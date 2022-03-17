نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تنزيل الان” احدث تردد قناة mbc1 الناقلة لمسلسل أمينة حاف في رمضان 1443-2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت شبكة قنوات mbc السعودية عن بداية عرضها للمسلسل الخليجي المميز أمينة حاف، والذي يعد واحد من ضمن أهم المسلسلات الخليجية التي تشهد اهتمام كبير من جانب المتابعين سواء في الخليج او في الدول العربية المختلفة، حيث يتناول المسلسل قصة درامية اجتماعية مميزة تدور في اطار درامي ينتابه بعض الكوميدية الخليجية المميزة، والدي يتضمن طاقم عمل مميز يضيف اليه التميز، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة mbc1 الناقلة لمسلسل أمينة حاف 2022.
قصة مسلسل أمينة حاف 2022
ويتناول مسلسل أمينة حاف قصة مميزة تدور أحداثها حول أمينة بطلة العمل التي تخوض الكثير من الصراعات بعدما كانت قد تعرضت للطلاق، فيما قد اكتشفت إخفاء طليقها مبلغ كبير من المال، في حين تدور احداث المسلسل حول العديد من الصراعات التي تدخلها زوجات فارس بعدها بعدما تم زواجه من السكرتيرة، لتنشب العديد من الخلافات التي تدور بين الضرائر اللاتي يعيشون في ذات المنزل، وتتوالى أحداث المسلسل في اطار درامي مشوق يتخلله بعض الكوميديا.
أبطال عمل مسلسل أمينة حاف على قناة mbc
ويتضمن مسلسل أمينة حاف مجموعة مميزة من ألمع نجوم الفن في الخليج العربي بشكل عام، حيث يأتي المسلسل بطولة إلهام الفضالة، طيف، وشهاب جوهر، و فهد باسم، بالإضافة الى عبد الله الطليحي، وشوق الهادث، فيما يأتي العمل من تأليف : علي دوحان، الإنتاج : المجموعة الفنية، وأخيرا الإخراج : سائد بشير الهواري.
تردد قناة mbc1 الناقلة لمسلسل أمينة حاف 2022
وتعتبر قناة mbc1 هي الناقل لمسلسل أمينة حاف المسلسل الخليجي الدرامي المميز، والتي تمثل احداث المسلسل بجميع حلقاته بشكل مجاني من خلال استقبال التردد الخاص بالقناة الجديد وهو على النحو التالي.
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تردد قناة mbc على القمر الصناعي نايل سات 11470، عن طريق الاستقطاب العمودي، من خلال اختيار معامل تصحيح الخطأ 3/4، معدل الترميز القناة 27500.
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تردد قناة mbc الجديد على القمر الصناعي عرب سات هو التردد الجديد 11270، عن طريق اختيار معدل الترميز 27500، من خلال اختيار الاستقطاب العمودي، عن طريق اختيار معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة 3/4.
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