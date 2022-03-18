شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الالكترونية extra مع خصومات موقع اكسترا اون لاين حتى 44%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الالكترونية مقدمة لكم حصريًا على موقع اكسترا اون لاين extra مع أقوى الخصومات حتى 44% من إكستر ا السعودية، والتي تمدكم بأسعار تنافسية على كل الإلكترونيات والأثاث ومستلزمات المنزل والمكتب، والتي تقدمها لكم بتخفيضات مذهلة لفترة محدودة.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الالكترونية extra مع خصومات موقع اكسترا اون لاين حتى 44%

تشمل تخفيضات اكسترا على اسعار الجوالات والأجهزة أقوى الخصومات المتاحة لديها داخل فروعها بالمملكة العربي السعودية، والتي وصلت إلى 44%، حيث تتيح لكم تلك الأسعار لمدة محددة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وتجدون في التالي مواصفات أحدث الأجهزة التي تم صدورها مؤخرًا في المملكة.

كما تقدم لكم متاجر أكسترا كل معروضاتها مع خدمة التقسيط المريح على فترات طويلة، ليتسنى لكم الإستفادة من الخصومات وشراء كل إحتياجاتكم من الأجهزة الإلكترونية ودفع سعر المنتج على دفعات شهرية وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها من أكسترا والمتفق عليها بينها وبين كل عملائها المستفيدين بالخدمة داخل المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا

تقدم متاجر السعودية يوميًا العديد من الخصومات على اسعار الجوالات الذكية، والتي يقبل على شرائها كافة الفئات الإجتماعية، لما أصبحت تشكله الجوالات من أهمية في حياتنا العملية، وأيضًا على المستوى الترفيهي الشخصي، وتجدون في التالي أسعار جوالات اكسترا جوال ايفون 12 iphone 12 بكل إصداراته، مع جوالات سامسونج جالاكسي نوت 20 اكسترا samsung ذات المواصفات الرائعة، بجانب جوالات شاومي وهونر.

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جوال ابل ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max 5g ، الجيل الخامس، بسعة 128 جيجا بايت، متاح باللون الذهبي في المتجر، بسعر 5199 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا samsung galaxy note 20 ultra 5g الجيل الخامس، بسعة 256 جيجا بايت، متاح باللون الأسود في المتجر، بسعر 3299 ريال سعودي.

عروض اكسترا للجوالات

جوال هونر 50 الداعم لشبكات إتصال الجيل الخامس، بسعة 128 جيجا بايت، يأتي مع شاشة مقاس6.57 بوصة، متاح بسعر 1499 ريال سعودي بدلًامن 2199 ريالسعودي، مع خصم قدره 31.83%.

جوال ابل ايفون 13 iphone 13 5g ، يدعم شبكات الجيل الخامس، بسعة 128 جيجا بايت، متاح بلون سماء الليل وضوء النجوم، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي، بخصم 5.26%.

إكستر

جوال سامسونج جالاكسي ايه 32 samsung galaxy a32 5g الجيل الخامس 5 جي، الجوال بشاشة مقاس 6.5 بوصة، ويأتي بسعة 128 جيجا بايت، كما يأتي مع معالج بسرعة 2 جيجا هرتز متاح باللون الأسود في المتجر، بسعر 1099 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 برو iphone 13 pro 5g ، الجيل الخامس، بسعة 256 جيجا بايت، متاح باللون الأزرق في المتجر، بسعر 5199 ريال سعودي.

عروض موقع اكسترا السعودية

جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس samsung galaxy a52s 5g الجيل الخامس 5 جي، الجوال بشاشة مقاس 6.5 بوصة، ويأتي بسعة 128 جيجا بايت، كما يأتي مع معالج بسرعة 2 جيجا هرتز، أيضًا الجوال يدعم به خاصية ان اف سي الحديثة، متاح باللون الأسود في المتجر، بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 1649 ريال سعودي.

اكسترا

نقدم لكم في التالي أسعار أجهزة اللاب توب التي يمكن شرائها بخدمة تقسيط اكسترا المميزة، والتي يمكن الإستفادة منها من خلال الموقع الإلكتروني بالمشاركة مع تساهيل، وتجدون في التالي أجهزة هواوي huawei ، ولينوفو، واتش بي، واسر، واسوس، لكونها من أجهزة الكمبيوتر المحمول الأشهر داخل الوطن العربي,

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لاب توب ايسر أسير كور اي 7، مع شاشة بمقاس 15.7 بوصة، بمساحة للرام بسعة 12 جيجابايت، بجانب مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 1 تيرابايت اس اس دي، متاح منه اللون الفضي، بسعر 3149 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي.، بخصم فوري 25%.

لاب توب لينوفو يوجا اس 700 سليم 7، كور اي 5، مع شاشة بمقاس 14 بوصة، بمساحة للرام بسعة 8 جيجابايت، بجانب مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 512 جيجابايت، متاح منه اللون الرمادي، بسعر 2924 ريال سعودي بدلًا من 3899 ريال سعودي، بخصم فوري 25%.

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خصم خاص على كل أجهزة لاب توب لينوفو ايديا باد فليكس 5 المتحول، كور اي 5، مع شاشة بمقاس 14 بوصة، بمساحة للرام بسعة 16 جيجابايت، بجانب مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 512 جيجابايت، مع معالج بسرعة 240 جيجا هرتز، بعدد 3 منفذ يو اس بي، متاح منه اللون الرمادي، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي، بخصم فوري 25%.

خصم خاص على كل أجهزة لاب توب هواوي ميت بوك دي 16 رايزن 5، مع شاشة بمقاس 16.1 بوصة، بمساحة للرام بسعة 16 جيجابايت، بجانب مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 512 جيجابايت اس اس دي، مع معالج بسرعة 3 جيجا هرتز، بعدد 2 منفذ يو اس بي، ومتاح به منفذ تايب سي، متاح منه اللون الرمادي، بسعر 3149 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي، بخصم فوري 25%.

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لابتوب اسوس زين دو 14 اي كور 7، مع شاشة بمقاس 14 بوصة، بمساحة للرام بسعة 16 جيجابايت، بجانب مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 1 تيرابايت اس اس دي، مع معالج بسرعة 2.80 جيجا هرتز، بعدد 3 منفذ يو اس بي، مع ضمان لمدة عامين، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 5774 ريال سعودي بدلًا من 7699 ريال سعودي، بخصم فوري 25%.

جهاز لابتوب اتش بي نوت بوك 15 اي كور 7، مع شاشة بمقاس 15.6 بوصة، بمساحة للرام بسعة 8 جيجابايت، بجانب مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 1 تيرابايت، مع معالج بسرعة 2.80 جيجا هرتز، بعدد 3 منفذ يو اس بي، مع ضمان لمدة عامين، متاح منه اللون الفضي، بسعر 2849 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي، بخصم فوري 25%.

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يتيح لكم موقع اكسترا أجود أنواع الساعات الذكية بأسعار ستدهشكم، فيوجد لديه ساعة أبل الشهيرة بسعر 1400 ريال سعودي فقط، كما أنها متاحة بكل ألوانها، كما يوجد لديه ساعات من سامسونج وهواوي بأرخص الأسعار، وتجدون في التالي كل مواصفاتها مع الأسعار الجديدة المقدمة لعملاء السعودية لفترة محدودة بخصم حتى 44%.

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خصم خاص على ساعة ذكية فيت بيت سينس الأكثر مبيعًا، تأتي مع سوار وإطار باللون الأسود، بسعر مميز 1559 ريال سعودي شامل قيمة مبلغ الضريبة.

عرض مخفض على ساعة ذكية فيت بيت بيرسا 3 الأكثر مبيعًا، تأتي مع سوار وإطار باللون الأسود، بسعر حصري 1119 ريال سعودي شامل قيمة مبلغ الضريبة.

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سوار لياقة فيت بيت انسباير 2 الأكثر مبيعًا، متاح لكم في كل الفروع باللون الأسود، بسعر 449 ريال سعودي شامل قيمة مبلغ الضريبة.

سوار لياقة فيت بيت انسباير 2 الأكثر مبيعًا، متاح في كل الفروع باللون الأسود والوردي، بسعر 327 ريال سعودي شامل قيمة مبلغ الضريبة بدل من 449 ريال سعودي بخصم قدره 24.94%.

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ساعة ذكية الأكثر مبيعًا هواوي ووتش في اليجانت 1.63 بوصة، متاح في كل الفروع باللون الأبيض، بسعر449 ريال سعودي شامل قيمة مبلغ الضريبة بدل من 499 ريال سعودي بخصم قدره 10.02%.

ساعة ذكية الأكثر مبيعًا هواوي جي تي 2 برو46 ملم، متاح في كل الفروع باللون الأسود، بسعر 849 ريال سعودي شامل قيمة مبلغ الضريبة بدل من 999 ريال سعودي بخصم قدره 15.01%.

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