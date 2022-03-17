شوف العثيم مول يوفر التجهيزات المنزلية بأقل سعر ضمن عروض العثيم لشهر رمضان

بدأت مجموعة العثيم في طرح أحدث عروض العثيم مول الأسبوعية على عدة منتجات مختلفة بمختلف أقسام المجموعة، وعلى رأس تلك المنتجات أنواع مختلفة من التجهيزات المنزلية، وتتوالى التخفيضات التي تتضمنها عروض العثيم بمناسبة قرب حلول شهر الخير في أسبوعها الثالث على التوالي للتيسير على الأسر السعودية وأسر المقيمين داخل المملكة عبر توفير أكبر قدر من السلع بأقل سعر، ومن الأصناف المعروضة أطقم مختلفة من أواني الطهي وطاسات القلي وغيرها.

العثيم مول

تعرض أسواق عبد الله العثيم أنواع مختلفة من قدور الضغط بأحجام متنوعة ومن الأنواع المتاحة ضمن خصومات هذا الأسبوع:

قدر ضغط ايبو جرانيت سعة 7 لتر بسعر 99 ريال، وسعة 9 لتر بسعر 112 ريال سعودي.

ترست قدر ضغط سعة 7 لتر مقابل 79 ريال وسعة 9 لتر بسعر 89 ريال.

احصل على قدر هوم أواي بغطاء سعر الحبة مقاس 28 سم بسعر 65 ريال سعودي، أو مقاس 30 سم مقابل 69 ريال.

اشتري قدر كاسا بونيتا بغطاء سعر الحبة مقاس 28 سم مقابل 41.95 ريال، أو حبة مقاس 30 سم بسعر 47.95 ريال سعودي.

طقم قدور سوبر فيسا 3 حبة بسعر 61.95 ريال.

احصل على طقم مقلاة ترست 28 سم + 24 سم بالإضافة إلى هدية مقابل 39.95 ريال.

كاسات لومينارك ايسلندا مكون من 6 حبات مقابل 14.95 ريال.

اشتري طقم شوربة ميلامين مقابل 34.95 ريال.

موقد سوبر بي كهربائي سهل الحمل بسعر 59 ريال للحبة.

احصل على عجانة هومر الكهربائية سعة 4 لتر مقابل 249 ريال سعودي.

بسعر 35.95 ريال يمكنك شراء صينية فرن كاسا بونيتا طقم مكون من ثلاث حبات.

حافظة طعام كيتشنجر سعر الحبة سعة 15 لتر 16.95 ريال بينما الحبة سعة 27 لتر فمقابل 22.95 ريال.

قدر ضغط كوولين كهربائي 8 لتر مقابل 279 ريال سعودي.

عروض العثيم

طقم قدور نيو فلون مكون من ثماني حبات بالإضافة إلى هدية مجانية مقابل 149 ريال سعودي.

قدور رويال فورد طقم 8 حبات مقابل 110 ريال.

احصل على قدر ضغط السيف بسعر 99 ريال للحبة.

اشتري قدر ضغط جرانيت بيستر سعة 7 لتر بسعر 99 ريال أو سعة 9 لتر مقابل 125 ريال.