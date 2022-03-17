نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض بنده الأسبوعية 14 شعبان 1443 بالخير رجع شهر الخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده الأسبوعية من العروض الهامة والمميزة لعملائها ولجميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم أسواق بنده جميع المتطلبات المنزلية من مأكولات ومشروبات واطعمه كالفواكه والخضروات والمعلبات الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة التليفزيونية والجوالات بمختلف أنواعها كما تحتوي علي جميع أنواع الملابس الجاهزة الخاصة بالرجال والسيدات أيضا والأحذية بخصومات تصل إلى نصف الثمن في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده في جده والرياض وباقي المدن.

عروض بنده الأسبوعية 14 شعبان

تشمل عروض بنده من خلال مجلتها التي سوف نتناولها من خلال هذا المقال كي تتعرفوا علي المنتجات التي تقدمها عروض بنده الأسبوعية اليوم الخميس 17 مارس في جميع متاجرها اقوي التخفيضات علي جميع المشتريات حيث أن هناك إقبال غير مسبوق من المواطنين لمعرفه المنتجات والاستفادة من العرض قبل انتهائه ونفاذ الكميه المحددة حيث يستمر لسبع أيام فقط وحتي يوم الأربعاء فقط.

مجله عروض بنده جده

تضم عروض بنده العديد من المشتريات المميزة للغايه وبأسعار لا تقبل المنافسة حيث تقدم جبنه بيضاء البقرات الثلاثة وجبن دوبل كريم بسعر 14.95 ريال سعودي وأيضا جبنه العكاوي استرا وجبن دوبل كريم بالحبة السوداء والقشطه الطازجة واللبنة التركية.

كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع الفواكه حيث تقدم يوسفي مصري بسعر 3.95 ريال سعودي والتفاح الأحمر بسعر 5.95 ريال سعودي والعنب الأبيض وعنب اسود إيطالي بسعر 9.95 ريال سعودي وتفاح جولد روز فرنسي ومانجو والجزر وفاصوليا خضراء أيضا.

كما تقدم ايضا الليمون و الزيتون ومكدوس سوري وجميع أنواع اللحم البقري والمجمد وروستو بقري برازيلي وبرجر بقري والعجل الباكستاني وفخذ خروف وقطع خروف نعيمي أيضا كل ذالك تقدمه عروض بنده الأسبوعية لعملائها قبل شهر رمضان المبارك.

كانت هذه عروض بنده الأسبوعية التي قدمناها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني والتي يحتوي علي جميع المتطلبات المنزلية والتي تستمر لاخر الأسبوع حيث أن المواطنين يبحثون باستمرار علي هذا العرض المميز كي يوفرو المال نظرا لأرتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة علي جميع المشتريات لذالك سارعوا في الاستفادة من هذا العرض الذي يقدم اكواب المياه والأطباق و المعالق والكرسي البلاستيك أيضا بسعر لا يقبل المنافسه.

تقدم ايضا عروض بنده جده جميع أنواع الحلويات والبسكويت حيث تضم معمول بالمر وأيضا البسكويت المصري بسعر 18.95 ريال سعودي وكرواسون والخبز الأبيض للساندوتش وجميع أنواع المنظفات المنزلية الهامة لكل المساء في تنظيف الأطباق وغيرها حيث تتيح منظف سوبر جيل العملاق ومطهر ومعقم جنتو بسعر 11.95 ريال سعودي وأيضا جهاز قاتل الناموس في فصل الصيف وجميع الشاشات التليفزيونية بمختلف أحجامها وأنواعها.

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