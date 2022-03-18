نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE أحدث إصدار احصل على 6000 شدة الآن في المقال التالي
شحن شدات ببجي، العديد من لاعبي ببجي يبحثون على محركات البحث عن شدات ببجي والتي تكون ميزتها إعطاء كل لاعب القدرة على تخطي الراحل الصعبة في اللعبة، ومنحه العديد من المميزات، وفي مقالنا التالي سنقوم بعرض كافة الطرق الممكن من خلالها الحصول على شدات ببجي، وكل الطرق المعروضة ستكون قانونية ولها مصداقيتها، كما سنقوم بعرض طرق تحويل الشدات بين الحسابات في اللعبة.
شحن شدات لعبة ببجي PUBG MOBILE احصل على 5000 شدة عبر ال UC في ثواني
الحصول على شدات ببجي من خلال اي دي اللعبة
بعض مستخدمي اللعبة لا يعلمون شيء عن موقع ميداس باي، وهو الأفضل بي المواقع الالكترونية في تحويل شدات لعبة ببجي بشكل آمن ويتميز الموقع بأسعار المناسبة والموقع اآن يقوم بعمل التحديثات حتى يستطيع تالعمل على حسابات كافة المستخدمين في جميع أنحاء العالم العربي مثل تونس ومصر والمغرب، وكل ما على المستخدم فعله هو أن يقوم بتسجيل الدخول على الموقع باستخدامه حسابه على اللعبة وبعد ذلك يتم سحب الشدات بداية من ثلاثين حتى الستة الآف، ثم يتم تقديم العديد من الهدايا التي من الممكن أن يختار منها المستخدم.
كيفية تحويل شدات ببجي من حساب لآخر
يمكن للاعبين تحويل الشدات إلى بعضهم البعض من خلال عدد الخطوات البسيطة وهي الآتي:
- تسجيل الدخول إلى الحساب ببجي الخاص بك.
- الضغط على خيار محدودة المدة.
- ثم اختيار الرويال باس.
- ستظهر قائمة جديدة باسم ايليت ابجريد بلس.
- النزول إلى آخر اختيار وهو الطلب.
- تظهر أمامك نافذة صغيرة نضغط على إرسال الطلب.
- تظهر لك نافذة أخرى فيها رلائحة الاصدقاء الذين يشاركون في اللعبة.
- اختيار الحساب المراد التحويل منه.
- الضغط على كمية الشدات المراد تحويلها.
- اختيار الحساب المراد التحويل إليه.
- فيما بعد انتظار قبول الطلب من الحساب.
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