نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية اليوم الخميس 14 شعبان 1443 عروض رمضانية مميزه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم الأسبوعية والتي ينظرها الأشخاص في مختلف مدن المملكة العربية السعودية ده والرياض وغيرها من المدن حيث تقدم افضل العروض علي جميع السلع الرمضانية والجوالات والشاشات التليفزيونية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بخصومات تصل الي 50% كي يستفيد جميع عملائها من تلك التخفيضات في محاربه ارتفاع الأسعار حيث يستمر هذا العرض وحتي يوم الأربع المقبل فقط في جميع متاجر عبد لله العثيم.

عروض بنده العثيم الأسبوعية 17 مارس

تحتوي عروض العثيم علي افضل وأجود أنواع الملابس الخاصة بالنساء والرجال وجميع مستحضرات التجميل والمنظفات والمساحيق المنزلية كما تشمل أيضا جميع ما يحتاجه كل منزل من مواد غذائية ولا غني عنها مثل الفواكه حيث تحتوي علي البرتقال والعنب والبطيخ والفراولة وأيضا التين والجوافه والتمر والليمون والخضروات كالبطاطس والفلفل الألوان وأيضا البقوليات بجميع أنواعها كالعدس والفول والفاصوليا والعديد من المكسرات والمشروبات الغازية واللحوم الطازجة والدواجن والأسماك.

مجله عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم اليوم مانجو تيمور وبخاري حمراء والكمثري أفريقي بسعر 5.95 ريال سعودي والكيوي بسعر 7.95 ريال سعودي وتفاح رويلا والكوسة الخضراء وتمر انتاج النخيل والتمر السكري أيضا وأرز الوليمة ومعجون الطماطم والبطاطس المصرية بسعر 1.25 ريال سعودي فقط.

كما تحتوي أيضا علي زود عجين سمبوسه وتورته حجم وسط بسعر 44.95 ريال سعودي وبلح الشام الذي يعشقه الجميع الصغار والكبار أيضا وبسبوسه بالبندق وسميد خشن وزبيب ذهبي وعدس اصفر حيث تحتوي علي لبنه فوود جايت بسعر 59 ريال سعودي ولانشون امريكانا وحلاوة الجميل ساده بسعر 8.95 ريال سعودي وجبن فيتكو اسطنبولي وجبن الوادي فريش وجبن تشيز لاند وجميع أنواع المنظفات الخاصة بالاستحمام والشامبو وزيت الشعر .

كانت هذه عروض العثيم الأسبوعية التي قدمناها لحضراتكم اليوم الخميس 17 مارس الموافق 14 شعبان 1443 والتي قدمناها لكم من خلال هذا المقال والذي يتضمن من خلاله مجله العروض التي تحتوي علي جميع المنتجات المتواجد في معارض وأسواق ومتاجر بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية حيث يبحث عليها عدد كبير من خلال متصف البحث جوجل لذالك قدمناها لكم كي تسفيدا من تلك العرض المميز للغايه بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك.

أوفر عروض بنده الغذائية المهمة والضرورية لشهر رمضان بخصومات عملاقة لا تفوتها