شوف عروض ساكو السعودية أجدد عروض رمضان 2022 على الألعاب ومستلزمات المنزل من ساكو Saco

تستمر عروض ساكو الجديدة وعروض رمضان 2022 في السعودية، لتشمل العديد من احتياجات المنزل السعودي، بما يتضمنه ذلك من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل من أدوات المطبخ وأواني الطهي، ولم يغفل متجر ساكو عن أفضل وأحدث قطع الأثاث المصممة بتصميمات عصرية تضفي لمسات من الأناقة والراحة على منزلك، إلى جانب الديكورات المتنوعة ما بين ديكورات الجدران وديكورات الأرضيات وغيرها من ديكورات الحدائق، وبذلك يتمكن ساكو من توفير كافة احتياجات العملاء باتاحة العديد من الخيارات متوفرة بجميع فروع ساكو المنتشرة حول مناطق السعودية المختلفة، أو من خلال زيارة موقع ساكو السعودية الرسمي والتسوق أون لاين، ولم يغفل متجر ساكو عن أهمية الرياضة في حياة المواطن السعودي، فقد عرض بعض أنواع الآلات والمُعدّات الرياضية لتسهيل ممارسة الرياضة في المنزل أو المكتب، ويضمن لعملائه سنة ضمان على جميع المنتجات المعروضة في الكتالوج، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض ساكو السعودية أجدد عروض رمضان 2022

مع زيادة معدل تتابع الأحداث في الآونة الأخيرة، تشهد المملكة السعودية تغيرات جذرية وتسارع في مهام الحياة اليومية، ولذلك مع انشغال البعض في مواكبة التغيرات السريعة قد يتهاون البعض في ممارسة الرياضة لعدم توفر الوقت مع تعدد المهام اليومية، ولذلك لم يغفل متجر ساكو عن ذلك لما للجانب الرياضي من أهمية في حياة المواطن، فقد وفر لعملائه أفضل الأجهزة الرياضية، التي تتميز بالجودة الممتازة وبأقل الاسعار، ولك ضمن موسم عروض رمضان 1443 في المملكة، بحيث يتمكن العملاء من ممارسة الرياضة والحفاظ على أسلوب حياة صحي طوال شهر رمضان المبارك.

عرض على جهاز سير كهربائي يتحمل حتى وزن 110 كجم + دراجة رياضية مزودة بلوحة الكترونية بسعر 1999 ريال.

دراجة تمارين رياضية 100 كيلو بسعر 749 بدلًا من 819 ريال.

الة تمارين رياضية تتحمل حتى 100 كيلو بسعر 549 بدلًا من 629 ريال.

جهاز تمارين 150 كجم مزود بـ 32 مستوى تلقائي بسعر 1799 بدلًا من 2099 ريال.

العاب ساكو

يعرض كتالوج ساكو الجديد أوفر عروض الألعاب المنزلية، المناسب لاحتياجات الطفل وصغار السن، كما أنها تصلح للمشاركة العائلية بحيث تجتمع عليها العائلة بأكملها لقضاء وقت ممتع، وخاصة في فترات العطلات الرسمية وغيرها، وتساعد الألعاب الأطفال على شحذ مهاراتهم وتنمية قدراتهم العقلية والإنفعالية، مما يجعل من مرحلة التطور الفكري والعقلي والوجداني أكثر فاعلية وسهولة، وإليكم كافة التفاصيل.