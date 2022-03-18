نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل سحري للتخلص من بقع الكلور على الملابس في دقايق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكلور الأبيض من المواد الكيماوية التي تستخدم لتنظيف البقع من الملابس البيضاء وبقع الإصفرار من أرضيات الحمام والمطابخ، ولكن عندما نضع الكلور على الملابس الملونة بالخطأ وخاصة الملابس السوداء مما يسبب بقع غير مستحبة على الملابس الملونة ويؤدى إلي تلف الملابس ويكون من الصعب إزالتها، ولكن هناك بعض الطرق للتخلص من بقع الكلور من الملابس الملونة سوف نتعرف إليها، ولكن الجدير بالذكر أن هذه الطرق تكون فعالة إذا كانت بقعة الكلور حديثة على الملابس ولكن إذا كانت البقع قديمة فمن غير الممكن إزالتها إلا عن طريق صبغ الملابس في مصبغة متخصصة.

طرق التخلص من بقع الكلور من الملابس:

إزالة بقع الكلور بواسطة قشر البذنجان الأسود والحجر الأسود، نقوم بإحضار حجر أسود من العطار ونقوم بطحنه حتى يصبح ناعما ونفرغه فى وعاء ونضيف إليه معلقتين كبار من الخل الأبيض ونقوم بمزج الخليط جيدا، ومن الجدير بالذكر أن الخل الأبيض يعمل على تثبيت الألوان بالملابس ويحافظ على رونقها، ونحضر بذنجانة سوادء ونأخذ قطعة من قشرها ونغمسها فى خليط الحجر الأسود والخل ونمسح بها أماكن بقع الكلور ثم نقوم بغسلها بالماء البارد وسوف تلاحظين إزالة بقع الكلور فورا ولكن هذة اللطريقة تصلح مع الملابس ذات الألوان الغامقة كالأسود والكحلي.

العسل الأسود والبيكم بودر لإزالة بقع الكلور من الملابس:

نحضر زجاجة بها بخاخ ونضع فيها نصف كوب من العسل الأسود ونخففه بالماء الساخن ونضيف إليه معلقة كبيرة من البيكم بودر ونقوم برج الزجاجة جيدا حتى تمتزج المكونات ونرش بها على أماكن البقع ثم نقوم بشطفه جيدا بالماء البارد.

إزالة بقع الكلور من الملابس بإستخدام الحنة:

نحضر كيس من حنة جلوري ونفرغها فى وعاء ونضيف إليه قطرات من الماء لعجن الحناء ثم نمزجهم جيدا، وبواسطة قطن الأذن نأخذ من خليط الحناء ونضعها على البقع ونتركها تجف ثم نقوم بغسلها بالماء البارد.

إذا كانت الملابس ملونة فيمكنك إستخدم ألوان الإكريلك في تلوين البقع بنفس لون الملابس وبذلك تكوني قد حافظتي على ملابسك وقومتي بإستخدامها لوقت أطول.