بي اس مع خاصية الإتصال، 44 مللي ومتاحة باللون الذهبي مع سوار باللون الأخضر، تجدوها بسعر مخفض جدًا في السعودية 3059 ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال سعودي، مع خصم فوري حصريًا عند الشراء بقيمة 10%.

خصومات اكسترا السعودية

ساعة ذكية هواوي ووتش فيت اليجانت huawei ، مقاس 1.36 بوصة، متاحة باللون الأبيض، بسعر خاص 449 ريال سعودي فقط، بدلًا من 499 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 10.02%، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

هواوي ساعة جي تي 2، 46 ملم، لون رمادي، بسعر خاص 829 ريال سعودي فقط، بدلًا من 1069 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 20.97%، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

خصومات اكسترا الحصرية

عرض حصري على ساعة ذكية سامسونج جالاكسي اكتف 2 samsung galaxy active 2، بمقاس 44 مللي، مصنوعة من خامة الجلد، متاح منها على الموقع الرسمي لاكسترا السعودية اللون الأسود، تجدوها بسعر مخفض جدًا 1199 ريال سعودي بدلًا من 1449 ريال سعودي، بخصم قدره 17.25%، تُعرض على الموقع بضمان 2 سنة من المصنع.

مع كل تلك العروض المميزة يقدم موقع اكسترا السعودية خدمة التقسيط على أكثر من شهر التي تتاح على كل المعروضات، وتسمح للعميل بدفع ثمن الجهاز على دفعات متتالية من خلال تقسيط اكسترا المريح، هذا مع خدمة التوصيل إلى باب المنزل في العديد من مناطق السعودية، كما أنه متاح خدمة التركيب على بعض المنتجات.

هذا وقد اهتمت متاجر اكسترا بتقديم أسعار مميزة جدًا على كل الأجهزة المعروضة لديها، بالإضافة إلى تخفيضات خاصة على الأدوات والمستلزمات المنزلية، مع العديد من أجهزة المطبخ الحديث التي تناسب كل الإستخدامات، والتي توفر الكثير من الوقت والمجهود بأرخص سعر ممكن في كل الفروع، كما تتيح اكسترا كل الأجهزة التي تساعد أفراد الأسرة في إنجاز مهامهم اليومية.

عرضنا اليوم أسعار جوالات اكسترا السعودية مع أسعار الساعات الذكية والكومبيوتر اللوحي، وقد شملت الأجهزة أفضل الماركات العالمية من كل الشركات الشهيرة، وبمتابعتنا سوف يصلكم المزيد من الخصومات الجديدة التي تقدم يوميًا على موقعنا.

وسنوافيكم في مقالتنا المقبلة بأجدد الأسعار من متاجر السعودية الأخرى، حتى يتسنى لكم معرفة الماركات المنافسة ومواصفاتها، وبالتالي يمكنكم حينها المقارتة بين المنتجات كلها وتحديد ما يناسب إستخداماتكم وإحتياجاتكم، وبالتالي يسهل عليكم الإختيار من بين المعروضات الكثيرة دون الحاجة للذهاب بأنفسكم إلى المتاجر، مما يوفر علي حضراتكم مجهود ووقت كبير.