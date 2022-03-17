نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم رمضان وعيد الأم الجمعة 18 مارس 2022 الموافق 15 شعبان 1443 في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون سوق بنده من الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك السوق يشمل ويحتوي على أكبر المجموعات القوية مع أهم الأعمال الرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر في المملكة العربية السعودية وذلك يكون من أجل بناء وتشييد شركة تعد من أقوى وأنجح الشركات في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الهايبر يمتلك ويتضمن على أقوى المجموعات الكبيرة التي مهدت الطريق لتشييد وإنشاء تصورات إيجابية متعددة.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر يكون له دورًا مهمًا من أجل خدمة العديد من العملاء والمقيمين التي تم وصول العدد لحوالي مائة مليون وستون زبون في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أيضًا، كما أن هذا الهايبر يتضمن ويكون لديه سجل قوي ورائع يعود لعام 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على كريم العناية والتفتيح من النوع نيفيا كير مقدار 400 مل يكون بسعر 19.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من قناع الوجه من النوع ديتوكس هيمالايا مقدار 150 مل يكون بسعر 35 بدلًا من 70 ريال سعودي.
- بلسم مقدار 350 مل من النوع صانسيلك يكون بسعر 9.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 400 مل من الشامبو نوعه دوف يكون بسعر 10 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- بديل الزيت من النوع دوف مقدار 300 مل يكون بسعر 10 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- الفوط ماكسي عادية بالأجنحة من النوع كوتكس عدد 30 فوطة تكون بسعر 13.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- سعر الفوط الصحية الكيرف بلس العادي عبوة ميجا عدد 76 فوطة تكون 27.95 بدلًا من 37.25 ريال سعودي.
- بديل الزيت من النوع صانسيلك مقدار 300 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 6 حبات من لحم السمك تونا الخفيف من النوع بليمز مقدار 185 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 39 ريال سعودي.
- سعر الطحينة ماركة الشعلة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 17.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
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