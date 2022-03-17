نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الخميس 14 شعبان 1443 مع اقتراب شعر الخير عروضنا غير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين في مختلف المدن علي عروض العثيم اليوم حيث تعد واحده من اهم العرو في جميع مدن المملكة العربية السعودية والتي تقدم اقوي اتواع الخصومات والتخفيضات علي جميع منتجاتها في كل أسبوع حيث تسعي عروض عبد لله العثيم دائما لوجود عروض خياليه لا تقبل المنافسة كي تساعد المواطنين وجميع عملائها في كافه البلدان من الاستفادة من السلع الرمضانية المميزة والتي تستمر لفتره محدوده فقط والتي لن تجدها في عروض اخري.

عروض العثيم اليوم 17 مارس 2022

تحتوي عروض العثيم علي أجود المنتجات الغذائية دائما والتي يحتاج إليها كل منزل حيث يتبقي بضع أيام علي شهر رمضان لذالك يبحث عدد كبير من المواطنين دائما علي هذا العرض للاستفادة من منتجاته وخصوماته المميزة التي يقدمها في كل أسبوع فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة وانتهاء العرض المميز للغايه والذي يحتوي علي العديد من ألأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ولجوالات وجميع الأطعمة والمشروبات الطازجة.

مجله عروض العثيم الخميس

تأتي عروض العثيم بخصومات تصل إلى نصف الثمن علي جميع الأطعمة الطازجة حيث تحتوي علي الفواكه المعلبة والطازجة والخضروات بمختلف أنواعها واللحوم أيضا حيث تقدم الكيوي بسعر 7.95 ريال سعودي والكمثري بسعر 5.95 ريال سعودي والبخاري حمراء بسعر 8.45 ريال سعودي فقط ومانجو تيمور والتفاح والبنجر والأرز البسمتي والطحين الفاخر أيضا وجميع أنواع التمر التي تعد مهم تناول أثناء الإفطار في شهر رمضان المبارك حيث يعد سنه عن النبي محمد.

تأتي عروض العثيم بجميع أنواع الحلويات الشرقية عيث تحتوي علي زود عجين سمبوسه بسعر 9.95 ريال سعودي وأيضا التورته نصفين حجم كبير ولح الشام وتورته كريستال وسط بسعر 44.95 ريال سعودي وبسبوسه بالبندق أيضا والقهوة وجميع أنواع المكسرات المشكلة والبقوليات

كما تحتوي أيضا علي اللحم الطازج والمجمد في أسواق عبد لله العثيم في جميع المناطق حيث تقدم لحم عجل الحاشي بدون عظم ولحم عجل بالعظم والبرجر البقري والجبن بجميع أنواعه كالجبن الرومي المصري وجبن فيتا وأيضا فيتا والوادي وجميع أنواع المخلل المشكل والزيتون الأخضر والأسود والملابس الخاصة بالأطفال والرجال والنساء أيضا كما تضم أيضا اقوي الخصومات علي الأدوات المنزلية كالغلاية الكهربائية والأطباق وقد الضغط وجميع أنواع المنظفات كل ذالك تقدمه عروض العثيم اليوم وحتي نهاية الأسبوع القادم .

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