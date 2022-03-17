نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض رمضان وعروض عيد الأم من داخل عروض العثيم الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم في هذه المقالة أحدث عروض عيد الأم بأسعار متميزة على كافة أنواع السلع من: أجهزة كهربائية، جوالات، لابتوبات، أجهزة طبخ حديثة، أدوات منزلية، وهذا بالإضافة إلى جميع المنتجات الغذائية المختلفة من خلال مجلة العثيم لعروض رمضان خلال شهر شعبان، كل هذه السلع وأكثر تجدونها فقط من خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية على أجود أنواع السلع، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم هايبر ماركت من عروض عيد الأم لهذا الشهر

تخفيضات حصرية متنوعة اليوم وحتى نفاذ الكميات على جميع أنواع منتجات الألبان، ومنها: خصم خاص على سعر جبنة كرافت شيدر العلب، وعلى سعر جبنة كرافت الأصلية الكاسات، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة من البقرات الثلاثة، وغيرهم من عروض على أسعار جبنة الفيتا من البقرات الثلاثة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار زبدة لورباك الغير مملحة، وعلى سعر كرسمة الشكولاتة بالبندق القابلة للدهن من بوك.

تنزيلات متميزة اليوم بكل فروع العثيم خلال عيد الأم

نستكمل معكم تقديم باقي عروض عيد الأم على أسعار: شبيهة القشطة من بوك، وغيرهم من خصومات على أسعار لبنة بوك، وعروض غيرها على أسعار الجبنة المربعات من بوك، وتنزيل آخر منهم على سعر الشكولاتة السادة وبالحليب من هيرشي، وخصومات أخرى منهم على أسعار حليب أنكور من دايجستيف بلس، وخصم مميز آخر منهم على سعر ويفر كوانتا بريد بالشكولاتة، وتخفيض مميز منهم على سعر زيت دوار الشمس اللتر ونصف من أبو زهرة، وخصم آخر منهم على سعر جبن انكور الكريمية.

تنزيلات متنوعة في عروض رمضان خلال مارس 2022

توجد كثير من العروض الأخرى بمختلف اقسام العثيم ماركت Al othaim market على أجود أنواع السلع، ومنهم: خصم خاص على سعر برطمان المايونيز من مازولا، وخصم آخر منهم على سعر الزبدة النباتية وسمن مازولا، كما لديهم تخفيض آخر على سعر عبوة 9 لتر من زيت ذرة مازولا، وتخفيض آخر منهم على سعر باقي أنواع الزيوت، كما لدبهم شنط رمضانية مميزة تحتوي العديد من السلع بأسعار متفاوتة حسب محتواها.