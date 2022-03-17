شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت مع قرب شهر الخير على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض والتخفيضات بمناسبة قرب حلول شهر الخير، شهر رمضان المبارك على مجموعة كبيرة من الأدوات المنزلية التي لا غنى عنها في كل مطبخ منزل عصري، بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية لمتنوعة ومنها عروض قيمة على شاشات التلفزيون والهواتف الذكية كما توفر مجموعة هائلة ومختارة من الأجهزة اللوحية التي تناسب أستعمالك الشخصي وحتى استعمال الأطفال، مع العلم أن جميع هذه العروض واكثر متوفرة من خلال جميع فروع لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية. أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأدوات المنزلية: برستيج طقم أواني طهي غير لاصقة مجموعة مكونة من 22 قطعة للأغراض المتعددة فقط بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 859 ريال.

شيفلاين طقم أواني طهي ألومنيوم مجموعة مكونة من 11 قطعة ومتوفرة بألوان عصريه بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال.

طقم أواني طهي غير لاصقة من برستيج مكون من 9 قطع بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال. ويندز طقم أوعية حافظة للحرارة العالية مكون من ثلاث قطع بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال .

ناياسا طقم كسرولة مجموعة مكونة من ثلاث حبات مختلفة الأحجام بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

لومينارك طقم صواني فرن مستطيلة مكون من قطعتين بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال.

وأقوى العروض على صحن حافظ للحرارة من شيفلاين سعة 2000 مل بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية من شاشات التلفزيون والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية: أيكون شاشة تلفزيون ذكية عالية الوضوح ليد مقاس 65 بوصة بسعر 1,799 ريال سعودي بدلاً من 2,699 ريال.

شاشة تلفزيون أيكون ذكية عالية الوضوح ليد مقاس 70 بوصة بسعر 2,499 ريال سعودي بدلاً من 4,399 ريال.

وعرض الأكثر مبيعا على شاشة تلفزيون أيكون ذكية عالية الوضوح ليد مقاس 75 بوصة بسعر 2,949 ريال سعودي بدلاً من 5,499 ريال. جوال هونر 50 لايت، سعة 128 جيجا بايت، ورامات 8 جيجا بايت، يدعم نظام الاندرويد من الجيل 11 فقط بسعر 999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اس 21 اف اي جوال يدعم الجيل الخامس 5 جي، سعة 256 جيجا بايت بسعر 2,599 ريال سعودي بدلاً من 2,999 ريال. عرض هواوي مات بوك كور اي 3 تشغيل نظام ويندوز 10 بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,599 ريال.

اتش بي نوت بوك جي 7 كور اي 3 بسعر 1,899 ريال سعودي بدلاً من 2,399 ريال.

اتش بي نوت بوك 14 بنتيوم، تشغيل نظام ويندوز 11 بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,099 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت مع قرب شهر الخير على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية - ثقفني

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