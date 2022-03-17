شوف عروض اكسترا السعودية ابتداءً من 50% على الأجهزة بمناسبة رمضان

معارض اكسترا يعتبر من أكبر المعارض وأشهرها في المملكة العربية السعودية، مما يجعله يحرص دائما في تقديم أفضل العروض والخصومات الضخمة على جميع الأجهزة التي تتواجد به، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال أقوى عروض اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

عروض اكسترا السعودية

شاشة سامسونج خمسة وثمانون بوصة فائقة الوضوح، وشاشة سوني خمسة وثمانون بوصة أندرويد فائقة الوضوح، وشاشة كلاس برو إثنان وسبعون بوصة، وشاشة ال جي خمسة وسبعون بوصة فائقة الوضوح، وشاشة ال جي خمسة وستون بوصة، وشاشة كلاس برو خمسة وستون بوصة اندرويد، وشاشة هومز خمسة وستون بوصة ثلاث مداخل اتش دي ام اي و 2 مدخل يو اس بي، وشاشة سامسونج خمسة وستون بوصة ذكية، وشاشة تي سي ال خمسة وستون بوصة ذكية، وشاشة ال جي خمسة وخمسون بوصة ذكية، وشاشة سامسونج ثمانية وخمسون بوصة ذكية، وشاشة تي سي ال خمسة وخمسون بوصة ذكية، وشاشة هومز خمسة وخمسون بوصة، وشاشة ال جي Nanocelt خمسة وستون بوصة، وشاشة ال جي Oled ثمانية وأربعون بوصة، وشاشة ال جي UHD خمسة وستون بوصة.

عرض اكسترا في المملكة العربية السعودية

مكبر صوت ال جي بلوتوث 770 واط، ومكبر صوت ال جي 380 واط لونه أسود، ومكبر صوت ال جي 300 واط لونه أسود، ومكبر صوت ال جي 100 واط لونه رمادي، ون بودي ساوند سيستيم 1800 ، ومكبر صوت ال جي بلوتوث 120 واط، ومضخم صوت 1000 واط، ومكبر صوت بلوتوث 130 واط، وطاولة تليفزيون هومز مالتون 180 سم لونها اسود وبني، وطاولة تليفزيون أرضية هومز دايتون 150سم لونها أسود ورمادي، وطاولة تليفزيون هومز بلدن 160سم لونها أبيض، وطاولة تليفزيون هومز انجلوود 180سم لونها بني، وحامل تليفزيون براتيك متحرك بعجلات يحمل تلفزيون من 60بوصة حتى 100 بوصة، وحامل تليفزيون براتيك بتحكم يدوي يحمل تلفزيون 37 بوصة حتى 70 بوصة، وساوند بار سوني بريميوم 600 واط، وساوند بار سوني بلوتوث 120 واط، وساوند بار سوني مع مكبر صوت مدمج، وسماعات كبيرة فليبس بلوتوث إضاءة تفاعلية لونها أسود، ومكبر صوت كلاس برو مع مضخم صوت خارجي.