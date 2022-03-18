شوف عروض رمضان في بنده أقوى الخصومات وتخفيضات مستمرة حتى الثلاثاء 22 مارس

عروض رمضان في بنده أقوى الخصومات وتخفيضات، حيث يوجد الكثير من العروض في الفترة الحالية والتنافس الفعلي ما بين الأسواق في كل الدول العربية وبالأخص داخل المملكة العربية السعودية استعداد لاستقبال الشهر الكريم، فتفضل ربة المنزل شراء مستلزمات الشهر حتى تتفرغ للعبادة في الأيام المباركة، ولذلك جئنا لكم بتخفيضات كبرى من بنده على المأكولات وياميش ومكسرات رمضان، واللحوم والدواجن والأسماك، كما يوجد عروض وخصومات على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي لا غنى عنها في كل منزل.

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عروض بنده خاصة أجهزة المطبخ التي تشغل بال كل ربة منزل لتسهيل تجهيز الطعام بسرعة من مقلاه كهربائية وخبازة كهربائية والعجان كلها أجهزة حديثة لا غنى عنها في كل مطبخ، لذا جئنا لكم بعروض بنده الجديدة في كتالوج حديث بأقوى عروض رمضان.

كتالوج بنده بأحدث عروض بسعر مغري

دجاج ساديا كرتونة لكل الأعضاء وعملاء هايبر بنده تحتوي على 10 قطع من دجاج ساديا، وزن الدجاجة كيلو جرام كرتونة الدجاج بسعر 125 ريال سعودي، تلك الدجاج يناسبك جدا في الشوي والحشو فهي سريعة التحضير والتسوية. زيت الزيتون بكر ممتاز من شركة الوزير عرض على 2 زجاجة من الزيت الواحدة بسعة نصف لتر سعر العرض 24 ريال سعودي، من اجدد عروض بنده لشهر رمضان. أرز مزة بسمتي من شركة أبو كأس، الكيس بوزن 10 كيلو جرام، لكل عميل ومتسوق لدى أسواق بنده 3 أكياس فقط من الأرز الكيس الواحد بسعر 54 ريال سعودي كيس دجاج مجمد من شركة فقيه مكة المكرمة، الكيس به 10 دجاجات وزن الواحدة 1100 جرام، سعر الكيس 130 ريال سعودي، سارع بالشراء قبل نفاذ الكمية.

عروض بنده على الأسماك والمأكولات البحرية