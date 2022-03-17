شوف أقوى عروض العثيم الجديدة على السلع الغذائية الهامة لشهر رمضان الكريم بخصومات مذهلة ALOthaim

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عروض العثيم تستمر على التوالي بتقديم أقوى العروض المميزة على مختلف المنتجات بتخفيضات مذهلة. كما توفر متاجر العثيم فرصة الحصول على مختلف السلع الغذائية الهامة كاللحوم والدواجن واللحوم وكذلك الأرز والجبن والزيوت وغيرها من المنتجات المختلفة. كما يتوفر في لديهم مختلف الأجهزة بماركاتها العالمية كالهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها. أقوى عروض العثيم على السلع الغذائية بخصومات مذهلة اشتري شوربة شوفان أبيض بوزن 400 جم، بسعر 2.95 ريال بدلاً من 6.50 ريال سعودي.

اشتري كيلو بطاطس، بسعر 1.25 ريال بدلاً من 2.75 ريال سعودي.

خصم 26 ريال على أرز الوليمة مزة بسمتي، للكيس بوزن 10 كيلو جرام. بسعر 54.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال سعودي. كما توفر لكل عميل فرصة الحصول على 2 كيس. تخفيضات العثيم الأوفر على التوابل والمكسرات لشهر رمضان خصم 3 ريال على زود عجين سمبوسة حار & عادي. للحبة بسعر 9.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال سعودي.

عدس أحمر مجروش، للكيلو بسعر 7.50 ريال سعودي.

اشتري كيس من فلفل مجدي أحمر حلو، بوزن 95 جم، بسعر 7.95 ريال سعودي. ALOthaim Offers على اللحوم والدواجن اشتري لحم حاشي بالعظم، سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لانشون أمريكانا ديك رومي مدخن مقابل 73.50 ريال سعودي. اشتري صدور دجاج بوزن 2.5 كيلو جرام، للحبة بسعر 61.95 ريال بدلاً من 81.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد بوزن 1300 جم، للكرتون بسعر 148.50 ريال بدلاً من 167.50 ريال سعودي، ووفر 19 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الجديدة على السلع الغذائية الهامة لشهر رمضان الكريم بخصومات مذهلة ALOthaim - ثقفني

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