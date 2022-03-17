نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس 14 شعبان 1443 رمضان غير مع تخفيضات بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم لكم عروض بنده اليوم علي جمع المنتجات والمشروبات والأطعمة الطازجة حيث تعد واحده من اهم مقدمي العروض في المملكة العربية السعودية والتي ينتظرها الآلاف من المواطنين للاستفادة من سلعها الرمضانية التي تقدمها بخصومات تصل الي50% تقريبا علي جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والجوالات وجميع أنواع الملابس والأحدية والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء أيضا.

عروض بنده اليوم 17 مارس 2022

تحتوي عروض بنده علي جميع ما يحتاج إليها كل المواطنين من مستلزمات غذائية من لحوم طازجه ومجمده وجميع أنواع المعلبات الغذائية كصلصلة الطماطم والحلاوي الطحينية والمربي والتونه والفول المدمس والتمر والفواكه كالعنب والبطيخ وأيضا جميع أنواع الأسماك الطازجة والحلويات والمكسرات والبقوليات أيضا حيث يستمر هذا العرض لفتره محدوده في جميع المتاجر والأسواق الخاصة ببنده وهايبر بنده في الرياض وجده وباقي المدن فسارعوا قبل نفاذ الكميه وانتهاء العرض.

مجله عروض بنده الخميس

تحتوي عروض بنده علي مسحوق الكاسترد والمكرونه بسعر 10.95 ريال سعودي وزيت الزيتون البكر ممتاز الوزير 23.95 ريال سعودي وجبنه كريم مطبوخه قابله للدهن بوك وخليط الحلوي مع طبقه الكراميل والأرز البسمتي ودجاج ساديا بسعر 124.95 ريال سعودي والأجهزة المنزلية التي تحتاج إليها النساء في المطبخ حيث تقدم عروض بنده قدر الضغط الكهربائي و طاهيه الأرز بسعر 119 ريال سعودي والفرن الكهربائي وموزع المياه والمايكروويف بسعر 239 ريال سعودي وصناعه الساندوتش أيضا.

تأتي عروض بنده أيضا بخصومات علي جميع أنواع البسكويت ومعمول التمر بسعر 19.95 ريال سعودي فقط وأيضا البسكويت المصري بسعر 18.95 ريال سعودي فقط كروسان ميني ساده وكروسان بالشوك لاته والخبز الأبيض للساندوتش تحتوي عروض بنده اليوم علي الزبادي المعلب المراعي والحليب الأجل الكامل قليل الدسم بسعر 49.95 ريال سعودي وحمص بعصره الليمون والجبن الشيدر ولبنه التركية وبن فيتا كامله الدسم وجبن مثلثات المراعي.

تشمل عروض بنده وهايبر بنده جميع انواع الجوالات والشاشات التليفزيونه حيث تحتوي علي فيفو واي 72 بسعر 1099 ريال سعودي وهواوي نوفا واي بسعر 669 ريال سعودي ونوكيا وشاومي ريدمي نوت 9 اي بسعر 369 ريال سعودي وريدمي نوت بسعر 719 ريال سعودي وتليفزيون اي تي سي بسعر 1499 ريال وتليفزيون امبكس جوجل كروم كاست بسعر 169 ريال سعودي فقط ولفتره محدوده وجميع أنواع المنظفات والمعقم ايضا تجدونه في مجيله عروض بنده.