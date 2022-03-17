نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم حتى 85% مع تخفيضات أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات وكل مستلزماتها متاحة لكم على موقع اكسترا اون لاين extra بخصم يزيد عن 85% مع أقوى تخفيضات أكسترا السعودية الحصرية، والتي تضم كل مستلزمات المنزل من أجهزة وأدوات، مع أحدث الأجهزة الإلكترونية التي تناسب كل المستخدمين على المستوى الشخصي أو العملي.

أيضًا يتيح لكم موقع اكسترا الالكتروني مختلف أنواع الجوالات الذكية التي يكثر طلبها في كل متاجر المملكة العربية السعودية، كما يعرض لكم تليفزيونات ذكية بشاشات تقدم لكم أعلى جودة وإمكانيات مميزة، أيضًا يعرض مختلف أكسسوارات الجوالات والأجهزة الإلكترونية والتي تحافظ على الجهاز من التلف لأطول فترة ممكنة.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم حتى 85% مع تخفيضات أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا تتيح لكم أفضل أنواع الجوالات التي تتسم بمواصفاتها التقنية العالية، بالإضافة إلى كل مستلزمات الجوال وأكسسواراته، كما تتيح لكم مختلف أنواع الشاشات الذكية، حيث تجدون الأسعار بخصم وصل إلى 86% على بعض المعروضات التي نرجو أن تنال إعجابكم.

حيث تحرص متاجر اكسترا السعودية على تقديم كل ما تحتاجون إليه في المنزل أو مجال الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، سواء الأجهزة التي ترغبون بها من الإلكترونيات الكهربائية، أو الأجهزة الذكية من الجوالات بكل أنواعها والشاشات الحديثة وشاشات الألعاب، مما يسهل عملية التسوق على كل العملاء من الفرع الأقرب لكم أو الموقع الإلكتروني.

عروض اكسترا extra

مع الأشهر الحرم رجب وشعبان يزداد إقبال الناس على تخزين إحتياجاتهم إستعدادًا لإستقبال شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كما يهتم الكثير منا بإنهاء عمليات التجديد في منازلهم بشرائهم كل ما ينقصهم من أجهزة ومفروشات تناسب إستخداماتهم ، وبالتالي يتجهون إلى التسوق قبل دخول الشهر الفضيل.

وقد طرحت اكسترا في هذا الموسم أقوى الخصومات المتجددة على كافة أنواع الإلكترونيات وملحقاتها وأكسسواراتها، والتي تمتد حتى حتى يوم 19 مارس 2022، وشمل الكتالوج الجديد من اكسترا أسعار مخفضة على كل الجوالات، وأجهزة اللاب توب، والشاشات، بجانب كل الأجهزة المنزلية من الغسالات، والبوتاجازات، والثلاجات، لتجدون له كل ما ترغبون به من الأجهزة.

خدمات اكسترا

تتيح اكسترا خدمة الضمان ضد الكسر مجانًا لمدة 6 أشهر عند شراء أي من أجهزة جوالات اكسترا ايفون 13 برو ماكس أو أي من إصدارات سلسلة الأيفون بشكل عام، حيث تتيح خدمة الضمان على كل المشتريات حتى يوم 5 مارس 2022، على أن يتم تطبيق كل الشروط والأحكام المعلنة على موقع اكسترا السعودية.

وبهذا يقدم موقع اكسترا وكل فروعه في المملكة خدمة منيزة للعملاء لديه لا يضاهيها خدمات المتاجر الأهرى، حيث تمكنك خدمة الضمان تلك من عدم القلق من كسر الجوال نتيجة الوقوع أو الأصطدام المعرضين لهما الجوال يوميًا لأي سبب، ففي حالة حدوث كسر يمكنكم إستبدال الجوال أو إصلاحه دون تحمل أي تكاليف مادية إضافية.

خدمات عروض اكسترا المميزة

يتيح لكم اكسترا خدمة ابتوصيل المجاني لكل ما يشمله الموقع من منتجات، على أن يتخطى سعر مبلغ 99 ريال سعودي، كما أن تلك الخدمة تشمل المعروضات الموجوده لدى موقع اكسترا الإلكتروني، وكذلك أنه متاح إمكانية إستلام المنتحات من المتجر بعد شرائها، وبهذا توفر على العميل جهد وعناء كبير.

هذا مع سياسة تطبيق أقل سعر الذي يتبعها متجر اكسترا منذ فترة بكل متاجره الذي قام بإنشائها في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، والتي تنص على ضمان وضع السعر الأقل في المملكة لكل المنتجات لديها، فلن تجد سعر أقل من المطروح لديها في أيٍ من المتاجر الموجودة داخل المملكة.

أيضًا يمد متجر إكسترا عملائه بالعديد من خدمات ما بعد البيع، والتي تضم خدمات الصيانة بجانب خدمة التركيب على يد مهندون وفنيون محترفون، ناهيك عن ما يقدمه من خدمة التوصيل بمعدات ووسائل نقل حديثة تضمن لكم سلامة المنتج أثناء عملية التوصيل، كل هذا يقدمه لكم مع خدمة التقسيط على أشهر متتالية وفقًا للشروط والأحكام.

مكتبة جرير

يقدم موقع اكسترا عرض مذهل على ساعات شاومي ريدمي، والتي تساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية للجسم، والتي يمكن توصيلها بالجوالات الذكية، كما أنها تتسم بتصميم رائع وجذاب يعطي إحساس عالي بالأناقة والذوق الرفيع، كما أن موقع جرير توفر ساعات شاومي بتصميم مريح وفخم يناسب كل الأعمار والأزواق.

عروض اكسترا السعودية

وتتيح متاجر اكسترا كل أنواع الأجهزة بخصومات تصل إلى 50% و 60%، والتي تضم اسعار لا يضاهيها أي من أسعار المعارض الخاصة بالمنافسين، والتي يتم طرحها من منطلق جذب المزيد من العملاء في وقت قليل وبأقل وقت ممكن، وبالتالي استجاب عدد كبير من عملاء السعودية إلى التسوق من الفرع الأقرب لهم، أو عبر خدمة الشراء أون لاين المتاحة خلال موقع اكسترا الالكتروني.

اسعار اكسترا

تقدم اكسترا اسعار مدهشة على الساعات الذكية جميعها بكل أنواعها وأشكالها، والتي تم طرحها مؤخرًا في كل فروعها داخل مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، كما تقدم بين الحين والآخر خصومات مخصصة لموقعها الإلكتروني بأسعار تنافس كبرى متاجر السعودية الشهيرة بخصومات الإلكترونيات، وقد تميزت اكسترا بعروضها على ساعات ابل الذكية التي تطرحها بخصم حتى 1400 ريال سعودي.

عروض شتاء اكسترا

ومن الجدير بالذكر أنه متاح داخل المملكة العربية السعودية العديد من الفروع لمتجر اكسترا يبلغ عددها 47 معرض، مما يسهل عملية التسوق لسهولة إيجاد فرع قريب من المكان الذي تسكن فيه أو من محل العمل، هذا مع توافر موقع اكسترا الالكتروني الرسمي الذي يعرض كافة التخفيضات الشتوية ويمكنكم من التسوق وأنتم في مكانكم.

اسعار اكسترا السعودية

تقدم لكم متاجر اكسترا السعودية اسعار خاصة جدًا بمناسبة بداية موسم العودة إلى الدراسة، والتي طرحت بها تخفيضات كبيرة متاحة في كل الفروع وعلى الموقع الرسمي حتى يوم 22 يناير 2022، هذا يشمل كل المعروضات الخاصة بالدراسة من الأدوات المكتبية ومستلزمات الدراسة، مع كافة الإلكترونيات الذكية.

وقد زاد الإقبال على الأجهزة الذكية الإلكترونية من قِبل عدد كبير من الطلبة والطالبات، حيث أنه قد تم إعتماد نظام التعليم عن بعد العام الماضي في عدد كبير من المدارس في المملكة العربية السعودية، فمع تطور العملية التعليمية أصبح من اللازم توافر جهاز تابلت أو لاب توب مع الطلاب المقيمين في المملكة.

أيضًا قد زاد الإقبال على شراء الجوالات الحديثة ذات الكاميرات عالية الجودة والصوت النقي، وهذا لكثرة محبي التصوير اللذين يرغبون في تسجيل اللحظات الهامة في حياتهم، كما أنه يوجد العديد من المهام الحياتية التي يلزم إنجازها التسجيلات الصوتية، وهذا كله يتم تنفيزه من خلال جهاز الجوال، ومن هنا زادت أهمية إمتلاك جوال حديث بأجدد التقنيات.

تقسيط اكسترا

مع خدمة تقسيط اكسترا يمكنكم أن تتمعوا برفاهية الشراء لأي منتج تريدونه لديهم، ثم تقومون بدفع السعر للمنتج على فترة سداد طويله، وتعد تلك الخدمة من أكثر خدمات اكسترا التي يلجأ إلى الإستفادة منها فئة كبيرة من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، هذا مع خدمة التوصيل والتركيب الحصرية لعملاء المملكة.

وتقدم اكسترا خدمة التقسيط لكافة العملاء الذين يقيمون في داخل كل مدن المملكة العربية السعودية، حيث تساعد تلك الخدمة على شراء أحد المنتجات المعروضة في الفروع أو على الموقع الرسمي الخاص بالسعودية، مع تقسيط المبلغ المستحق على دفعات متتالية كل شهر، وبهذا يتم دفع سعر السلعة على دفعات محددة وفقًا للشروط والأحكام.

ذلك وقد قامت متاجر اكسترا بالتعاون مع العديد من البنوك الموجودة في داخل المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يتم التقسيط لكل المشتريات بقيمة للفائدة 0%، هذا بمعنى أنه أصبح من الممكن شراء المعروضات ذات السعر الكبير، دون أي زياد زيادة على السعر الأصلى للسلعة، سواء كانت من الأجهزة، أو الإلكترونيات، فكلها يمكن شرائها بالتقسيط.

وللإستفادة من خدمة التقسيط تلك بدون فائدة يتم التواصل مع اكسترا في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الإجراءت والإنتهاء منها، كما يرجى إستيفاء الشروط كلها والأحكام الموجوده على الموقع الرسمي، حيث أنه بالأمر اللزم للشراء بخدمة التقسيط، وللمزيد من التفاصيل يتم مراجعة الإدارة، كما يتم أيضًا مراجعتها للإطلاع على البنوك المشاركة في الخدمة.

عروض اكسترا

نعرض لكم فيما يلي أحدث أسعار اكسترا جوالات التي نعرضها لكم بخصومات حتى 36%، حيث تجدون بينها جوالات اكسترا ايفون iphone ، وسامسونج، و هواوي huawei ، والتي تم تصميمها بأعلى المواصفات التي تضم أجدد التقنيات التي توصلت لها كبرى الشركات العالمية في متاجر السعودية الشهيرة.

فهناك عدة معايير يتم من خلالها تحديد مدى كفائة الجوال، وتتفاوت تلك المعايير من جوال للآخر، وتعد مساحة الرام هي من أهم المعايير التي تتحكم في كفائة وأداء الجوال، ولذا نجد جوالات تصل مساحة الرام فيها إلى 16 جيجابايت، والتي تضمن لك أداء لا يقارن عند إستخدام الجوال لفترات طويلة مهما تعددت التطبيقات والألعاب والملفات.

كما أن الكثير من محبي التقاط الصور ومقاطع الفيديو يجدون في كاميرا الهاتف ما يغنيهم عن شراء الكاميرا الرقمية، وهذا لما طرأ على كاميرات الجوالات من تغيير للأفضل، حيث يتم ضمها بالجوال بجودة عالية يتم من خلالها التحكم في جودة الصورة وإلتقاطها بأفضل زاوية مناسبة مع العديد من التحسينات التي يمكن إجرائها بكل سهولة من خلال إعدادات كاميرا الجوال.

وكما تعودنا من موقع اكسترا اون لاين تسوق فهو يمدكم دايمًا بأحدث صيحات الموضة الجديدة في الجوالات، والتي تترأسها دومًا شركة ابل بأحدث ما تطرحه من أجهزة تواكب ألوان العصر الحالي، والذي تقدم لكم منها هذا الموسم جوال ابل ايفون 13 iphone 13 بلونه الأخضر الصنوبري الجذاب والأنيق.

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تضم متاجر اكسترا داخل المملكة العربية السعودية أحدث الجوالات المطروحة من شركة هواوي الصينية المنشأ، والتي بالرغم من حداثتها إلا أنها أستطاعت أن تثبت تمكنها في مجال صناعة الجوالات الذكية، فالشركة في خلال أعوام قليلة جذبت عدد كبير من العملاء لشراء إصداراتها ليس فقط من الجوالات، بل ومن الشاشات، والتابلت، واللاب توب أيضًا، ونترككم مع الأسعار.

جوالات هواوي نوفا 9 huawei nova9 الجيل الرابع 4 جي، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت متاح من الجوال اللونين الأزرق والفضي، بسعر مميز من موقع اكسترا 1099 ريال سعودي.

جوالات هواوي نوفا 8 أي huawei nova 8i الجيل الرابع 4 جي، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، متاح من الجوال اللون الفضي، بسعر خاص جدًا 1399 ريال سعودي.

اكسترا جوالات

عرض على جوالات هواوي واي 9 أي huawei y9i ، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، متاح من الجوال اللون الفضي، بسعر مميز جدًا 1099 ريال سعودي.

خصم على جوالات هواوي نوفا 8 huawei nova 8 الجيل الرابع 4 جي، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، متاح من الجوال اللون الذهبي، بسعر خاص 1899 ريال سعودي.

جوالات اكسترا

يضم الموقع الرسمي الخاص بمتاجر اكسترا السعودية أجهزة جوالات حديثة بإصدارات جديدة نالت رضا كل العملاء والمستخدمين القدامى والج، حيث تتسم شركة فيفو بأسعار جوالاتها المناسبة جدًا، والتي تتيح للعميل الحصول على جوال عملي ومثالي للإستخدام اليومي، فتطرح الشركة جوالاتها بمواصفات عملية جدًا مع سعر مناسب ينافس كل الشركات الأخرى.

جوالات فيفو واي 20 2021 vivo y20 ، بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجا بايت، الجيل الرابع 4 جي، متاح من الجوال اللون الأزرق، بسعر 589 ريا سعودي بدل من 669 ريال سعودي، بخصم قدره 11.95%.

جوالات فيفو واي 53 اس vivo y53s ، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، الجيل الرابع 4 جي، بسعر 929 ريا سعودي بدل من 1149 ريال سعودي، بخصم قدره 19.14%.

عروض اكسترا للجوالات

جوالات فيفو اكس 60 برو vivo x60 pro ، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الأسود، بسعر 2699 ريا سعودي بدل من 2999 ريال سعودي، بخصم قدره 10%.

جوالات سامسونج جالاكسي ايه 72 samsung galaxy a72 ، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، الجيل الرابع 4 جي، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 1599 ريا سعودي بدل من 1699 ريال سعودي، بخصم قدره 5.88%.

تخفيضات اكسترا للجوالات

جوالات سامسونج جالاكسي اس 20 اف اي samsung galaxy s20 fe، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الأخضر، بسعر 1899 ريا سعودي بدل من 2999 ريال سعودي، بخصم قدره 36.67%.

جوالات سامسونج جالاكسي اس 21 الترا samsung galaxy s21 ultra، بذاكرة داخلية سعتها 512 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الفضي، بسعر 4499 ريا سعودي بدل من 5899 ريال سعودي، بخصم قدره 23.73%.

أفضل عروض اكسترا

جوالات سامسونج جالاكسي نوت 20 samsung galaxy note 20 ، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت، الجيل الرابع 4 جي، متاح منه اللون البرونزي، بسعر 2399 ريا سعودي بدل من 3699 ريال سعودي، بخصم قدره 35.14%.

جوالات ابل ايفون 12 iphone 12 ، بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الأبيض، بسعر 2899 ريا سعودي بدل من 3799 ريال سعودي، بخصم قدره 23.69%.

اسعار جوالات اكسترا

جوالات ابل ايفون 12 iphone 12 ، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الأسود، بسعر 3299 ريا سعودي بدل من 4049 ريال سعودي، بخصم قدره 15.52%.

جوالات ابل ايفون 13 iphone 13 ، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الوردي، بسعر 4199 ريا سعودي بدل من 4399 ريال سعودي، بخصم قدره 2.32%.

جوالات الفئة المتوسطة في اكسترا

تضم القائمة التالية أسعار الجوالات لدى اكسترا من الفئة المتوسطة في الفئة السعرية التي لا تتجاوز حد الـ 1000 ريال سعودي، من شركات معروفة في مجال الفئة المتوسطة من الجوالات، مثل هونر، ولافا، وموتورولا، وتكنو، حيث تبدأ أسعار الجوالات التالية من 219 ريال سعودي فقط، ولا تتجاوز 999 ريال سعودي.

كما أن تلك الجوالات تضم تقنيات لا تقل تطورًا عن جوالات الفئات العالية، حيث أن سعرها المخفض لا يعني أنها تحتوي على تقنيات أقل تطورًا، بل نجد فيها أنواع ممتازة من الكاميرات بجودة عالية جدًا تقدم لكم أفضل اللقطات، هذا مع مساحة الرامات وذاكرة التخزين الإضافية التي من خلالها يتم مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو والصور والملفات.

وتضم القائمة في التالي الجوالات الذكية الأحدث والأكثر مبيعًا في داخل المملكة العربية السعودية بكل فروع متجر اكسترا أو على موقعها الإلكتروني الرسمي، كما أن الموقع يتيح خاصية المقارنة بين مختلف المنتجات من الجوالات وغيرها، حييث يعرض الموقع المواصفات بكل التفاصيل، كذلك يعرض لكم مدة الضمان المتاح للجوال من المصنع.

اكسترا عروض الجوالات

جوال تكنو نوفا 2 الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية بمساحة 128 جيجا بايت، متاح منه اللون الأسود، بسعر 699 ريال سعودي، بدل من 829 ريال سعودي بخصم نسبته 15.68%.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 22 samsung galaxy a22 الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية بمساحة 64 جيجا بايت، متاح منه اللون الأبيض، بسعر 715 ريال سعودي.

اكسترا تخفيضات السعودية

جوال هونر 50 لايت honer 50 lite الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية بمساحة 128 جيجا بايت، متاح منه اللون الفضي ، بسعر 999 ريال سعودي.

جوال لافا في بلس 6 الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية بمساحة 32 جيجا بايت، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 219 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي، مع خصم بقيمة 26.75%.

تخفيضات اكسترا للجوالات

خصم على جوال موتورولا 20 motorola 20 4g الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية للتخزين بمساحة 32 جيجا بايت، صمم الجوال بشاشة مقاس 6.5 بوصة، كما يأتي مع معالج بسرعة 1.6 جيجا هيرتز، الجوال صناعة صينية، متاح منه اللون الرمادي، بسعر 339 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي، مع خصم كبير وحصري بقيمة 32.06%.

عرض على جوال لافا في بلس 6 الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية للتخزين بمساحة 32 جيجا بايت، صمم الجوال بشاشة مقاس 5.5 بوصة، وهو بطول 0.9 سم، كما يأتي مع معالج قوي رباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هيرتز، الجوال صناعة صينية، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 219 ريال سعودي، ويأتي مع ضمان من المصنع لمدة 2 سنة.

اكسترا

الشاشات لدى إكستر ا تتميز بجودتها التي لا تقارن مع الشاشات الأخرى، حيث أن بها شاشات عملاقة ذات مقاسات كبيرة تتيح لكل أفراد الأسرة أفضل مشاهدة على الإطلاق، ناهيك عما تضمه من تقنية البلوتوث والواي فاي التي تعزز من مزايا الشاشة، ومن بين كل الأنواع المتاحة نقدم لكم أسعار ومواصفات شاشات اكسترا سامسونج samsung ، و سوني sony ، وكلاس برو، وال جي.

كذلك متاح لدى فروع متاجر اكسترا السعودية شاشات ذكية تتسم بمواصفاتها التقنية العالية، والتي تسمح لمالكها بالدخول على الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو على موقع اليوتيوب، حيث تعزز مزايا الشاشات الذكية بضمها إمكانية الاستفادة من خدمات جوجل المميزة، أيضًا هناك بعض الشاشات تضم أجهزة تحكم عن بعد ذكية بخصائص متطورة جدًا.

وتضم الشاشات جميعها مداخل يو اس بي و اتش دي اي ام hdim تسمح لكم بتوصيل كافة أنواع الأجهزة الذكية عليها، كما أنه يوجد أيضًا بعض الشاشات مصممة بمداخل توصمتعددة تتيح لكم توصيلها مع أكثر من جهاز مختلف في وقت واحد، وبهذا يمكنكم مشاهدة كافة الملفات والمقاطع الصوتية والفيديوهات والتنقل بين كل الأجهزة المتصلة دون التبديل بينهم.

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موقع اكسترا

خصم على شاشة تليفزيون سوني مقاس 85 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر 8499 ريال سعودي بدل من 17999 ريال سعودي بخصم قدره 52.78%.

عرض على شاشة تليفزيون ال جي مقاس 77 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر 17499 ريال سعودي بدل من 34999 ريال سعودي بخصم قدره 50%.

اكسترا اون لاين

شاشة تليفزيون سامسونج مقاس 85 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر خاص جدًا 9199 ريال سعودي بدل من 17999 ريال سعودي بخصم قدره 48.89%.

عرض على شاشة تليفزيون ال جي مقاس 83 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر مميز بتخفيض كبير 29999 ريال سعودي بدل من 39999 ريال سعودي بخصم قدره 57.14%.

اكسترا شاشات

شاشة تليفزيون كلاس برو مقاس 86 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر مخفض من اكسترا 4999 ريال سعودي بدل من 10999 ريال سعودي بخصم قدره 54.55%.

شاشة تليفزيون ال جي مقاس 88 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر خاص ومميز جدًا 10999 ريال سعودي بدل من 23999 ريال سعودي بخصم قدره 54.16%.

شاشات اكسترا

شاشة تليفزيون ال جي مقاس 83 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر مميز بتخفيض حصري 19999 ريال سعودي بدل من 27599 ريال سعودي بخصم قدره 62.32%.

شاشة تليفزيون سوني مقاس 77 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر مميز 11999 ريال سعودي بدل من 29999 ريال سعودي بخصم قدره 60%.

تخفيضات اكسترا على الشاشات

شاشة تليفزيون سوني مقاس 85 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بها 4 مداخل اتش دي اي ام، بسعر مميز 10999 ريال سعودي بدل من 27999 ريال سعودي بخصم قدره 60.71%.

شاشة تليفزيون ال جي مقاس 86 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر مميز 10399 ريال سعودي بدل من 27599 ريال سعودي بخصم قدره 62.32%.

اسعار الشاشات في اكسترا

شاشة تليفزيون ال جي مقاس 86 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر مميز 8299 ريال سعودي بدل من 22999 ريال سعودي بخصم قدره 63.91%، مع هدية مجانية قيمة بقيمة 349 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون ال جي مقاس 86 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر مميز 10999 ريال سعودي بدل من 30999 ريال سعودي بخصم قدره 64.51%، مع هدية مجانية قيمة بقيمة 349 ريال سعودي.

عروض اكسترا على الشاشات

لم تكتفي اكسترا بعرض الشاشات الذكية فقط، بل تجدون لديها أيضًا أفضل شاشات الألعاب وشاشات الكومبيوتر بأرخص سعر ممكن داخل فروعها بالمملكة العربية السعودية، كما تجدون خصومات قوية جدًا خاصة بالموقع الرسمي لها في المملكة، حيث يتضمن كل المعلومات عن الشاشات من السعر والمواصفات والماركة.

حيث يوجد إقبال كبير حاليًا على شراء شاشات الألعاب من قِبل نسبة كبيرة من العملاء، حيث إتجه ميل الشباب إلى الألعاب بشكل كبير أكثر من زي قبل، وهذا بعد إصدار العديد من الألعاب الجديدة الشيقة التي لم تكن معهودة من قبل، ولذا إتجهت شركات التكنولوجيا إلى إصدار شاشات خاصة بالألعاب بمواصفات تميزها عن الشاشات الأخرى، مما يقدم للاعب تجربة آداء مميزة.

كما تقدم لكم متاجر اكسترا في المملكة شاشات الألعاب بمقاسات مختلفة تناسب كل الإستخدامات الخاصة بالألعاب المختلفة، فتجدون منها شاشات مقاسات متوسطة بمقاس 27 و 28 بوصة، وكذلك يوجد هناك مقاسات صغيرة بمقاس 24 بوصة، بالإضافة إلى المقاسات الكبيرة التي تصل إلى 34 بوصة، وبهذا تجدون كل المقاسات من شاشات الألعاب في مكان واحد.

تخفيضات اكسترا على الشاشات

شاشة اتش بي شاشة ألعاب مقاس 27 بوصة، ذات جودة فائقة الوضوح، متاحة باللون الأسود، بسعر خاص 1399 ريال سعودي بدل من 1499 ريال سعودي بخصم قدره 6.67%.

شاشة اتش بي شاشة ألعاب مقاس 24.5 بوصة، ذات جودة 1080×1920، متاحة باللون الأسود، بسعر 1049 ريال سعودي بدل من 1119 ريال سعودي بخصم قدره 6.25%.

عروض اكسترا للشاشات

شاشة لينوفو جي 37 شاشة ألعاب مقاس 37 بوصة، ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر خاص من اكسترا 1699 ريال سعودي بدل من 2079 ريال سعودي بخصم قدره 18.27%.

شاشة لينوفو ال 27-28 شاشة ألعاب مقاس 27 بوصة، ذات جودة فائقة الوضوح، متاحة باللون الأسود، بسعر مخفض 899 ريال سعودي بدل من 1149 ريال سعودي بخصم قدره 21.75%.

عروض شاشات اكسترا الذكية

شاشة سامسونج samsung شاشة منحنية مقاس 27 بوصة، ال اي دي، بسعر 1599 ريال سعودي بدل من 1859 ريال سعودي بخصم قدره 13.98%.

شاشة اتش بي hp شاشة كومبيوتر مقاس 28 بوصة، تعرض الصورة بجودة فائقة الوضوح، متاحة باللون الأسود مع الفضي، بسعر 1899 ريال سعودي بدل من 2099 ريال سعودي بخصم قدره 9.52%.

عروض اكسترا المميزة

شاشة سامسونج samsung شاشة العاب منحنية مقاس 27 بوصة، ال اي دي، متاحة بالمتجر باللون الرمادي، بسعر 1299 ريال سعودي بدل من 1499 ريال سعودي بخصم قدره 13.34%.

شاشة آيسر نيترو في جي 272 اس شاشة العاب مقاس 27 بوصة، متاحة بالمتجر باللون الأسود، بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1299 ريال سعودي بخصم قدره 23.09%.

شاشات اكسترا الحديثة

شاشة ال جي شاشة كمبيوتر مقاس 24 بوصة، ال اي دي، متاحة في المتجر باللون الاسود، بسعر 699 ريال سعودي بدل من 799 ريال سعودي بخصم قدره 12.51%.

شاشة ال جي 27 جي ال 650 اف شاشة العاب مقاس 27 بوصة، متاحة في المتجر باللون الاسود، بسعر1199 ريال سعودي بدل من 1369 ريال سعودي بخصم قدره 12.41%.

اسعار اشاشات في اكسترا

شاشة سامسونج samsung شاشة العاب مقاس 24 بوصة، ال اي دي، متاحة بالمتجر باللون الاسود، بسعر مخفض 799 ريال سعودي بدل من 1049 ريال سعودي بخصم قدره 23.83%.

شاشة ال جي lg شاشة كمبيوتر مقاس 27 بوصة، متاحة في المتجر باللون الاسود، بسعر 799 ريال سعودي بدل من 879 ريال سعودي بخصم قدره 9.1%.

أكسترا

تقدم لكم اكسترا السعودية أجود أنواع ملحقات الجوالات والأكسسوار بخصم يزيد عن 86%، حيث أن أغطية الجوالات والحافظات الخاصة بها تعد من الأساسيات لكل فرد منا، كما يوجد كذلك ملحقات وأكسسوارات الساعات الذكية بمختلف ألوانها.

حيث يوجد في متجر اكسترا مختلف الحافظات التي تصلح لجوالات الأيفون بألوان وتصميمات عديدة تتناسب مع كل إصدارات جوال الأيفون من جوالات ايفون 12 برو، وايفون اكس، وايفون 12 ميني وايفون 12 برو ماكس، هذا مع حافظات أجهزة الأيباد من إصدارات ايباد برو، والتي تقدمها لكم اكسترا بخصم قدره 83%، والأسعار تجدوها على النحو التالي.

كما أنه يوجد أكسسوارات خاصة بإصدارات ساعات ابل الذكية الرياضية، والتي تعطي للساعة مظهرًا أكثر أناقة، وأيضًا متاح منها ألوان متعددة في متجر اكسترا السعودية، فنجد من اللون الأحمر الشبابي المبهج واللون الأسود الكلاسيكي الذي يعطي شعور بالفخامة لمرتدي الساعة، كما أنها متاحة بمقاسات مختلفة تناسب مختلف أنواع الساعات الذكية.

تخفيضات اكسترا

عرض خاص على ابل سوار ساعة رياضي 40 مم، متاح منها اللون الأسود، بسعر مخفض جدًا 50 ريال سعودي بدل من 230 ريال سعودي، بخصم كبير 78.26%.

محفظة جلد خاصة بجوال ابل ايفون 12 iphone 12 ، المحفظة متاح منها اللون الأحمر، والبني، والوردي، والأزرق، بسعر 99 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي، بخصم كبير 83.47%.

اكسترا السعودية

حافظة ايباد، متاح منها اللون الأحمر، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 116 ريال سعودي، بخصم كبير 82.75%.

ابل غطاء ايباد برو بشاشة مقاس 10.5 بوصة، اير 3 الجيل السابع، متاح منه اللون الرمادي، بسعر 50 ريال سعودي بدل من 230 ريال سعودي، بخصم كبير 78.26%.

غطاء من الجلد لجوال ابل ايفون اكس اس، متاح منه اللون البني، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 218 ريال سعودي، بخصم كبير 86.32%.

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اكسترا extra

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