نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان.. تردد قناة الامارات الجديدة الناقلة لمسلسل مطر صيف في رمضان 1443- 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسلسل مطر صيف واحد من ضمن أشهر المسلسلات الخليجية التي حققت نجاح كبير في الآونة الاخيرة في جميع انحاء الدول العربية، والذي يتناول قضايا اجتماعية مميزة ومثيرة في سياق درامي مميز، والذي أعلنت قناة الامارات عنه عرضه بشكل يومي، حيث جاء ضمن طاقم عمل مميز وأحداث مثيرة حققت نجاح كبير في البرومو الترويجي الخاص بالعمل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة الامارات الناقلة لمسلسل مطر صيف 2022.

مسلسل مطر صيف 2022 قصة العمل

وجاءت احداث مسلسل مطر صيف تدور حول الأب غانم الذي تم اتهامه بقتل زوجته والذي يسجن ظلما، والذي يحاول ان يجمع اولاده بعدما خرج من السجن بعد قضاء المدة الخاصة به في السجن، والذي يتحمل مشاكل ابناءه وتدور الاحداث بين العديد من الازمات التي يمر بها والمصاعب على مدار حلقات المسلسل، ويحقق المسلسل نجاح كبير على مستوى الدول الخليجية وفي الدول العربية بشكل عام لما يقدمه من احداث متتالية تحمل الكثير من الاثارة.

أبطال مسلسل مطر صيف 2022

ويأتي مسلسل مطر صيف متضمنا مجموعة مميزة من المع نجوم الفن في الخليج العربي بشكل عام، والذين يضيفوا للعمل التميز، حيث يأتي المسلسل بطولة سعد الفرج – عبد الرحمن العقل – نور – حسن المهذي – عبد الله بهمن – ميس قمر – روان العلي – حصة التبهان – مشاري المجيبل – كفاح الرجيب – منال الجار الله – دلال عقيل – زينة مهدي – عباس خليفي – غانم آل علي – نجاح الخطيب – عذاري، كما يأتي العمل من التأليف : ياسر حمداني، الإنتاج : مؤسسة دراما العربية للإنتاج الفني – عدسة الخليج للإنتاج الفني، الإخراج : منال عبدال.

تردد قناة الامارات الناقلة لمسلسل مطر صيف 2022

وينقل مسلسل مطر صيف العمل الخليجي الدرامي المميز من خلال شاشة قناة الامارات، والتي حصلت على حقوق نقل المسلسل بشكل حصري، حيث يمكن استقبال قناة الامارات من خلال التردد الجديد الخاص بالقناة بعدما تم تحديثه وهو على النحو التالي.