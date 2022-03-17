شوف عروض ساكو اليوم saco بخصم يصل إلى 70% وتخفيضات قوية من موقع ساكو اون لاين تسوق

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم نعرضها لكم على مختلف المعروضات، بتخفيضات متجر ساكو اون لاين تسوق saco بخصم حتى 70% وخصومات قوية حصرية على موقع ساكو للتسوق اون لاين ، والتي تضم كل أنواع الإلكترونيات ومستلزماتها والأكسسوارات كذلك بأسعار مدهشة نالت رضا كل العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

وتحتوي أقسام فروع ساكو أنواع متنوعة من الأجهزة الإلكترونية، والتي من أكثرها طلبًا أجهزة الجوالات الحديثة، هذا مع الأجهزة المنزلية الكبيرة، وأجهزة المطبخ والعناية بالملابس الصغيرة، حيث يهتم متجر ساكو بعرض مختلف الأجهزة التي يحتاجها المنزل أو أماكن العمل وتوفيرها جميعها في مكان واحد، حيث تجدون كل ما ترغبون به على الموقع الرسمي والفروع.

عروض ساكو اليوم saco بخصم يصل إلى 70% وتخفيضات قوية من موقع ساكو اون لاين تسوق

تحتوي عروض ساكو 2021 على العديد من الجوالات بأسعار رائعة، مع أجهزة التابلت بإصداراتها المختلفة، بالإضافة إلى ملحقاتهما من الكابلات والأجهزة التي تعمل عن بعد من خلال تقنية البلوتوث، حيث تضم الأسعار التخفيضات الكبرى التي وصلت حتى 70% من السعر الأصلي.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في كل فروع متجر ساكو خدمة التوصيل إلى المنزل في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي ننصح حضراتكم بالإستفادة منها لضمان حدوث أي تلف للمنتجات أثناء عملية نقلها إلى العميل، حيث تضمن ساكو سلامة المنتج وتوصيله دون ضرر، كما أنها تقدم خدمة التركيب للمنتجات التي تستدعي ذلك.

كما أنه تتيح ساكو للعملاء إمكانية إستلام المنتج من المتجر من الفرع الأقرب لهم في حالة توافره، مما يتيح للعميل إمكانية فحص المنتج ةدوالإطلاع عليه جيدًا والتأكد من تطابق المواصفات مع ما يحتاج إليه في المنتج قبل الشراء، كما أن متجر ساكو يقدم كل المواصفات للمنتجات تفصيلًا عبر الموقع الرسمي له الخاص بمعروضات المملكة العربية السعودية.

ضمان ساكو

تقدم لكم متاجر ساكو في المملكة العربية السعودية خدمة الضمان الممتد الذي تتيحه الآن في جميع الفروع على كل الأجهزة المنزلية الكهربائية، حيث تعطي العميل ضمان إضافي عند شراء المنتج يستمر لمدة عام يضاف إلى مدة الضمان الأساسي المتاح على المنتج والذي تصل مدته إلى عامين.

تخفيضات ساكو لشهر رمضان

مع متجر ساكو تجدون كل ما قد تحتاجون إليه من أجهزة ومستلزمات تخص المطبخ وتنظيف المنزل والعناية به، كذلك يوجد خصومات من ساكو على معدات تصليح السيارة، بجانب أجهزة العناية بالحدائق المفتوحة والمناطق الخارجية، بالإضافة إلى الجوالات والأجهزة الإلكترونية الذكية، كل عذا وأكثر تجدوه من خلال الموقع الرسني أو نا يتم كرحه من متالوجات بين الحبن والآخر.

وتم طرح المزيد من التخفيضات لدى فروع ساكو بأرخص الأسعار بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك، حيث أوشك على بدايته الذي تفصلنا عنها أيام معدودات، ولذا تجدون بالفروع خصومات حصرية تصل إلى 40% على كل المنتجات من الأجهزة والاثاث المودرن ومفروشات المنزل المعاصر، أيضًا تضم التخفيضات كل أنواع الأجهزة الإلكترونية الصغيرة بأسعار مدهشة.

عروض ساكو

تعرض لكم اليوم ساكو عروض جديدة بأسعار ميزتها من بين كل متاجر السعودية الموجودة في المملكة، وهذا خاص بالجوالات الحديثة من كل الشركات الرائدة في مجال صناعة الأجهزة الذكية، سواء هواوي huawei ، أو ابل apple ، أو سامسونج samsung ، أو هونور honor ، حيث تقدم تلك الشركات أجود أنواع الجوالات التي تصدر سنويًا وتستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات السوق في المملكة العربية السعودية.

ونتيح لكم في التالي أجدد الجوالات الصادرة من تلك الشركات بأسعارها الجديدة بعد الخصم، ليمكنكم معرفة المناسب لكم، كما تجدون أبرز وأهم المواصفات الخاصة بكل جهاز على حدى، وبهذا يمنكنكم الإختيار بناءًا على السعر والمواصفات كذلك، كما نعرض لكم الجوالات بالألوان المتاحة من كل إصدار، والتي يوجد بها تباين كبير.

موقع ساكو

جوال هواوي نوفا huawei nova ، مع مساحة بسعة 128 جيجا بايت، بشاشة مقاس 6.26 بوصة، موجود منه اللون الأسود، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 01 كور samsung galaxy a01 core ، مع مساحة للرام بسعة 16 جيجا بايت، موجود منه اللون الأحمر، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

عروض ساكو 2021

جوال هواوي واي اس بي huawei ysp ، يدعم شبكات الاتصال فئة 4 جي، مع مساحة بسعة 32 جيجا بايت، موجود منه اللون الأخضر، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 359 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 6 بي huawei y6p ، مع مساحة بسعة 64 جيجا بايت، موجود منه اللون الأسود، بسعر 459 ريال سعودي بدلًا من 529 ريال سعودي.

كتالوج ساكو 2021

جوال هواوي واي 7 بي huawei y7p ، مع مساحة بسعة 64 جيجا بايت، مع شاشة بمقاس 6.39 بوصة، موجود منه اللون الأسود والأزرق، بسعر 559 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي.

جوال ايفون 11 iphone 11 ، مع مساحة بسعة 64 جيجا بايت، موجود منه اللون البنفسجي، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3289 ريال سعودي.

عروض ساكو تسوق

جهاز كومبيوتر لوحي من هواوي، مع مساحة بسعة 16 جيجا بايت، موجود منه اللون الرمادي، بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 404.25 ريال سعودي.

جراب جوال ايفون اكس باللون الأسود، مصنوع من الجلد، بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 481 ريال سعودي.

حافظة جوال ايفون اكس اس ماكس باللون الأسود، مصنوع من الجلد، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 470.75 ريال سعودي.

جوالات ساكو الحديثة

جوال هواوي بي 30 huawei p30 ، مع مساحة بسعة 128 جيجا بايت، مع مساحة بسعة 6 للرام، يدعم اللغة العربية، موجود منه اللون الأزرق، بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1069 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 6 برايم 2019 huawei y6 prime ، مع مساحة بسعة 32 جيجا بايت، موجود منه اللون البني، بسعر 359 ريال سعودي بدلًا من 459 ريال سعودي.

جوالات ذكية من عروض ساكو

جوال سامسونج جالاكسي اس 10 بلس samsumg galaxy s10 plus ، مع مساحة بسعة 128 جيجا بايت، موجود منه اللون الأبيض، بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 3949 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 9 برايم 2019 huawei y9 prime ، موجود منه بالفروع اللون الأزرق، بسعر 789 ريال سعودي بدلًا من 949 ريال سعودي.

ساكو عروض الجوالات

جوال اونر 8 اس honor 8s ، بشاشة مقتس 5.71 بوصة، بكاميرا بجودة 13 ميجابيكسيل، مع مساحة بسعة 32 جيجا بايت، موجود منه اللون الأزرق، بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 iphone 12 ، مع مساحة بسعة 64 جيجا بايت، موجود منه اللون الأزرق، بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

ساكو

مع انتشار أنظمة التعليم عن بعد زاد الإقبال على شراء أجهزة التابلت ضمن تخفيضات ساكو الجديدة، كما أنها من أجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تُستغل كثيرًا في إنجاز مهام العمل، وهذا لما تضمه من مواصفات جعلتها تجمع بين مزايا الجوال والكمبيوتر في جهاز واحد، مع كونها تتسم بتصميم أنيق ومريح مع نظام ذكي سهل الإستخدام.

كل هذا هذا بالإضافة إلى المواصفات والتقنيات التي تتوافر في أجهزة الكومبيوتر اللوحي من التابلت والأيباد تشترك مع مواصفات الجوالات الحديث، حيث يمكن إجراء المكالمات الصوتية من خلالها، بالإضافة إلى الكاميرا التي توجد في أجهزة التابلت، ومن خلالها يمكن التصوير وتسجيل الفيديو بجودة مناسبة، للإحتفاظ بأجمل اللحظات التي تمر علينا.

متجر ساكو

كمبيوتر لوحي ابل ايباد برو 10.5 apple ipad pro مزود بتقنية الواي فاي، بسعة للتخزين في الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت، متاح منه اللون الذهبي، بسعر 2299 ريال سعودي بدل من 2989 ريال سعودي.

كمبيوتر لوحي تابلت هواوي تي اس huawei مزود بتقنية الواي فاي 4 جي، مع شاشة بمقاس 10.1 بوصة، بسعة للتخزين في الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت، متاح منه اللون الأسود، بسعر 799 ريال سعودي بدل من 949 ريال سعودي.

ساكو اون لاين تسوق

قلم ابل دوتون مصنوع من مادة السيليكون، متاح منه اللون الكحلي، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي.

حافظة أقلام رصاص من شركة ابل، متاح منها اللون الأسود، بسعر 65 ريال سعودي بدل من 69 ريال سعودي.

حامل جوال أو كومبيوتر لوحي محمول، متاح منه اللون الأسود بيكرون، بسعر 85 ريال سعودي بدل من 89 ريال سعودي.

عروض ساكو اون لاين تسوق

كمبيوتر لوحي ابل ايباد 10.2 بوصة مزود بتقنية الواي فاي، بسعة للتخزين في الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت، بلون سبيس رمادي، بسعر 1399 ريال سعودي بدل من 1539.50 ريال سعودي.

كمبيوتر لوحي اي لايف تابلت للأطفال 17 جيجا + 16 جيجا، متاح منه اللون الأزرق، بسعر خاص جدًا 273.23 ريال سعودي بدل من 328.50 ريال سعودي.

أجهزة ساكو عروض السعودية

غطاء للأيباد 2017 ميترو باللون الأسود، بسعر 99 ريال سعودي بدل من 219 ريال سعودي.

كمبيوتر لوحي ابل ايباد برو 10.5 بوصة مزود بتقنية الواي فاي، بسعة للتخزين في الذاكرة الداخلية 512 جيجابايت، بلون ذهبي، بسعر 3499 ريال سعودي بدل من 4549 ريال سعودي.

حامي شاشة للأيباد 2017 باللون الأبيض، بسعر 69 ريال سعودي بدل من 99 ريال سعودي.

عروض ساكو بأرخص الأسعار

كمبيوتر لوحي ابل ايباد ميني بلس، بسعة للتخزين في الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت، متاح منه بالمتجر اللون ذهبي، بسعر 2599 ريال سعودي بدل من 3049 ريال سعودي.

كمبيوتر لوحي لينوفو اكس 104، مع شاشة مقاس 10.1 يوصة، بسعة للتخزين في الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت، بسعر 459 ريال سعودي بدل من 540 ريال سعودي.

عروض ساكو على احدث الإلكترونيات

حامي شاشة شفاف ملائم لجهاز ايباد 12.9 برو، بسعر 69 ريال سعودي بدل من 153.25 ريال سعودي.

كمبيوتر لوحي تابلت هواوي huawei ، يأتي الجهاز مع شاشة بمقاس 10.8 بوصة، وبه سعة للتخزين في الذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت، متاح منه اللون الرمادي في المتجر، بسعر 1899 ريال سعودي بدل من 2189 ريال سعودي.

saco

ملحقات الجوالات والتابلت لاقت إقبالًا كثيرًا من ناحية المستهلكين في الأعوام الأخيرة، فهي تعزز من مزايا الجهاز وتزيد فوائده، ويحتوي كتالوج ساكو 2021 على تشكيلة متنوعة من مستلزمات الأجهزة الذكية وأكسسواراتها التي تغطي كل الإحتياجات اليومية للمستخدم.

حيث تجدون في الكتالوج الجديد أفضل مستلزمات الجوالات وأهمها شاشات الحماية للجوال بكل أنواعها، مع أجهزة الشحن السلكية واللاسلكية الخاصة بأجهزة ابل والشركات الأخرى، مع كابلات الشحن السريع ونقل البيانات، كما تجدون في ساكو العديد من الأكسسوارات الخاصة بالجوالات والإلكترونيات تناسب كل الأذواق والمقاسات، كما يوجد منها ألوان متنوعة ومختلفة.

ساكو عروض

حزام جهاز ترافيس باللون الأسود، بسعر 19 ريال سعودي بدل من 25 ريال سعودي.

شاحن لاسلكي خاص بالسيارة مزود بحامل باللون الأسود، بسعر 189 ريال سعودي بدل من 273.75 ريال سعودي.

حامل بوب سوكيتس باللون الأسود، بسعر 39 ريال سعودي بدل من 95 ريال سعودي.

حامل بوب سوكيتس شكل الماس روز جولد، بسعر 50 ريال سعودي بدل من 69 ريال سعودي.

عروض موقع ساكو للتسوق اون لاين

تعد أجهزة الشحن من أكثر الأجهزة التي يحتاجها مستخدمي الأجهزة الذكية والإلكترونية في كل أنحاء العالم، فمن دونها لن يمكن للمستخدم استخدام الجهاز بسبب نفاذ البطارية من الطاقة، فلا يمكن الإستغناء عنها، ولهذا يوجد أنواع مختلفة من أجهزة الشحن التي تتوافق مع مختلف الأجهزة، كما أنها تناسب الأستخدام مع مختلف الكابلات ومصادر الكهرباء.

نعرض في التالي أسعار كابلات الشحن التي لا يمكن الإستغناء عنها، حيث تساعد على شحن الجهاز دون إلحاق الضرر به، كما أنه يمكن من خلالها توصيل الجهاز الذكي باللاب توب ونقل البيانات منه وإليه، وأيضًا من خلال الكابل يمكن توصيل الجهاز بشاحن السيارة لشحنه أثناء القيادة، ونترككم في التالي مع أسعار كابلات الأجهزة من النوع سي.

حامل مغناطيسي 3 في 1 للسيارة مصنوع من الستانلس ستيل، بسعر 39 ريال سعودي بدل من 65 ريال سعودي.

كابل للأجهزة التي تدعم نوع سي، بطول 1 متر باللون الأسود، بسعر 45 ريال سعودي بدل من 55 ريال سعودي.

كابل للأجهزة التي تدعم نوع سي، بطول 3 متر باللون الأسود، بسعر 29 ريال سعودي بدل من 69 ريال سعودي.

موقع ساكو السعودية

جهاز ترافيس تتش بلس للترجمة الفورية باللون الأسود، بسعر 389 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي.

كابل لايتنج شحن ومزامنة 6 بوصة متاح منه اللون الأبيض، بسعر 29 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

عرض على حامل هواتف مغناطيسي لاصق، بسعر خاص ومميز 55 ريال سعودي بدل من 65.50 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو المميزة

لايتنج شاحن سيارة 8 اف تي كابل متوفر منه اللون الأبيض، بسعر 65 ريال سعودي بدل من 76.50 ريال سعودي.

منصة شحن مع بنك طاقة، بقوة 5000 مللي أمبير، بسعر حصري 79 ريال سعودي بدل من 109 ريال سعودي.

شاحن سيارة لايتنج توربو تي 3، بسعر مخفض 29 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

اسعار ساكو للالكترونيات

شاحن سيارة لايتنج توربو تي 3، متاح منه اللون الأبيض، بسعر مخفض 59 ريال سعودي بدل من 87.50 ريال سعودي.

غطاء لجهاز سامسونج جالاكسي نوت 10، متاح منه اللون الاسود، بسعر 19 ريال سعودي بدل من 89 ريال سعودي.

غطاء لجهاز سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس، متاح منه اللون الاسود، بسعر 5 ريال سعودي بدل من 85 ريال سعودي.

خصصنا لكم اليوم هذه المقالة لتشمل كل خصومات ساكو تسوق المقدمة حصريًا على الموقع الإلكتروني الخاص بمعروضات المملكة العربية السعودية، وانتظرونا مع المزيد منها في الأيام القادمة على موقعنا.

حيث نعرض عليكم بصفة يومية جديد الخصومات التي تقدم في كل متاجر المملكة العربية السعودية، والتي تضم كل إحتياجات المنزل من الأجهزة، والأغدية، والإلكترونيات الذكية وأكسسواراتها، مع كافة مستلزمات البيت الحديث وأدوات المطبخ وأجهزته الكهربائية، لتجدون معنا عبرر موقعنا آخر الأسعار المطروحة لكل المنتجات، والتي نقوم بتحديثها لكم دائمًا بصفة مستمرة.