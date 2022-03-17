نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت على المفروشات والسلع الغذائية في المقال التالي

تتنوع العروض المقدمة من لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع على العديد من السلع، ما بين السلع الغذائية وأنواع مختلفة من المفروشات كما توجد تخفيضات كبيرة على الإلكترونيات ولعب الأطفال وكثير من المنتجات الأخرى، وتبدأ العروض من يوم الأربعاء الموافق 16 مارس وتستمر حتى يوم الثلاثاء 22 مارس، وتعتبر عروض لولو فرصة جيدة لشراء الهدايا للأمهات بمناسبة يوم الأم حيث يفضل البعض إهداء أمهاتهم الأجهزة المنزلية أو المفروشات وغيرها. لولو هايبر ماركت يعرض هايبر لولو تشكيلة متميزة من مختلف أنواع المفروشات من الألحفة والشراشف والبطاطين وغيرها. بطانية مابل لايف مفرد مقاس 160 × 220 سم سادة أو مطبوعة متوفرة مقابل 59 ريال بدلا من 79 ريال، كما يتوفر مقاس 220× 240 سم بسعر 74 ريال بدلا من 99 ريال سعودي.

احصل على شرشف سرير كبير أوستير + قطعتين غطاء وسادة بسعر 69 ريال بدلا من 99 ريال.

توليب شرشف سرير مفرد + غطاء وسادة 1 قطعة مقابل 42 ريال بدلاً من 49 ريال.

اشتري غطاء سرير مزدوج + 2 قطعة غطاء وسادة كوريتاجي مقابل 299 ريال بدلاً من 373 ريال واستفد بخصم 74 ريال سعودي. مابل ليف مفرش طاولة عرض 137 سم بسعر 12 ريال بدلاً من 15 ريال.

احصل على لحاف فيوليت كبير طقم مجموعة مكون من أربع قطع بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

سليب هاي مرتبة بنوابض مقاس 180 × 200 × 17 سم سعر الحبة 849 ريال بدلاً من 1199 ريال. عروض لولو التنمية دجاج مجمد كرتون يحتوي على عشر حبات وزن الواحدة 600 جرام مقابل 72.95 ريال بدلاً من 100 ريال.

كيلو من الطماطم السعودي مقابل 2.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال. احصل على كيس من مسحوق الغسيل تايد وزن 5 كيلو/ مضاد للبكتيريا وزن 4.5 كيلو مقابل 35.95 ريال بدلاً من 72.95 ريال بخصم 37 ريال.

أرز بسمتي بنجابي أبيض تاج محل وزن 10 كيلو بسعر 58.95 ريال بدلاً من 92.95 ريال. هايبر لولو احصل على كيلو من لحم الكتف البقري الباكستاني مقابل 27.90 ريال للكيلو بدلاً من 34 ريال.

اشتري كيلو من اللحم البقري الهندي بسعر 26.9 ريال لكل كيلو.

لحم بقري تندرلوين كامل نيوزيلندا سعر الكيلو 116.90 ريال بدلاً من 138 ريال بخصم قدره 21.10 ريال.

كيلو من اللحم الجملي الطازج بالعظم حاشي مقابل 33.90 ريال بدلاً من 39.90 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت على المفروشات والسلع الغذائية - ثقفني

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