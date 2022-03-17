نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا المملكة العربية السعودية خصومات تصل إلى 50 % في المقال التالي
شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في العرض والمنح لأكبر الخصومات القوية مع أروع العروض المذهلة جدًا التي توفرها شركة اكسترا، وأيضًا فإن هذه الشركة تكون متميزة في العرض والتقديم لتلك الخصومات والعروض بالسعر الذي يتناسب ويتوافق مع كل شخص مقيم في السعودية، كما أنها من ضمن الشركات المتخصصة في بيع جميع الكهربائيات والإلكترونيات وذلك يكون من خلال التجزئة.
عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المتخصصة لبيع كافة إلكترونيات والكهربائيات التي توفرها شركة اكسترا بسعر صغير وقليل يتوافق ويتناسب مع كل المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية حتى يستحوذ وينال كل فرد على جميع مطالبه ومستلزماته التي يرغب بها سواء كانت من الأجهزة المنزلية والإلكترونية وأيضًا الأدوات المنزلية وغيرها، كما تعد هذه الشركة من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول للأسواق المركزية والمالية في السعودية.
عروض اكسترا السعودية
- هارد ديسك من النوع توشيبا حجم 1 تيرا باللون الأخضر يكون بسعر 159 بدلًا من 269 ريال سعودي.
- فيرتكس مالاقا سماعة باللون الأزرق تكون بسعر 109 بدلًا من 149 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع لينوفو ايديا باد فليكس 5 كور اي 5 سعة 512 جيجا بايت 4 جي رام حجم 14 بوصة باللون الرمادي شاشة تعمل باللمس سعره يكون 3149 بدلًا من 3699 ريال سعودي.
- لاب توب ايسر سويفت 3 شاشة حجمها 14 بوصة كور اي 5 باللون الفضي سعة 512 جيجا بايت تكون بسعر 2849 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- تنزيلات اكسترا على سعر مكيف دولابي ديلوكس من النوع إل جي 48000 وحدة بارد فقط انفرتر يكون 8999 بدلًا من 13599 ريال سعودي.
- ماوس الألعاب من النوع أيسر بريداتور سيلتوس 315 باللون الأسود يكون بسعر 159 بدلًا من 199 ريال سعودي.
- قدر الضغط مع القلاية الهوائية من النوع كلاس برو حجم 6 لتر يكون بسعر 469 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- ساعة من النوع أبل 7 تكون 41 مم تدعم الجي بي إس تكون بسعر 2849 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع أيسر أسباير 7 حجم 15.6 بوصة إنتل كور أي 5 حجم 512 جيجا بايت 8 جي رام باللون الأسود يكون بسعر 2999 بدلًا من 3899 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا المملكة العربية السعودية خصومات تصل إلى 50 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.