شوف عروض اكسترا المملكة العربية السعودية خصومات تصل إلى 50 %

شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في العرض والمنح لأكبر الخصومات القوية مع أروع العروض المذهلة جدًا التي توفرها شركة اكسترا، وأيضًا فإن هذه الشركة تكون متميزة في العرض والتقديم لتلك الخصومات والعروض بالسعر الذي يتناسب ويتوافق مع كل شخص مقيم في السعودية، كما أنها من ضمن الشركات المتخصصة في بيع جميع الكهربائيات والإلكترونيات وذلك يكون من خلال التجزئة.

عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا من الشركات المتخصصة لبيع كافة إلكترونيات والكهربائيات التي توفرها شركة اكسترا بسعر صغير وقليل يتوافق ويتناسب مع كل المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية حتى يستحوذ وينال كل فرد على جميع مطالبه ومستلزماته التي يرغب بها سواء كانت من الأجهزة المنزلية والإلكترونية وأيضًا الأدوات المنزلية وغيرها، كما تعد هذه الشركة من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول للأسواق المركزية والمالية في السعودية.

عروض اكسترا السعودية

هارد ديسك من النوع توشيبا حجم 1 تيرا باللون الأخضر يكون بسعر 159 بدلًا من 269 ريال سعودي.

فيرتكس مالاقا سماعة باللون الأزرق تكون بسعر 109 بدلًا من 149 ريال سعودي.

كمبيوتر المحمول من النوع لينوفو ايديا باد فليكس 5 كور اي 5 سعة 512 جيجا بايت 4 جي رام حجم 14 بوصة باللون الرمادي شاشة تعمل باللمس سعره يكون 3149 بدلًا من 3699 ريال سعودي.

لاب توب ايسر سويفت 3 شاشة حجمها 14 بوصة كور اي 5 باللون الفضي سعة 512 جيجا بايت تكون بسعر 2849 بدلًا من 3299 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا