نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض أسواق العثيم للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية مع قرب شهر رمضان في المقال التالي

عروض أسواق عبد الله العثيم مول تقدم أقوى العروض والتخفيضات الأسبوعية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ومنتجات الألبان والبقالة وغيرها، من المنتجات التي لا غنى عنها في شهر رمضان المبارك سواء من السلع الأساسية أو البقالة، بحيث تقدم عروض تنافسية لهذا الأسبوع لكل عملائها القيمين بحيث يمكنهم توفير احتياجاتهم المنزلية خلال هذا الشهر المبارك بأفضل الخامات وأوفر الأسعار، مع العلم بأن جميع هذه العروض متوفرة من خلال فروع أسواق عبد الله العثيم السعودية والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية. أقوى عروض أسواق العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية المتنوعة: شوربة شوفان أبيض من هالي وزن العبوة 400 جرام بسعر 2.95 ريال سعودي بدلاً من 6.50 ريال.

عرض كريم كارميل جرينز فانيليا كرتونه بها 12 حبه بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

شراب فيمتو توت وزن العبوة 710 مل بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال. عرض 3 حبات مكرونة العلالي متوفرة بعدة أنواع مختلفة بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال.

قشطة التاج الذهبي عرض ثلاث حبات وزن الحبة 155 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال.

مرقة ماجي دجاج بها 16% زيادة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال.

عرض 2 حبة من كريمة دريم ويب مزينة بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال.

حليب أنكور بودرة كيس وزنة 2.25 كيلو جرام بسعر 48.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال. أرز جرين فارمزهندي كلاسيك وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 73.95 ريال سعودي بدلاً من 88.75 ريال.

أرز المها بنجابي وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 30.95 ريال سعودي بدلاً من 41.75 ريال.

أبو سنيلتين أرز مزة بسمتي هندي وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 37.25 ريال. عروض الخضروات والفواكه الطازجة وغيرها من منتجات الألبان: لحم حاشي بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي بدون عظم بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو.

عرض لحم عجل بلدي بدون العظم بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن رومي مصري تشيز لاند بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن تشيزا لاند قد بحبة البركة بسعر 19.75 ريال سعودي للكيلو.

جبن قريش الوادي بسعر 20.50 ريال سعودي للكيلو.

شبيهة جبن فيتا مصري بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو. مانجو تيمور بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو.

بخاري حمراء بسعر 8.45 ريال سعودي لعلبة.

كمثرى أفريقي بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

كيوي بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو. عمر شويل - جدة أقوى عروض أسواق العثيم للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية مع قرب شهر رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض أسواق العثيم للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية مع قرب شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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