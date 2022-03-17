جربي الطريقة السحرية لتنظيف السجاد بدون ماء وإزالة أصعب البقع والأوساخ في دقائق بأقل مجهود

طريقة تنظيف السجاد من البقع، مشكلة تنظيف السجاد مشكلة تزعج الكثير من السيدات وخاصة مع وجود البقع فنجد ربة المنزل صعوبة في إزالة هذه البقع وخاصة مع وجود أطفال وكذلك وجود الحيوانات الأليفة داخل المنزل فتترك بقع واتساخات على السجاد، وينتج عن ذلك مظهر غير مرغوب فيه كما يؤدى إلى أهمية غسيل السجاد لذلك يبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة سهلة وبسيطة لغسل السجاد وطريقة مجربه لإزالة البقع وسوف نتعرف سويا من خلال هذا المقال القادم على طريقة غسيل السجاد بأسهل الطرق وأسرعها وذلك عبر اتباع عدة خطوات وهى كالآتي.

طريقة غسيل السجاد وتنظيفه من البقع

لتنظيف السجاد وغسله يوجد أكثر من طريقة لغسل السجاد في المنزل، ويجب اتباع الخطوات التالية للحصول على سجاد نظيف وخالي من البقع، وهذه الخطوات عبارة عن ما يلي:

الخطوة الأولى يجب رفع جميع قطع الأثاث الموضوعة على السجادة التي ترغبين في تنظيفها ثم نقوم بإزالة الأوساخ الموجودة على السجادة بالمكنسة اليدوية.

ثم بعد ذلك نقوم باستخدام المكنسة الكهربائية لإزالة ما تبقي من الأتربة الأوساخ وباقي شعر الحيوانات الأليفة وذلك عن طريق إضافة مقدار متساوي من الماء الدافئ ومقدار الخل الأبيض داخل وعاء كبير قم نضع كمية قليلة صابون السائل لغسيل الصحون.

ثم بعد ذلك نقوم بغمس قطعة من الإسفنج مع مراعاة أن يكون نظيف ويمكن استبدالها باستخدام فرشاة ناعمه ثم ابدئي سيدتي في دعك السجادة برفق مع أهمية تقسيمها إلى أجزاء حتي تقومي بتنظيفها بسهولة ومن غير معاناه.

ثم بعد ذلك نستخدم المكنسة الكهربائية لإزالة رغوة الصابون من على السجادة ثم نقوم بتنظيف السجادة وغسلها مرة أخري باستخدام الفرشاة وغمرها بالماء الفاتر، ويجب فتح النوافذ وكذلك قومي بتشغيل المروحة حتي تتم عملية تجفيف السجادة.

كما يجب توزيع كمية من صودا الخبز على السجادة وهى رطبة قبل أن تجف وذلك حتى تتخلصي من الروائح الموجودة بالسجادة.

وفي النهاية استخدمي المكنسة الكهربائية في التخلص من صودا الخبز في الصباح وبذلك تكوني قد قمتي بتنظيف السجادة بدون تعب أو معاناه.