شوف عروض ساكو السعودية saco حتى 9 أبريل بتخفيضات رمضان 2022 على مستلزمات المنزل

تصفح أقوى تخفيضات رمضان 2022 على المنتجات في عروض ساكو السعودية، مع عدد من مستلزمات المنزل بأشكال وتصميمات متنوعة بسعر مخفض لفترة محدودة حتى يوم 9 أبريل، ويتوافر من الأدوات المنزلية أطقم كاملة أو قطع محددة للتسوق حسب احتياجاتك، بالإضافة إلى مجموعة من المستلزمات الضرورية في المطبخ، والتي تستخدم في طهي الطعام وتقديمه، وكذلك لتزيين سفرتك بأجمل أشكال أدوات الطعام.

عروض ساكو السعودية بتخفيضات رمضان 2022 على مستلزمات المنزل

أطقم الأطباق متوافرة للشراء من ساكو، سواء أطباق معينة أو الطقم كامل، فتشمل صحن تقديم الطعام مقاس 37 سم، أطباق للعشاء، أطباق عميقة للسلطات، زبدية شوربة، حامل الكيك والحلويات، كما يوجد أشكال محددة من أطقم الأطباق التي يمكنك ايجاد الأكواب أيضًا بها، ونقدم لكم في النقاط القادمة أكثر من شكل للاطباق سواء في تصميم الصحن نفسه، حيث فيوجد أطباق دائرية، أطباق على شكل ورقة شجر، أو في الرسومات الموجودة عليه، ويتوافر ألوان سادة دون رسومات.

طبق تقديم على شكل ورقة شجر، مقاس 19×47 سم، بسعر 49.75 ريال سعودي.

طقم زبدية 3 قطع، بسعر 45.75 ريال سعودي.

طقم تقديم 4 قطع، بسعر 89.75 ريال سعودي.

عروض رمضان 2022 في ساكو

الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في كل ما يخص منزلك يجعل شكله النهائي فخم أكثر وبه تناسق في الألوان، لذلك نقدم لكم أطقم بورسلين وفخار للسفرة، بألوان وأشكال بسيطة، وتأتي الأطقم مزودة بعدد كبير من الأطباق يبدأ من 16 قطعة وحتى 20، كما صممت الأطباق بخامات عملية تصلح لإستخدامها في الميكروويف، كما أن خامات الأطباق يسهل تنضيفها حيث يمكن وضعها في غسالة الأطباق.

طقم أطباق فخار جرانيت، بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 157.75 ريال سعودي.

طقم سفرة متعدد الألوان، 16 قطعة، بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 135.75 ريال سعودي.

طقم أطباق بورسلين للسفرة، بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 139.75 ريال سعودي.

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الأدوات المنزلية النحاسية الأن في عروض ساكو لفترة محدودة، فيكون لونها مميز، مما يمنح الادوات شكلًا رائع، وتتوافر منها عدد من المنتجات مثل الزبدية، سخان الطعام، الشواية، قلايات ،أطباق، صواني، أكواب، ونتعرف على المزيد من المنتجات بأسعار مخفضة فيما يلي.