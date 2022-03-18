نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات جرير Jarir بالسعودية على جميع السلع عروض رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مكتبة جرير Jarir بالسعودية، من المعروف أن شركة الجرير أو ما يطلق عليها مكتبة الجرير شركة رائدة في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المكتبية وقد تأسست مكتبة الجرير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سنة 1974 ميلاديا وفى عام 2002 ميلاديا أصبحت مكتبة الجرير شركة مساهمة وتغطي منتجاتها الجملة والتجزئة جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وهى تقدم أحسن العروض والخصومات وأيضا الهدايا على منتجاتها من الأجهزة الكهربائية الحديثة والأجهزة الإلكترونية والرقمية واليوم سوف نتعرف على بعض من عروض مكتبة الجرير.

عروض مكتبة الجرير على شاشات التلفزيون:

يتوافر لدى مكتبة الجرير أنواع كثيرة من الشاشات الذكية والأندرويد، شاشة شاومى تي في بي 50 بوصة دقة عالية 4K ألترا إتش دي ال أي وهو تلفزيون ذكي متوفر باللون الأسود ويوجد عليه خصم بقيمة 33% وأصبح سعره بعد الخصم 1699 ريال سعودي مما يوفر لك مبلغ 850 ريال سعودي.

شاشة تي سي إل متاحة بمقاس 55 بوصة دقة وضوح عالية 4K ألترا إتش دي LED وهو تلفزيون ذكي أندرويد يمكنك الدخول من خلاله إلى مواقع التواصل الإجتماعي بدقة عالية وسرعة فائقة متوفر باللون الأسود ويوجد عليه خصم بقيمة 16% وهو ما يوفر لك مبلغ 400 ريال سعودي لأن سعره قبل الخصم 2399 ريال سعودي وأصبح 1999 ريال سعودي وأيضا توجد عليه هدية قيمة بقيمة 399 ريال سعودي.

عروض مكتبة الجرير على أجهزة الجوال:

لقد أصبح الهاتف الذكي من ضروريات الحياة لدى الجميع الكبار والصغار ولا غنى عنه ويستخدم في إنجاز الأعمال التجارية والصناعية وأيضا يستخدم لتعليم الأطفال عن بعد وللترفيه فأصبح لا غنى عنه فى حياتنا اليومية وتقدم مكتبة الجرير أحدث أنواع الهواتف النقالة الذكية بخصومات ممتازة.

سامسونج جالكسي رد فولد 3 سعة تخزين 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام 5G متوفر بخصم 4% وأصبح سعره بعد الخصم 6499 ريال سعودي مما يوفر لك مبلغ 300 ريال سعودي ومقدم عليه هدية بمبلغ 569 ريال سعودي.

جالكسي رد فليب 3 سعة تخزين 256 جيجا بايت بذاكرة رامات داخلية 8 جيجا بايت 5G ويوجد عليه خصم بقيمة 12% ليصبح سعره بعد الخصم 3999 ريال سعودي مما يوفر لك 500 ريال سعودي ومعه هدية قيمة بقيمة 569 ريال سعودي، وتعد هواتف شركة سامسونج جالكسي من الأنواع الممتازة والعملية والتي توفر لك كل ما تحتاجه في الهاتف الذكي.