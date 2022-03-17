نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات نصف الثمن بن داوود على الأجهزة الكهربائية الهواتف و الشاشات حتى 31 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف الثمن بن داوود على الأجهزة الكهربائية الهواتف و الشاشات حتى 31 مارس، يتوفر مولنيكس محضر سندوتشات 3 في 1 700 وات بسعر 199 ريال بدلا من 399 ريال خصم 50%، يتوفر ديلونجي صانعة القهوة 1000 وات بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال خصم 20%، يتوفر كي اون خلاط يدوي 300 وات بسعر 59 ريال بدلا من 76 ريال خصم 23%، يتوفر امبيريال عصارة حمضيات 160 وات بسعر 99 ريال بدلا من 168 ريال خصم 41% ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود.

خصومات نصف الثمن بن داوود

يتوفر ايه تي سي عصارة 1000 وات بسعر 149 ريال بدلا من 229 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن خصومات مارس نصف الثمن اريتي خلاط سعة 1.5 لتر بسعر 79 ريال بدلا من 164 ريال خصم 52%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود مضرب يدوي كينوود 250 وات بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال خصم 34%، يتوفر عرض خاص على شارب مايكروويف سعة 20 لتر بسعر 279 ريال، يتوفر امبريال قطاعة نقال صغيرة سعة 220 مللي 56 وات بسعر 69 ريال بدلا من 98 ريال خصم 30%.

عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود

تتوفر امبريال قطاعة طعام صغيرة سعة 160 مللي 37 وات بسعر 59 ريال بدلا من 95 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود بي اند دي غلاية سعة 1.8 لتر 1500 وات بسعر 49 ريال بدلا من 76 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عروض نصف الثمن بن داوود يتوفر مولينكس محضرة الطعام سعة 2.4 لتر 800 واط بسعر 219 ريال بدلا من 399 ريال خصم 45%، يتوفر بلاك اند ديكو قلاية هوائية سعة 4 لتر بسعر 349 ريال بدلا من 529 ريال خصم 34%.

خصومات الشاشات بن داوود

يتوفر بي اند دي صانعة القهوة سعة 300 مللي 500 وات بسعر 39 ريال بدلا من 64 ريال خصم 39%، يتوفر ضمن خصومات مارس بن داوود سخان كهربائي 1500 وات بسعر 59 ريال بدلا من 98 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض الشاشات بن داوود تلفزيون شارب شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة الترا اتش دي 4K بسعر 1999 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 17%، يتوفر دورا شاشة ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1599 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 34% متوفر لدي العزيزية و الكعكية مكة المكرمة، روتانا بالمدينة المنورة و حراء جدة فقط.

عروض الهواتف بن داوود

يتوفر عرض خاص على هاتف جالاكسي A 52 S سعة 128 جيجا بايت 8 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس، كاميرا ثلاثية 12+ 32 + 64 ميجا بكسيل ضمن خصومات الهواتف بن داوود والكاميرا الامامية ثنائية 5 + 5 ميجا بكسيل بسعر 1499 ريال، يتوفر عرض خاص حتى نهاية مارس على هاتف سامسونج جالاكسي A 12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا رباعية 2 + 2 + 5 + 48 ميجا بكسيل و كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال.